Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iPhone Air 2 hakkında yeni sızıntı!

Apple'ın yeni nesil ince telefonu olması beklenen iPhone Air 2 hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

iPhone Air 2 hakkında yeni sızıntı!
Enes Çırtlık

Apple, Eylül 2025'te piyasaya sürdüğü iPhone Air ile o güne kadar ürettiği en ince iPhone modelini kullanıcılarla buluşturdu. Ancak telefon, kısa sürede iki önemli konuda eleştiri aldı. Bunlar batarya ömrünün diğer modellere kıyasla daha kısa olması ve tek arka kameraya sahip olmasıydı.

Yeni bir sızıntı, Apple'ın iPhone Air 2 ile bu iki sorunu giderebileceğine işaret ediyor. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre yeni model, selefinden daha büyük bir batarya ve çift arka kamera sistemiyle donatılacak.

iPhone Air 2 hakkında yeni sızıntı! 1

IPHONE AIR 2'NİN İDDİA EDİLEN ÖZELLİKLERİ

Paylaşılan bilgilere göre iPhone Air 2, 6,55 inç büyüklüğünde düz bir OLED ekranla gelecek. Ekranın 1,5K+ çözünürlük sunacağı ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO panel kullanacağı belirtiliyor. Yeni sızıntı, daha önce ortaya atılan benzer ekran boyutu iddiasını da destekliyor.

Telefonun 2 nm üretim süreciyle üretilen A20 serisi bir işlemciden güç alması bekleniyor. Batarya tarafında ise dikkat çekici bir kapasite artışı gündemde.

İlk iPhone Air modelinde 3.149 mAh kapasiteli batarya bulunurken, iPhone Air 2'nin 3.500 mAh bataryayla geleceği öne sürülüyor. Bu değişiklik, batarya kapasitesinde yaklaşık yüzde 11'lik bir artış anlamına geliyor.

Söz konusu artış, ilk modelin pil ömründen memnun kalmayan kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme olabilir. Ancak günlük kullanımda sağlanacak gerçek iyileşme, Apple'ın telefonu nasıl optimize edeceğine bağlı olacak.

iPhone Air 2 hakkında yeni sızıntı! 2

IPHONE AIR 2'YE İKİNCİ ARKA KAMERA EKLENMESİ BEKLENİYOR

Yeni modelde beklenen bir diğer önemli değişiklik ise kamera sisteminde yaşanacak. Sızıntıya göre iPhone Air 2, 48 megapiksel ana kameranın yanında yeni bir ultra geniş açılı kameraya sahip olacak.

Böylece cihazın arka kamera sayısı standart iPhone modeliyle aynı seviyeye ulaşacak. Telefonun kilidini açmak için ise Face ID yüz tanıma sisteminin kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

IPHONE AIR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ortaya çıkan raporlara göre iPhone Air 2, 2027 yılının ilkbaharında standart iPhone 18 ve iPhone 18e modelleriyle birlikte piyasaya sürülebilir.

Aynı raporda, iPhone Air 2'nin 2027 yılında piyasaya çıkacak tek ultra ince amiral gemisi telefon olabileceği de öne sürülüyor.

Cihazın fiyatına ilişkin henüz herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte, daha büyük batarya ve ikinci arka kameranın eklenmesiyle iPhone Air 2'nin mevcut iPhone Air modelinden daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması beklenebilir.

Kaynak: Gizmochina

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vaka sayısı 10 bini aştı, Ebola paniği büyüdü! Vaka sayısı 10 bini aştı, Ebola paniği büyüdü!
GTA 6'nın daha önce görülmeyen görüntüleri ünlü dizide ortaya çıktı!GTA 6'nın daha önce görülmeyen görüntüleri ünlü dizide ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone Air
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.