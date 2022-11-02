20 liralık elbiseyle dünya güzeli olmuştu! Azra Akın son haliyle şaşırttı

Henüz 21 yaşında bir genç kızken dünyanın en güzel kadını seçilen Azra Akın, son haliyle şaşırttı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Azra Akın'ı görenler 'Yıllar onu teğet geçmiş' gibi yorumlarda bulundu.

Aslen Uşaklı olan Azra Akın, 1981 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Futbolcu bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olan yıldız, 2002 yılında hem Türkiye hem de kainat güzeli seçilerek milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Azra Akın, 2004 yılında yayınlanan Anlat İstanbul dizisiyle ekran yolculuğuna başladı. Sonrasında Yağmur Zamanı, İlk Aşk, Geniş Aile ve Poyraz Karayel gibi yapımlarda rol aldı.

En son 2017 yılında Her Şey Mümkün filminde kamera karşısına geçen Azra Akın, aynı yıl işletmeci Atakan Koru ile evlendi ve oyunculuğu bıraktı.

Bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk yaşayan Azra Akın'ın şimdilerde peri masallarını andıran bir evliliği var.

2018 yılında oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Instagram'da hayatına dair kareleri paylaşan Azra Akın'ı takipçileri övmeye doyamıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Nasıl bu kadar güzel kaldınız, aklım almıyor'', ''20 yıl geçti üzerinden ama hâlâ çok güzelsiniz'' ve ''Genç kızlara taş çıkartırsınız'' gibi yorumlarda bulunuyor.



