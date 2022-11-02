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  4. 20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

02.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında Cemil İpekçi'nin tasarladığı 20 liralık elbise ile kainat güzeli seçilen Azra Akın, şimdilerde 40 yaşında bir anne. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen yıldız, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri büyüledi.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

Henüz 21 yaşında bir genç kızken dünyanın en güzel kadını seçilen Azra Akın, son haliyle şaşırttı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Azra Akın'ı görenler 'Yıllar onu teğet geçmiş' gibi yorumlarda bulundu.

Aslen Uşaklı olan Azra Akın, 1981 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Futbolcu bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olan yıldız, 2002 yılında hem Türkiye hem de kainat güzeli seçilerek milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Azra Akın, 2004 yılında yayınlanan Anlat İstanbul dizisiyle ekran yolculuğuna başladı. Sonrasında Yağmur Zamanı, İlk Aşk, Geniş Aile ve Poyraz Karayel gibi yapımlarda rol aldı.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

En son 2017 yılında Her Şey Mümkün filminde kamera karşısına geçen Azra Akın, aynı yıl işletmeci Atakan Koru ile evlendi ve oyunculuğu bıraktı.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

Bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk yaşayan Azra Akın'ın şimdilerde peri masallarını andıran bir evliliği var.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

2018 yılında oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

Instagram'da hayatına dair kareleri paylaşan Azra Akın'ı takipçileri övmeye doyamıyor.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Nasıl bu kadar güzel kaldınız, aklım almıyor'', ''20 yıl geçti üzerinden ama hâlâ çok güzelsiniz'' ve ''Genç kızlara taş çıkartırsınız'' gibi yorumlarda bulunuyor.

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

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'Güzellik Kraliçeleri' evlendiklerini açıkladı! 'Güzellik Kraliçeleri' evlendiklerini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Azra Akın Kıvanç Tatlıtuğ yaşında

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