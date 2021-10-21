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20 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

21.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor.

20 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

20 Ekim 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Hedefim Sensin, Show TV’de Hızlı ve Öfkeli 5, TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Yayınlanan programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ATV ANA HABER ATV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D

20 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

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