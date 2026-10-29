iPhone Air 2 hakkında yeni sızıntı!

Apple, Eylül 2025'te piyasaya sürdüğü iPhone Air ile o güne kadar ürettiği en ince iPhone modelini kullanıcılarla buluşturdu. Ancak telefon, kısa sürede iki önemli konuda eleştiri aldı. Bunlar batarya ömrünün diğer modellere kıyasla daha kısa olması ve tek arka kameraya sahip olmasıydı.

Yeni bir sızıntı, Apple'ın iPhone Air 2 ile bu iki sorunu giderebileceğine işaret ediyor. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre yeni model, selefinden daha büyük bir batarya ve çift arka kamera sistemiyle donatılacak.

IPHONE AIR 2'NİN İDDİA EDİLEN ÖZELLİKLERİ

Paylaşılan bilgilere göre iPhone Air 2, 6,55 inç büyüklüğünde düz bir OLED ekranla gelecek. Ekranın 1,5K+ çözünürlük sunacağı ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO panel kullanacağı belirtiliyor. Yeni sızıntı, daha önce ortaya atılan benzer ekran boyutu iddiasını da destekliyor.

Telefonun 2 nm üretim süreciyle üretilen A20 serisi bir işlemciden güç alması bekleniyor. Batarya tarafında ise dikkat çekici bir kapasite artışı gündemde.

İlk iPhone Air modelinde 3.149 mAh kapasiteli batarya bulunurken, iPhone Air 2'nin 3.500 mAh bataryayla geleceği öne sürülüyor. Bu değişiklik, batarya kapasitesinde yaklaşık yüzde 11'lik bir artış anlamına geliyor.

Söz konusu artış, ilk modelin pil ömründen memnun kalmayan kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme olabilir. Ancak günlük kullanımda sağlanacak gerçek iyileşme, Apple'ın telefonu nasıl optimize edeceğine bağlı olacak.

IPHONE AIR 2'YE İKİNCİ ARKA KAMERA EKLENMESİ BEKLENİYOR

Yeni modelde beklenen bir diğer önemli değişiklik ise kamera sisteminde yaşanacak. Sızıntıya göre iPhone Air 2, 48 megapiksel ana kameranın yanında yeni bir ultra geniş açılı kameraya sahip olacak.

Böylece cihazın arka kamera sayısı standart iPhone modeliyle aynı seviyeye ulaşacak. Telefonun kilidini açmak için ise Face ID yüz tanıma sisteminin kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

IPHONE AIR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ortaya çıkan raporlara göre iPhone Air 2, 2027 yılının ilkbaharında standart iPhone 18 ve iPhone 18e modelleriyle birlikte piyasaya sürülebilir.

Aynı raporda, iPhone Air 2'nin 2027 yılında piyasaya çıkacak tek ultra ince amiral gemisi telefon olabileceği de öne sürülüyor.

Cihazın fiyatına ilişkin henüz herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte, daha büyük batarya ve ikinci arka kameranın eklenmesiyle iPhone Air 2'nin mevcut iPhone Air modelinden daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması beklenebilir.

Kaynak: Gizmochina