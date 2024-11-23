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20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'İzin vermeyeceğiz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.11.2024 19:40
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Binlerce öğretmen adayının beklediği 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. 20 bin öğretmen atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Türkiye'sine halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu zehirlemesine izin veremeyiz. Yeni eğitim modelimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'İzin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim modelinin kararlılıkla uygulayacaklarını ifade ederek "2024 Türkiye'sine halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu zehirlemesine izin veremeyiz" dedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Erdoğan'ın konuşmasını tamamlanmasının ardından 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına birazdan şahitlik edeceğiz. Az sonra kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz, Anadolu'nun dört bir tarafına ışık saçacaktır.

Biz eğitim ve öğretim yoluyla yalnız meslek sahibi bireyler değil, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. İnsanlığa yön verecek eserler, duruşu dik ve karakteri oturmuş kişilerin ellerinden çıkar. Milletimizin tarihi birikimini merkeze alan modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Attığımız bu adımlarla eğitim ve öğretim sistemini bilimsel değerlere oturttuk.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ön yargıları kırmak gibi çoğu zamanda alışkanlıkları değiştirmek atomu parçalamak gibi zordur, sabır gerektirir. 2024 Türkiye'sine halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu zehirlemesine izin veremeyiz. Muhalefetin ve iç tuttuğu meslek örgütlerin bu hatadan dönmelerini samimiyetle bekliyoruz. Eğitim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Yeni eğitim modelimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

"6 MİLYON İNSANIMIZ FİŞLENDİ"

Hükümetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık. Kız çocuklarımız ile okulları arasında olan engelleri birer birer ortadan kaldırdık. Birileri şimdi çıkıp yakın tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Kızlarımızın başörtüsü nedeniyle eğitimlerinden ve işlerinden olmamış gibi konuşuyorlar. Biz bunları iliklerimize kadar yaşadık. 28 Şubat döneminde aralarında 6 milyon insanımız fişlendi. MEB'de 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına uğradı.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Recep Tayyip Erdoğan
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