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Temmuz ortasında karla kaplı! Vadinin ortasındaki buzul göller büyüledi

Tunceli'deki Mercan Vadisi'nde yer alan buzul göllerde havaların ısınmasıyla buzlar çözülmeye başladı. Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren ve belgeselleri aratmayan eşsiz manzaralar dronla görüntülendi.

Temmuz ortasında karla kaplı! Vadinin ortasındaki buzul göller büyüledi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'nde bulunan buzul göllerde, havaların ısınmasıyla birlikte kışın etkisi yavaş yavaş sona ermeye başladı. Göl yüzeyini kaplayan buz tabakası çözülürken ortaya çıkan eşsiz manzara doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

Temmuz ortasında karla kaplı! Vadinin ortasındaki buzul göller büyüledi 1

GÖRENLER BÜYÜLENİYOR

Yüksek rakımı ve el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mercan Vadisi'ndeki buzul göllerde buzların çözülme süreci sırasında oluşan görüntüler, adeta belgeselleri aratmadı. Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren eşsiz anlar, Akın Gedik tarafından dron ile görüntülendi.

Temmuz ortasında karla kaplı! Vadinin ortasındaki buzul göller büyüledi 2

Bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, Mercan Vadisi ve buzul göllerin dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Temmuz ortasında karla kaplı! Vadinin ortasındaki buzul göller büyüledi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mercan Dağları Kelebekler Vadisi Tunceli buzul dağ
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