Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

20 yıldır aranıyordu: Yıldız kümesinin içinde bulundu! Önüne geleni yutuyor

Gökbilimciler, yaklaşık 18 bin ışık yılı uzaklıktaki Omega Centauri yıldız kümesinde ilk yıldız kütleli kara deliği keşfetti. Bilim dünyasında heyecan yaratan keşfin, kümede bulunduğu düşünülen binlerce kara deliğin varlığına dair ilk doğrudan kanıt olduğu belirtiliyor.

20 yıldır aranıyordu: Yıldız kümesinin içinde bulundu! Önüne geleni yutuyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Gökbilimciler, uzun yıllardır gizemini koruyan Omega Centauri yıldız kümesinde ilk yıldız kütleli kara deliği tespit ettiklerini açıkladı. Araştırmanın sonuçları, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Yaklaşık 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Omega Centauri, kütle çekimiyle birbirine bağlı yaklaşık 10 milyon yıldızdan oluşan en büyük küresel yıldız kümelerinden biri olarak biliniyor. Bilim insanları, bu kadar büyük bir kümede süpernova patlamalarının ardından çok sayıda kara delik oluşmuş olması gerektiğini düşünüyordu. Ancak bugüne kadar buna dair doğrudan bir kanıt elde edilememişti.

HUBBLE VE JAMES WEBB VERİLERİ BİRLİKTE İNCELENDİ

Araştırmacılar, gizemi çözmek için Hubble Uzay Teleskobu'nun 2002-2023 yılları arasında topladığı arşiv verilerini analiz etti. Çalışmada, ölçümlerin doğruluğunu artırmak amacıyla James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın kızılötesi gözlemlerinden de yararlanıldı.

Yapılan analizlerde, görünmeyen ancak çok büyük bir cismin etrafında dönen bir yıldız tespit edildi.

20 yıldır aranıyordu: Yıldız kümesinin içinde bulundu! Önüne geleni yutuyor 1

GÜNEŞ'İN 4,5 KATI KÜTLEYE SAHİP

Araştırmacılar, oMEGACat BH-2 adı verilen görünmeyen cismin, Güneş'in yaklaşık 4,5 katı kütleye sahip bir yıldız kütleli kara delik olduğunu belirledi. Bilim insanları, cismin kütlesinin bir nötron yıldızı olamayacak kadar yüksek olduğuna dikkat çekti.

Araştırmaya katılan Utah Üniversitesi'nden Anil Seth, düşük metal içeriğine sahip yıldızların bu büyüklükte kara delikler oluşturabilmesinin mevcut modeller açısından yeni soruları beraberinde getirdiğini ifade etti.

KARA DELİĞİN ETRAFINDAKİ TURUNU 94 YILDA TAMAMLIYOR

Hubble ve James Webb verilerinin birlikte incelenmesiyle yıldızın kara delik etrafındaki hareketi de ayrıntılı şekilde takip edildi. Analizler, yıldızın oMEGACat BH-2'nin çevresindeki bir turunu 94 yılda tamamladığını ortaya koydu.

Bu sürenin şimdiye kadar bilinen kara delik ikili sistemleri arasındaki en uzun yörünge periyotlarından biri olduğu belirtilirken, bilim insanları yıldız ile kara deliğin birlikte oluşmadığını, daha sonra küme içinde kütle çekimi etkisiyle eşleştiğini düşünüyor.

YERÇEKİMİ DALGALARININ SIRRINI ÇÖZEBİLİR

Araştırmacılar, küresel yıldız kümelerindeki kara delik popülasyonunun daha iyi anlaşılmasının, yerçekimi dalgaları üzerine yürütülen çalışmalar açısından da kritik önem taşıdığını vurguluyor. Bilim insanlarına göre bu tür kara delik ikili sistemleri zamanla birleşerek uzay-zamanda oluşan yerçekimi dalgalarının önemli kaynaklarından birini oluşturuyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en köşesinde buzullardan gelen suyla besleniyorTürkiye'nin en köşesinde buzullardan gelen suyla besleniyor
Güneşten yanan o ilçemize akın ediyorGüneşten yanan o ilçemize akın ediyor

Anahtar Kelimeler:
Kara delik yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.