20 yılda 2 milyon ağaç diktiler! Kurak bölgenin son hali şoke edici

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre neredeyse Güney Afrika kıtasına eşit büyüklükteki 129 milyon hektarlık orman 1990’dan bu yana yok oluyor. Hatta her yıl Panama ülkesinin büyüklüğünde bir alan kaybediliyor bile.
Tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 15'i ormansızlaşmadan kaynaklanıyor ve her gün habitatlarını kaybeden sayısız bitki ve hayvan türü var, bunlar gezegenimizin sağlığı için kesinlikle yıkıcı rakamlar.
Peki, bu tür büyük çevre katliamı karşısında ne yapmalı? Brezilyalı fotoğrafçı Sebastião Salgado ve eşi Lélia Deluiz Wanick Salgado büyük bir tutkuyla en kurak yeri bile nasıl yeşerdiğini gözler önüne seriyor, hepimize örnek olacak bir ders veriyor.
Doğa ananın ruhu olduğunu ve iyi bakıldığı takdirde yeniden canlanacağına inanan Salgado çifti fotoğrafçılık konusunda uzman! 12'den fazla kitabı olan, sayısız makeleye imza atan Salgado, 1990'larda, Ruanda soykırımının korkunç barbarlığını belgeledikten sonra fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş, bir zamanlar yemyeşil tropik yağmur ormanları ile kaplı olan kendi ana vatanı Brezilya bölgesine döndü. Ama karşılaştığı malzeme kuralık ve vahşi hayvanlardan yoksun bir bölgeydi. İşte o an eşi Lélia ile ana vatanlarını eski ihtişamına yeniden kazandıracaklarına inandılar ve kolları sıvadılar.
En son 2015 yılında The Guardian'a röportaj veren Salgado, "Bölge benim kadar büyük hasar görmüştü. Neredeyse her şey yok olmuştu. Bölgenin sadece yüzde 0.5'i ağaçla kaplıydı. Sonra karım burayı yenide yeşillendirme kararı aldı ve o günden bu yana çoğu canlı ağaçlanma artıkça doğasına geri dönmeye başladı. Bölge resmen yeniden hayat buldu" dedi.
Birlikte, Sebastião ve Lélia, 4 milyon fidan dikilen ve ormanı yok olmadan kurtaran küçük bir organizasyon olan Instituto Terra'yı kurdu. "Karbonhidratı oksijene çeviren tek şey ağaçtır. Ormanı yeniden canlandırmalıyız. Yerli ağaçları olan ormana ihtiyacınız var, tohumları ektiğiniz bölgede veya yılanları ve termitler gelmeyecek şekilde toplamanız gerekiyor. O bölgeye ait olmayan ormanları ekersen, hayvanlar oraya gelmez ve orman cansız kalır ” diyen Salgado, 20 yılda kuraklaşan bölgeyi yeniden yeşillendirdi.
Toplamda, 172 kuş, 33 memeli, 293 bitki, 15 sürüngen türü, yeniden oluşturulmuş bir ekosistem olarak geri döndü.
Proje, somut bir pozitif ekolojik eylem örneği verirken, çevrenin doğru tutumlarla ne kadar çabuk iyileşebileceğini göstererek milyonlara ilham verdi.
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