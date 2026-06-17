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2 yaşında kitap okuyor, 5 dilde sayabiliyor! Dünyanın en zekileri arasına giren 5 yaşındaki Josepinh

Daha 5 yaşına bile basmadı ama yaptıklarıyla dünya gündemine oturdu. 5 dilde sayabilen, akıcı şekilde kitap okuyabilen ve satrançtan kodlamaya kadar birçok alana ilgi duyan Joseph Harris-Birtill, dünyanın en zeki insanlarının bulunduğu Mense'ye kabul edildi.

2 yaşında kitap okuyor, 5 dilde sayabiliyor! Dünyanın en zekileri arasına giren 5 yaşındaki Josepinh
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de dünyaya gelen Joseph Harris-Birtill, henüz 3 yaşına basmadan ortaya çıkan yetenekleriyle dünya çapında tanınır hale geldi. Okuma, matematik, müzik ve yabancı dillere olan ilgisiyle öne çıkan minik çocuk, dünyanın en yüksek IQ'lu kişilerini bir araya getiren Mensa'ya kabul edilerek rekor kırdı.

2 yaşında kitap okuyor, 5 dilde sayabiliyor! Dünyanın en zekileri arasına giren 5 yaşındaki Josepinh 1

2,5 YAŞINDA TOPLUMUN EN ÜST YÜZDELİK DİLİMİNDE YER ALDI

Akademisyen anne ve babanın 23 Kasım 2021 doğumlu oğlu Joseph Harris-Birtill, 2 yaş 182 günlükken Mensa'ya kabul edildi. Böylece kuruluş tarihindeki en genç erkek üye unvanını elde etti.

Mensa'ya kabul edilebilmek için bireylerin zeka düzeyinin toplumun en üst yüzde 2'lik diliminde yer alması gerekiyor.

İLK BELİRTİLER BEBEKKEN ORTAYA ÇIKTI

Joseph'in annesi, oğlunun gelişiminin çok erken dönemlerde dikkat çekmeye başladığını söyledi.

Ailesinin aktardığına göre Joseph, henüz 5 haftalıkken kendi başına dönmeye başladı. İlk kelimesini ise yalnızca 7 aylıkken söyledi.

Yaklaşık 1 yaş 9 aylık olduğunda bir kitabı baştan sona sesli okuyabildiği belirtilen çocuk, 2 yaş 3 aylıkken akıcı şekilde 10 dakika boyunca okuyabiliyordu.

2 yaşında kitap okuyor, 5 dilde sayabiliyor! Dünyanın en zekileri arasına giren 5 yaşındaki Josepinh 2

5 DİLDE SAYABİLİYOR

Küçük yaşına rağmen dikkat çeken yeteneklere sahip olan Joseph'in 5 farklı dilde 10'a kadar sayabildiği açıklandı.

Bunun yanı sıra 100'ün üzerine kadar ileri ve geri sayabilen çocuk, Mors alfabesi öğreniyor, Yunan alfabesini biliyor ve kodlamaya ilgi duyuyor.

SATRANÇTAN PİYANOYA YEMEKTEN MATEMATİĞE BİRÇOK ALANDA YETENEKLİ

Joseph'in ilgi alanları yalnızca okumakla sınırlı değil.

Piyano eğitimi alan küçük çocuk müzikle yakından ilgilenirken, matematik problemleri çözmeyi, yeni diller öğrenmeyi, satranç oynamayı, yemek yapmayı ve kağıttan uçaklar tasarlamayı da seviyor.

Ailesi, Joseph'in özellikle karmaşık konularla karşılaştığında heyecanlandığını ve yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif aldığını belirtiyor.

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Matematik Müzik İngiltere kitap Yabancı Dil Testi zeki
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yahudiler çocuğa yatırım yapmış
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