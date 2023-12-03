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  4. 20 milyon TL'lik lüks aracıyla gündem olmuştu! Hasan Can Kaya rahatsız oldu

20 milyon TL'lik lüks aracıyla gündem olmuştu! Hasan Can Kaya rahatsız oldu

03.12.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya son olarak 20 milyon TL değerindeki aracıyla gecelerde yakalanmıştı. Lüks aracıyla gündeme gelen başarılı komedyen bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Konuşanlar programıyla Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya programın her bölümüyle adından söz ettiriyor. Son olarak 20 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Hasan Can Kaya gündem oldu.

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programına konuk olan Hasan Can Kaya bu konuda rahatsızlığını dile getirdi.

Servet değerinde teklif geliyordu... Hasan Can Kaya 20 milyon TL'lik aracıyla gecelerde... Servet değerinde teklif geliyordu... Hasan Can Kaya 20 milyon TL'lik aracıyla gecelerde...

“Ünlü olayım diye bir çabam olmadı hiç. İş konuşur her zaman" diyen Hasan Can Kaya konuşmasının devamında ise "Yalnız bir adama dönüştüm ama yalnızlık çekmiyorum. Bekâr bir adamım biriyle yakalansam da arkasında dururum ama göze sokmak istemem. Lüks bir arabayla haber oldum rahatsız oldum. Mahremiyeti seven biriyim" dedi.

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