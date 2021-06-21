20 Haziran reyting sonuçları! Millî maç reytinglerde kaçıncı oldu?

Total ve AB olarak TİAK tarafından ölçülen reyting yarışında ATV'de Baş Belası, FOX TV'de Kefaret, Star TV'de Menajerimi Ara, Show TV'de Cici Babam sinema filmi, TRT1'de Türkiye-İsviçre maçı, TV8’de ise Survivor yer aldı. Yine bu dizi, film ve programlar arasında en çok izlenen yapım reytinglerde birinci oldu.

20 HAZİRAN PAZAR GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz hafta pazar 13 Haziran’da yayınlanan programların reyting sonuçları şöyleydi;

Total'de 1.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada Fox'ta yayınlanan "Savaşçı" dizisi yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kardeşlerim”, 2.sırada TRT 1'de yayınlanan "Belçika-Rusya Euro 2020 karşılaşması", 3.sırada “Survivor” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 HOLLANDA-UKRAYNA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

4 KEFARET FOX

5 HAVA DURUMU KANAL D

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

8 AVUSTURYA-K.MAKEDONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D