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2 yaşındaki çocuk 3 gün aç ve susuz hayatta kaldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

ABD’nin Kentucky eyaletinde kaybolan 2 yaşındaki Kenneth Neil isimli bir çocuk 3 gün sonra bulundu. Neil’ın 67 saat boyunca, su içmeden yemek yemeden hayatta kaldığı bildirildi

2 yaşındaki çocuk 3 gün aç ve susuz hayatta kaldı

Pazar akşamı saat 07.30'da 2 yaşındaki Kenneth Neil Howard, Kentucky eyaletine bağlı Magoffin County'deki evinin bahçesinde oynamak için dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra babası onu aramaya gittiğinde, 2 yaşındaki çocuk bahçede olmadığını gördü. Bir saatten fazla bir süre boyunca Kenneth’in ebeveynler evin çevresini ve mülkü çevreleyen ormanı aradı. Aile çocuğu bulunamayınca kaçırıldığını düşünerek polise haber verdi.

İHA'nın haberine göre Kenneth'in evinden 800 metre yarıçapı kapsayan bir operasyon başlatıldı. Polis, itfaiyeciler ve gönüllüler, atlar, drone’lar, tazılar, arazi araçları ve helikopterler kullanarak küçük çocuğu aramaya başladı. Bölge 3 gün boyunca arandı.

Çarşamba öğleden sonra aramalar durdurulurken, itfaiyecilerin duyduğu ağlaması sesi aramaların yönünü değiştirdi. Kenneth Neil, eski bir madenin yanında, evinden sadece 500 metre uzakta bulundu. İki yaşındaki çocuk, açık alanda 3 gün yalnız kaldı. Bulunduğunda 67 saatti soğuğa, susuzluğa ve açlığa nasıl dayandığı anlaşılamadı.

Batı Virginia’daki Cabell Huntington Hastanesine transfer edilen Kenneth’in durumunun istikrarlı olduğu ve hayatının tehlikede olmadığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Kentucky Kenneth Neil Magoffin County açlık

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