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  4. 20 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi, film birinci oldu?

20 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi, film birinci oldu?

21.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. İşte 20 Kasım reyting sonuçları...

20 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi, film birinci oldu?

Reyting sonuçları TİAK tarafından her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Her gün açıklanan reyting sonucu bir önceki güne ait veriler oluyor. İşte 20 Kasım reyting sonuçları...

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

20 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi, film birinci oldu?

20 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi, film birinci oldu?

20 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi, film birinci oldu?

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19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları!
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