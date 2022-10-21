20 yaşındaki Billie Eilish'in yeni sevgilisi tepki çekti! Yaş farkı...

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı Billie Eilish, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Şarkıcı, rock grubu The Neighbourhood'un solisti Jesse Rutherford ile romantik bir akşam yemeğinde görüntülenerek ilişkiye başladıklarını doğruladı. Ancak Eilish’in yeni birlikteliği bazı kesimler tarafından eleştirildi.



ARALARINDA 11 YAŞ VAR

Şarkıcının hayranları bu ilişkiyle ilgili heyecanını paylaşırken bazı sosyal medya kullanıcıları çiftin arasındaki yaş farkına dikkat çekti. 20 yaşındaki Eillish’in 31 yaşındaki Jesse Rutherford ile arasında 11 yaş olması bazı kesimler tarafından uygunsuz bulundu.

