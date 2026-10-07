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Yeni dönem başladı: Facebook açılır açılmaz Reels gösterecek

Meta, Hindistan’da bazı kullanıcıları uygulamayı açtıklarında doğrudan tam ekran videoya yönlendirerek Reels’i ön plana ve merkeze alan yeni bir Facebook kullanıcı deneyimini test etmeye başladı.

Yeni dönem başladı: Facebook açılır açılmaz Reels gösterecek
Enes Çırtlık

Bir Meta sözcüsü, TechCrunch'ın haberinin yayımlanmasından sonra yaptığı açıklamada testin Endonezya’da da sürdüğünü doğruladı.

UYGULAMA DOĞRUDAN REELS İLE AÇILIYOR

İlk olarak temmuz ayında Facebook’un başındaki isim Tom Alison tarafından ana hatları çizilen test, daha sürükleyici ve video odaklı bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Alison o dönemde yaptığı açıklamada, Meta’nın yılın ilerleyen dönemlerinde ABD dışındaki "video tüketiminin yoğun olduğu ülkelerde" bu tasarımı test etmeye başlamayı planladığını belirtmiş, ancak hangi ülkeler olduğunu açıklamamıştı.

Alison, şirketin bu deneyimi gelecek yıl ABD’ye getirmeyi değerlendireceğini de söylemişti.

KLASİK FACEBOOK AKIŞI KALDIRILMIYOR

Meta’ya göre teste dahil edilen kullanıcılar isterlerse bu deneyimden çıkıp akış öncelikli deneyime dönebiliyor.

Klasik akış da uygulamada ikinci bir sekme olarak erişilebilir durumda kalacak.

Yeni dönem başladı: Facebook açılır açılmaz Reels gösterecek 1

META, FACEBOOK’U VİDEO MERKEZLİ HALE GETİRİYOR

Test, Meta’nın videoyu Facebook’ta daha merkezi hale getirmeye çalıştığı bir dönemde geliyor.

Şirket geçen yıl Facebook’ta paylaşılan tüm yeni videoların uzunluk veya format fark etmeksizin Reels olarak paylaşılacağını açıklamıştı. Uygulamadaki "Video" sekmesinin adı da "Reels" olarak değiştirilmişti.

Meta’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre genç yetişkinler Facebook’ta geçirdikleri zamanın yaklaşık yüzde 60’ını video izleyerek geçiriyor.

Yeni dönem başladı: Facebook açılır açılmaz Reels gösterecek 2

HİNDİSTAN, META’NIN VİDEO HAMLELERİNDE UZUN SÜREDİR TEST PAZARI

Hindistan uzun süredir Meta’nın video çalışmalarında, özellikle de kısa video alanındaki hamlelerinde bir test pazarı konumunda.

Instagram, 2020 yılında, Hindistan’ın TikTok’u yasaklamasından aylar sonra ülkede özel bir Reels sekmesini test etmeye başlamıştı.

Şirket ayrıca geçen yıl Hindistan ve Güney Kore’deki bazı Instagram kullanıcıları için Reels öncelikli bir deneyimi test etmişti. Bu testte de uygulama açıldığında kullanıcılar doğrudan video arayüzüne yönlendiriliyordu.

Yeni dönem başladı: Facebook açılır açılmaz Reels gösterecek 3

HİNDİSTAN’DA VİDEO TÜKETİMİ ARTIYOR

Yeni test, Meta’nın Hindistan’daki uygulamalarında video tüketiminin arttığı bir dönemde geliyor. Şirketin haziran ayında yayımladığı verilere göre, Meta’nın yaptırdığı araştırmalarda ankete katılan kullanıcıların en az yüzde 97’si şirketin platformlarında her gün video izlediğini söyledi.

Z kuşağı katılımcılarının yüzde 89’u ise Reels’i her gün kullandığını belirtti.

Meta, Reels’in giderek Hindistan’ın "kişisel ve birincil ekranı" haline geldiğini söylüyor.

FACEBOOK’UN EN BÜYÜK PAZARI HİNDİSTAN

Hindistan, kullanıcı sayısı açısından Facebook’un en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

Meta’nın reklam araçları, ülkede 400 milyondan fazla kişilik bir kitleye işaret ediyor.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Hindistan Instagram Reels
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