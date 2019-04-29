20 yaş üzeri kadınlar dikkat! Meme kanseri teşhisi için bunu mutlaka yapın

Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi ve Meme Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Didem Öncel Yakar, Mynet okurları için çok önemli önerilerde bulundu. Kendi kendine meme muayenesi, meme kanserinin erken teşhisini sağlayarak kansere bağlı ölümlerin azaltılmasında hayati önem taşıyor. Bu sayede memedeki kitlelerin yaklaşık yüzde 80’i, ilk olarak kadınların kendileri tarafından saptanıyor. Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi ve Meme Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Didem Öncel Yakar “Kadınların kendi memelerini tanımaları ve olası değişiklikleri erkenden saptayarak, sağlık kurumuna erken başvuru yapabilmeleri için düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması büyük önem taşıyor. Bu nedenle 20 yaşından itibaren kadınlar mutlaka ayda 10 dakika ayırarak kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmemeli” diyor. Ayrıca 20-40 yaş arasında her üç yılda bir, 40 yaşından sonra da yılda bir kez bu konuda eğitim almış sağlık çalışanlarına klinik meme muayenesi yaptırmak, 40 yaş ve üzerinde de her yıl mamografi çektirmek gerekiyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha Ramazanda sahur ve iftarda ne yemeli? 'En çok öldüren' hastalığın sebebi kirli havaymış!

ELLE MUAYENEDE BU DÖNEME DİKKAT! Elle meme muayenesinin adet başlangıcından bir hafta sonra yapılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Didem Öncel Yakar, ayna karşısında muayenenin nasıl yapılacağını şu şekilde açıklıyor: “Belden yukarısı çıplak olacak şekilde ayna karşısında, eller belde iken her iki meme arasında ciddi bir simetri farkı, renk değişikliği, deride çöküntü ya da kitle bulgusu olabilecek şişlik olup olmadığını gözleyin. Gözle değerlendirmeden sonra yatarak sağ meme için sağ kolu başın üstüne alın, sol eli kullanarak meme başından başlayarak saat yönünde meme dokusu göğüs duvarına doğru hafifçe bastırıp tüm meme dokusunu elinizle yoklayın. Aynı işlemleri sol meme için de yapın. Bu kez sol kolu baş üstüne kaldırarak sağ elle sol meme dokusuna uygulayın. Üstte köprücük kemiğinden altta meme altı kıvrımına, içte sternum (iman tahtası) kemiğinden dışta koltuk altı hattına kadar tüm meme dokusunu muayene edin. Ele gelen sertlik, şişlik, meme başından akıntı ve meme derisinde çekinti bulgusu olması durumunda doktora başvurun.” Bu bulguların tespiti halinde endişeye kapılmayın. Doktorunuz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra gerekirse ileri tetkik ve tedavi için sizleri yönlendirecektir.”