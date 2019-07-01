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2 yaşındaki kızı timsahlar canlı canlı yedi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Yalnız bırakılan iki yaşındaki kız yanlışlıkla düştüğü çukurda timsahlara yem oldu.

2 yaşındaki kızı timsahlar canlı canlı yedi!

Kamboçya'da meydana gelen korkunç olayda annenin bir anlık dalgınlığı felaketle sonuçlandı.

Yeni doğmuş bebeğiyle ilgilenen anne bir anlığına iki yaşındaki küçük kızını gözden kaybetti.

Min Min isimli küçük kızın babası eve geri döndüğünde panik içindeki eşini gördü ve kızının kayıp olduğunu öğrendi.

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Ancak kısa bir süre sonra acı gerçekle yüzleşti. Küçük kız evin hemen yakınında bulunan timsahlarla dolu havuza düşmüştü.

Geriye sadece kafası kalan zavallı küçük kızın timsahlar tarafından canlı canlı yendiği anlaşıldı.

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Anne küçük kızından geriye kalanlara sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Polis yetkilileri ailenin timsah havuzunun etrafına tel örgü çektirdiğini ancak kızın bu tellerden geçebilecek kadar küçük olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
timsah Kamboçya canlı canlı Yemek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu habere ne yorum yapılır ki. elim ayağım boşaldı.
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