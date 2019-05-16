2 yaşındaki çocuk 3 gün aç ve susuz hayatta kaldı

Pazar akşamı saat 07.30'da 2 yaşındaki Kenneth Neil Howard, Kentucky eyaletine bağlı Magoffin County'deki evinin bahçesinde oynamak için dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra babası onu aramaya gittiğinde, 2 yaşındaki çocuğun bahçede olmadığını gördü. Bir saatten fazla bir süre boyunca Kenneth’in ebeveynleri evin çevresini ve mülkü çevreleyen ormanı aradı. Aile, çocuğu bulunamayınca kaçırıldığını düşünerek polise haber verdi.

Kenneth'in evinden, 800 metre yarıçapı kapsayan bir operasyon başlatıldı. Polis, itfaiyeciler ve gönüllüler, atlar, drone’lar, tazılar, arazi araçları ve helikopterleri kullanarak küçük çocuğu aramaya başladı. Bölge 3 gün boyunca arandı.

AĞLAMA SESİ ARAMALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Çarşamba öğleden sonra aramalar durdurulurken, itfaiyecilerin duyduğu ağlaması sesi aramaların yönünü değiştirdi. Kenneth Neil, eski bir madenin yanında, evinden sadece 500 metre uzakta bulundu. İki yaşındaki çocuk, açık alanda 3 gün yalnız kaldı. Bulunduğunda 67 saatte soğuğa, susuzluğa ve açlığa nasıl dayandığı anlaşılamadı.

Batı Virginia’daki Cabell Huntington Hastanesine transfer edilen Kenneth’in durumunun istikrarlı olduğu ve hayatının tehlikede olmadığı açıklandı. (İHA)



