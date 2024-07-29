20 kilo vermişti... Bergüzar Korel beyaz mayosuyla poz verdi! Dövmesi dikkat çekti

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına aldı.

Üçüncü defa anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel uuzn süre sonra ekranlara da döndü.

Korel bu süreçte hem imaj değiştirdi hem de 8 ayda 20 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı.

Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul'a geri dönmüştü. Bir süredir tatilde olan ünlü oyuncu, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergileyen Korel'in bacağındaki melek kanadı ve şeytan kuyruğu detaylı dövmesi de gözlerden kaçmadı.

NASIL KİLO VERDİ?

Korel'in zayıflama sırrı da merak ediliyordu. Fit haline dönen ünlü oyuncu bu süre zarfında sağlıklı beslendi, yürüyüş yaptı ve günde 1 saat yüzdü. Bergüzar Korel bu süreçte diyetisyen desteği de aldı.