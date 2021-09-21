20 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

20 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Öldür Beni Sevgilim, Show TV'de Yalancı, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve TV8'de MasterChef Türkiye reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

20 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

20 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Kalp Yarası, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Kalp Yarası, üçüncülükte ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM





