Dünyada sayılı! Türkiye ısınırken Palandöken buz kesti: Kar kalınlığı 5 santimi buldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) paylaşılan son tahmin raporuna göre sıcaklıklar bugünden itibaren artmaya başlayacak.

Özellikle cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30-33 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü başlayıp hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli havanın en az 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren pastırma sıcaklıklarıyla İstanbul’da sıcaklıklar 25 derece, Ankara’da 23 dereceye ve İzmir’de de 29 dereceye kadar çıkacak.

Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği Akdeniz ve Ege kıyılarındaysa; cuma günü Mersin 33, Adana 32, Hatay ve Kahramanmaraş 31, İzmir 29 dereceleri görecek.

Kutup bölgelerinden gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basın merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkan pastırma sıcaklarında, kış bastırmadan hemen önce yaz geri dönmüş gibi ılık günler yaşanıyor

PALANDÖKEN BUZ KESTİ

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmurun ardından sis etkili oldu. Palandöken Kayak Merkezi'ni işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi.