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20 yıldır sebze ve meyve yiyemiyor! Bir ısırık aldığı anda hayatı mahvolabilir... Ölüme bile götürür!

İngiltere’de yaşayan Chloe Raisbeck isimli bir kadın, tam 20 yıldır meyve ve sebze yiyemiyor. Nadir görülen bir alerji nedeniyle bir ısırık bile alamıyor.

20 yıldır sebze ve meyve yiyemiyor! Bir ısırık aldığı anda hayatı mahvolabilir... Ölüme bile götürür!
Jale Uslu

Meyve ve sebzeye alerjisi olan bir kadın 20 yıldan uzun süredir tek bir yeşillik bile yemedi ve bir ısırığın kendisini öldürebileceğini söylüyor. 27 yaşındaki Chloe Raisbeck'e, Ocak 2005'te yedi yaşındayken polen kaynaklı herhangi bir maddeye karşı alerjisi olan oral alerji sendromu (OAS) teşhisi kondu.

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İlk olarak, okulda şeftali ısırdığında dudaklarının şişmesi ve boğazının kaşınmasıyla bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve Mayıs 2004'te okul hemşirelerinden yardım istedi. Aynı hafta bir elma yedi ve aynı "acı verici" semptomları göstermeye başladı.

ŞEFTALİDEN ISIRIK ALDIKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Chloe'nin şu anda muz, kivi, havuç, badem ve dolmalık biber de dahil olmak üzere 15 farklı meyve, sebze ve kuruyemişe alerjisi var ve 20 yıldır meyve/sebze yiyemiyor. Chloe Raisbeck, durumunu şu sözlerle anlattı: "Hiçbir semptom yaşamadan normal şekilde meyve ve sebze yiyebiliyordum. Ama o şeftaliden bir ısırık aldığımdan beri yemekle olan ilişkim değişti. Meyve ve sebze yediğimde dudaklarım şişiyor, boğazım kaşınıyor ve ağzımda yumrular oluşuyor. Şanslıyım ki semptomlarım çok kötü değil, ama her yemek yediğimde sürekli bir korku hissediyorum. Yemek yemeyi çok zorlaştırdı ve alerjilerimi tedavi etmek için her gün kendime multivitamin vermek zorunda kalacağım."

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Tüm zorluklara rağmen Chloe, bu yıl içinde küçük ama umut verici bir başarıya imza attı; ilk kez bir ahududu yiyebildi. Bu deneyimin ona moral verdiğini söyleyen genç kadın, "Hayatım boyunca bu alerjiyle yaşayacağımı biliyorum. Ancak yavaş yavaş yeni gıdaları denemeye çalışıyorum. Her şey bir lokmayla başlıyor" diye konuştu. Ancak Chloe, bu yıl içinde küçük bir başarıya imza attı: İlk kez bir ahududu yiyebildi. Bu deneyim, onun için umut verici bir adım oldu.

Chloe'nin alerjisi olan yiyecekler ise şunlar:

Elma, şeftali, erik, kiraz, muz, kiwi, havuç, ıspanak, dolmalık biber, maydanoz, badem, fındık, avokado, domates

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Anahtar Kelimeler:
alerji meyve ve sebze
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