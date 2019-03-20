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20 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 20.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, 20 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Süleyman Bodur'un (79) kayalıklarda cesedi bulundu.

20 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Serintepe Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bodur, 1 Mart günü evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan yaşlı adamı arayan ancak sonuç alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Ailenin yardım istemesi üzerine polis, jandarma ve AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerinin drone da kullandığı arama çalışmaları bugün de sürerken, Tavşantepe Mahallesi'nin Cancık Mağarası mevkiinde yürüyüşe çıkan bir kişinin ceset bulduğu ihbarı geldi.

afad

Sarp ve engebeli olan bölgeye giden ekipler, cesedin 20 gündür aranan Süleyman Bodur'a ait olduğu tespit etti. Acı haberi alarak olay yerine gelen Bodur'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kayalıklara düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Süleyman Bodur'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş alzheimer Süleyman Bodur

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