20 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

20 Ekim 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Hedefim Sensin, Show TV’de Hızlı ve Öfkeli 5, TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Yayınlanan programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.
20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9 ESRA EROL'DA ATV
10 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9 ESRA EROL'DA ATV
10 ATV ANA HABER ATV
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 HAVA DURUMU KANAL D
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