20 saniyede dişlerinizi fırçalayıp air drum çalabilirsiniz

Bazen yolda yürürken, bazen işte, bazen de evde kendimizi ritme kaptırarak hayali davul ya da hayali gitar çalarız. Belki de güçlü bir ritm duygumuz vardır, kim bilir? İşte buradan yola çıkan yetkililer, PocketDrum ismini verdikleri ürünü hazırladı.
PocketDrum, iki bagetten oluşuyor. Her biri 35cm uzunluğunda, 100 gram ağırlığında ve 700mAh pilleri bulunuyor. Ürünün normal ve led aydınlatmalı versiyonları da var ve barındırdığı titreşim motoru sayesinde sanki gerçek davula vuruyormuşsunuz hissini sunmaya çalışıyor.
Bu bagetler sayesinde, istediğiniz zaman eğlenebilir, istediğiniz zaman da davul egzersizleri yapabilirsiniz. Yani hem amatörler hem de profesyoneller için hazırlanan bir ürün bu. Hem kendi uygulaması var hem de Garage Band’e destek veriyor.
PocketDrum’ın üç farklı modu var: Eğitim, oyun ve serbest. Tercihler size kalmış. Ürünün Indiegogo’daki başlangıç fiyatı, 69 dolar.
Encompass – Brush Smarter, Better & Faster
Yetkililerin belirttiğine göre her 10 kişiden 9’u dişlerini yanlış fırçalıyor. Ya gereken özeni ve zamanı göstermiyor ya da yanlış açılarda fırçalıyor. Bu da diş ve ağız sağlığı için tehlike arz ediyor.
Geliştirilen Encompass isimli diş fırçasının ise, zamanınızı çalmadan size en kolay ve en sağlıklı çözümü sunacağı belirtiyor.
Encompass, şarj edilebilir ve tek tuşla çalışabilir bir diş fırçası. Tek şarj ile yaklaşık 2 hafta boyunca kullanılabilen fırça, J şeklinde tasarlanmış ve tek seferde ağzınızın yarısını kaplayabiliyor. Aynı anda hem üst hem de alt dişleri temizleyebilen fırça, 20 saniyede dişlerinizi tamamen fırçalayabiliyor.
Yetkililerin en iddialı olduğu konulardan bir tanesi, Encompass’ın kullanıcı hatalarını ortadan kaldırdığı ve bu sayede kısa sürede temiz çözümler sunabilmesi. Herhangi bir telefon uygulaması bulunmayan ve her yaştan kullanıcılara hitap eden ürün, 99 dolarlık başlangıç fiyatına sahip.
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