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2 yıldır aranan kadın hırsızlar yakalandı

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GÜNDEM  | 22.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan 2 yıldır aranan 2 kadın, kıskıvrak yakalandı.

2 yıldır aranan kadın hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 yıldır aranan ve haklarında 'Hırsızlık', 'Görevi yaptırmamak için direnme', Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan aranması bulunan, Aysun S. (22) ve Sizel Y.'nin (25) Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak üzerinde bulunan bir adreste saklandıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon ile 3 adet hırsızlık suçundan yakalama emri bulunduğu ve bu suçlardan toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun S. ve 7 adet yakalama emri bulunan ve 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Y.'yi kıskıvrak yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın, cezaevine teslim edildi.

Ayrıca gün içerisinde ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarda 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.S., aynı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 13 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kadın hırsızlar

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