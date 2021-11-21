20 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi, film birinci oldu?

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. İşte 20 Kasım reyting sonuçları...
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