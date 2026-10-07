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Dünyada sayılı! Türkiye ısınırken Palandöken buz kesti: Kar kalınlığı 5 santimi buldu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Yurdun güney ve batısında 30 dereceyi aşacak sıcaklıklar beklenirken, özellikle hafta sonu birçok kentte yazdan kalma günler yaşanacak. Ancak yurdun bir bölgesinde durum beklenenin tersi oldu. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Palandöken'e dün gece kar yağdı. Tipiyle birlikte etkili olan yağışta zirvede kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

Dünyada sayılı! Türkiye ısınırken Palandöken buz kesti: Kar kalınlığı 5 santimi buldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) paylaşılan son tahmin raporuna göre sıcaklıklar bugünden itibaren artmaya başlayacak.

Özellikle cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30-33 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünyada sayılı! Türkiye ısınırken Palandöken buz kesti: Kar kalınlığı 5 santimi buldu 1

Perşembe günü başlayıp hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli havanın en az 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren pastırma sıcaklıklarıyla İstanbul’da sıcaklıklar 25 derece, Ankara’da 23 dereceye ve İzmir’de de 29 dereceye kadar çıkacak.

Dünyada sayılı! Türkiye ısınırken Palandöken buz kesti: Kar kalınlığı 5 santimi buldu 2

Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği Akdeniz ve Ege kıyılarındaysa; cuma günü Mersin 33, Adana 32, Hatay ve Kahramanmaraş 31, İzmir 29 dereceleri görecek.

Kutup bölgelerinden gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basın merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkan pastırma sıcaklarında, kış bastırmadan hemen önce yaz geri dönmüş gibi ılık günler yaşanıyor

Dünyada sayılı! Türkiye ısınırken Palandöken buz kesti: Kar kalınlığı 5 santimi buldu 3

PALANDÖKEN BUZ KESTİ

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmurun ardından sis etkili oldu. Palandöken Kayak Merkezi'ni işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi.

Dünyada sayılı! Türkiye ısınırken Palandöken buz kesti: Kar kalınlığı 5 santimi buldu 4

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