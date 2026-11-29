Weibo’da paylaşım yapan bir sızıntı kaynağına göre Apple, iPhone 20 Pro için tüm imkânlarını seferber etmeye hazırlanıyor. Şirketin, çalışmalarını ve kaynaklarını yıl dönümüne özel iPhone 20 Pro’ya yönlendirmek amacıyla standart iPhone modelinin çıkışını bir kez daha erteleyeceği iddia ediliyor. Bu modelin çıkışının muhtemelen 2028’e kalacağı belirtiliyor.

Sızıntı kaynağı, iPhone 20 Pro için tasarlanan bazı seramik bileşenleri ele geçirdiğini söylüyor. Ancak bu parçaların telefonun ön veya arka panelleri mi, yoksa dış yüzeydeki başka bileşenler mi olduğunu açıklamıyor.

SERAMİK SÜRÜM SINIRLI SAYIDA ÜRETİLEBİLİR

Kaynağın verdiği bilgiye göre seramik bileşenler sınırlı miktarda üretilecek. Bu da iPhone 20 Pro’nun sınırlı sayıda üretilecek seramik bir seçeneğinin bulunabileceğine güçlü biçimde işaret ediyor.

iPhone 20 Pro’nun standart sürümünde ise titanyum çerçeve kullanılacağı öne sürülüyor.

TİTANYUM İDDİASI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sızıntı kaynağının son paylaşımı, kasım ayının ortasında aynı kaynaklara dayandırılan önceki bir haberin ardından geldi. Bu nedenle titanyumun geri dönüşüne neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Her iki iPhone 20 Pro sürümünde de 3D görünümlü, dört kenarı kavisli ve çerçevesiz ekran tasarımının sunulması bekleniyor. Ancak ön taraftaki ekran kesiti varlığını koruyacak.

Mevcut teknolojik sınırlamalar, Apple’ın ciddi ödünler vermeden gerçek anlamda tam ekran tasarımına geçmesine izin vermiyor.