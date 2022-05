İtirafı olay yarattı! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan boşandım”

Sosyal medyadan ilişkilere yönelik olarak yaptığı açıklamalar ve verdiği tavsiyelerle dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki Sophie Cachia, eski eşi Jaryd ve iki çocuğu ile mutlu bir aileleri olduğunu dile getirdi. Ancak evliliklerinin ilerleyen yıllarında kendisini cinsel olarak sorgulamaya başladığı bir noktada bulduğunu söyleyen Cachia, kocasının da desteğiyle duygularını keşfetmeye başladı ve kadınlara ilgisi olduğunu anladı.

“MÜKEMMEL BİR AİLEYİZ”

Eski eşi Jaryd’ın desteği sayesinde kendisini anlamlandırmak için bir yolculuğa çıktığını ifade eden Cachia, 20’li yaşlarının sonunda kadınlara karşı cinsel bir çekim hissettiğini anladı. Jaryd ve Cachia’nın evlilikleri 2019 yılında sona erdi ancak ikili çocukları için arkadaş kalmayı başardı.

Cachia, The Morning Show'a ev sahipliği yapan Kylie Gillies ve Larry Emdur'a ilişkilerine dair, "Hayatım boyunca çok 'düz' bir hayatım oldu. Kocamı seviyorum, o güzel bir adam. Ama 27 yaşında bir kadınla tanıştığım bir an oldu. O an hayatımın en büyülü ve güzel anıydı. Ona aşık oldum. Şimdi nişanlım, çocuklarım ve eski eşim... Biz mükemmel bir aileyiz” dedi.