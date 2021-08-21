Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 20 Ağustos Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Baba Hindu mu, MasterChef Türkiye mi?

20 Ağustos Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Baba Hindu mu, MasterChef Türkiye mi?

21.08.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ağustos Cuma günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, TİAK tarafından açıklanıyor. Dün akşam Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye, Kapıcılar Kralı, Davaro, Bir Baba Hindu, Baş Belası ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar, ekrana geldi.

20 Ağustos Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Baba Hindu mu, MasterChef Türkiye mi?

20 Ağustos Cuma günü Show TV'de Güldür Güldür Show, Kapıcılar Kralı, ATV'de Baş Belası, Kanal D'de Karayip Korsanları: Dünyanın sonu, Operasyon 41, Star TV2de Bir Baba Hindu, Başlat, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Seneye Bu Zamanlar, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, Davaro gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total ve AB olarak ölçülüyor.

20 AĞUSTOS CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ağustos 2021 Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadıDoktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadı
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
İşte Bir Baba Hindu İşte filminin oyuncuları…İşte Bir Baba Hindu İşte filminin oyuncuları…
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ezel’in dayısı beyaz perdede! Detaylar dikkat çekti

Ezel’in dayısı beyaz perdede! Detaylar dikkat çekti

Böyle terapi görülmedi! Danışanların isteğiyle seansta soyunuyor

Böyle terapi görülmedi! Danışanların isteğiyle seansta soyunuyor

Film gibi ama gerçek! 18 aydır geri dönemiyor

Film gibi ama gerçek! 18 aydır geri dönemiyor

2 bin yıllık sır çözüldü! Ne yazıyormuş?

2 bin yıllık sır çözüldü! Ne yazıyormuş?

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.