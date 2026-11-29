Geçen yıl aralık ayında OnePlus Pad Go 2’yi piyasaya süren OnePlus’ın, bu aileye yeni bir model eklemeye hazırlandığı iddia ediliyor. X’te bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgiye göre şirket, OnePlus Pad Go 2r üzerinde son rötuşları yapıyor.

Aynı kaynağa göre yeni tablet, 9 Aralık’ta Hindistan’da tanıtılacak. Ancak cihazın teknik özellikleri veya fiyatı hakkında henüz hiçbir ayrıntı bulunmuyor.

PAD GO 2’NİN FARKLI BİR SÜRÜMÜ OLABİLİR

Şu aşamada cihaz hakkında bilinenler, sızdırılan adı ve tanıtım tarihiyle sınırlı. Pad Go 2r adı, tabletin OnePlus Pad Go 2’nin küçük değişiklikler yapılmış bir sürümü olabileceğini düşündürüyor.

Bununla beraber yeni modelin Pad Go 2’den daha alt bir seviyede mi yoksa daha üst bir seviyede mi konumlanacağını söylemek henüz mümkün değil.

ONEPLUS PAD GO 2 NELER SUNUYOR?

Mevcut OnePlus Pad Go 2, 1980 × 2800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12,1 inç LCD ekranla geliyor. MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemciden güç alan tablette 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Hem ön hem de arka tarafında 8 megapiksel kamera bulunan Pad Go 2, 33 W kablolu şarjı destekleyen 10.050 mAh kapasiteli batarya taşıyor.