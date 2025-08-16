Mynet Trend

20 yıl önce gelip yerleşti! O şehir ayağa kalktı! İstilaya karşı alarma geçtiler

Fransa'nın Limoges kentine 20 yıl önce gelip yerleşen kaplan sivrisineği, alarma geçirdi. Yoğun istila karşısında yetkililer, "topyekûn teyakkuz" çağrısı yaparak halkı mücadeleye çağırdı.

20 yıl önce bölgeye ilk kez gelerek sessizce yerleşen kaplan sivrisineği, bu yaz Fransa'nın Limoges kentin alarma geçti.

Yetkililer, çözümün sanılanın aksine nehirlerde değil, her birimizin kendi bahçesinde ve balkonunda yattığı konusunda uyarıyor. Limoges Belediyesi'nin sivrisinek kontrolü sorumlusu Stéphane Cheval, "Sivrisinekler 2003'te Limoges'e geldiğinden beri mücadele ediyoruz ancak sorun giderek büyüyor" dedi.

DURGUN SULARDA YAŞIYOR

Uzmanlar, "İnsanlar genellikle Vienne Nehri'nin büyük bir üreme alanı olduğunu düşünüyor, ancak durum böyle değil. Kaplan sivrisineğini çeken tek şey, hareket etmeyen durgun sulardır." diyerek uyardı.

