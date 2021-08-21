20 Ağustos Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Baba Hindu mu, MasterChef Türkiye mi?

20 Ağustos Cuma günü Show TV'de Güldür Güldür Show, Kapıcılar Kralı, ATV'de Baş Belası, Kanal D'de Karayip Korsanları: Dünyanın sonu, Operasyon 41, Star TV2de Bir Baba Hindu, Başlat, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Seneye Bu Zamanlar, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, Davaro gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total ve AB olarak ölçülüyor.

20 AĞUSTOS CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ağustos 2021 Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.



