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20 yaşındaki Billie Eilish'in yeni sevgilisi tepki çekti! Yaş farkı...

21.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy rekortmeni genç şarkıcı Billie Eilish, yeni birlikteliği ile gündeme geldi. Eilish’in yeni sevgilisi Jesse Rutherford ile arasındaki yaş farkı sosyal medyada yankı uyandırdı.

20 yaşındaki Billie Eilish'in yeni sevgilisi tepki çekti! Yaş farkı...

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı Billie Eilish, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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Şarkıcı, rock grubu The Neighbourhood'un solisti Jesse Rutherford ile romantik bir akşam yemeğinde görüntülenerek ilişkiye başladıklarını doğruladı. Ancak Eilish’in yeni birlikteliği bazı kesimler tarafından eleştirildi.
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ARALARINDA 11 YAŞ VAR

Şarkıcının hayranları bu ilişkiyle ilgili heyecanını paylaşırken bazı sosyal medya kullanıcıları çiftin arasındaki yaş farkına dikkat çekti. 20 yaşındaki Eillish’in 31 yaşındaki Jesse Rutherford ile arasında 11 yaş olması bazı kesimler tarafından uygunsuz bulundu.

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