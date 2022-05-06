Sevgilisini ve 7 yaşındaki kızını yatakta çıplak yakalayan annenin intikamı acı oldu! Erkek arkadaşını arabayla ezdi

Teksas’taki yerel kaynaklara göre bir anne, erkek arkadaşını 7 yaşındaki kızıyla yatakta çıplak bir şekilde yatarken buldu. Sevgilisinin anlattıklarına inanmayan anne, erkek arkadaşını arabasıyla ezerek intikamını aldı. Kazanın etkisiyle sevgilisinin yerde yattığını gören anne önce polise haber verdi ardından ise ambulans çağırdı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda gerçek ortaya çıktı.

“ONA NE YAPIYORSUN?”

Olayın şokunu atlamadığını dile getiren Licona olay anında polisle yaptığı konuşmada “Ona ne yapıyorsun? Acele edin kaçıyor, lütfen acele edin. Sevgilim kızımla yatakta çıplak” ifadelerini kullandı.

Sevgilisinin kızına dokunamamadığını ve tam zamanında olaya müdahale ettiğini dile getiren anne, “Ben gelmeseydim neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Kızım iyi, tam zamanında yetiştim. Ona hiçbir şey yapamadı” dedi.

MASUM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sevgilisine arabayla çarptığını reddeden ve kaçtığı sırada kendisini arabanının önüne attığını söyleyen Licona, masum olduğunu iddia etti. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda tutuklanan anne, mahkemeye çıkartılacak.



