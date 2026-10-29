Hacca yürüyerek gidecek: Berlin'den yola çıktı 88 günde Kırklareli’ye ulaştı!

Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan ve mukaddes topraklara ulaşmak için Almanya’nın başkenti Berlin’den yürüyerek yola çıkan Andreas Lemke, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde kısa bir mola verdi. Tarihi Cedit Ali Paşa Camii'nde öğle namazını kılıp, yemek yiyerek dinlenen Umar, Berlin’den bu yana 88 gündür yolda olduğunu belirtti.

YOLCULUĞU 5-6 AY DAHA SÜRECEK

Mekke’ye ulaşmayı hedeflediğini ifade eden Umar, yolculuğunun yaklaşık 5-6 ay daha sürebileceğini ve bu sürenin sonunda kutsal topraklara ulaşmayı umut ettiğini söyledi.

Hacca yürüyerek gitmeyi özellikle tercih ettiğini dile getiren Umar, Babaeski’deki molasının ardından yolculuğuna devam etti.

(İHA)