19 Kasım 2026'da piyasaya sürülen GTA 6, Metacritic'te eleştirmenler ve oyuncular arasında dikkat çekici bir puan farkıyla karşı karşıya kaldı. Eleştirmenlerden 99/100 puan alan yapımın kullanıcı puanı 5,6/10 seviyesine düştü.

Paylaşılan verilere göre GTA 6, -verilerin yayınlandığı sırada- 101 bin 402 kullanıcı değerlendirmesine ulaşmıştı. Bu değerlendirmelerin yüzde 46'sı olumlu, yüzde 43'ü olumsuz olarak kaydedildi. Geriye kalan yorumlar ise karışık kategorisinde yer aldı.

Oyunun çıkışı sırasında gördüğü olumlu karşılamaya rağmen kullanıcı puanının eleştirmen puanından belirgin biçimde düşük kalması dikkat çekti.

GTA 6 NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Oyuncuların şikâyetleri arasında GTA 6'nın saniyede 30 kare (30 FPS) sınırına sahip olması ve bildirilen teknik sorunlar bulunuyor. Ancak eleştirilerin ağırlıklı olarak oynanış ve hikâye üzerinde yoğunlaştığı görünüyor.

Bazı kullanıcılar, önceki Grand Theft Auto oyunlarına kıyasla deneyimi sıkıcı ya da fazla kısıtlayıcı bulduklarını belirtti.

Eleştirilerin bir bölümü de oyunun kadın ana karakteri Lucia'nın hikâyedeki daha belirleyici rolüne odaklandı. Bazı değerlendirmelerde feminizm ve 'woke' olarak nitelendirilen içerikler üzerinden tartışmalar yaşandı.

GTA 6 VE ZELDA ARASINDA İNCELEME BOMBARDIMANI TARTIŞMASI

GTA 6'nın kullanıcı puanı etrafındaki tartışmalara, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ile bağlantılı bir inceleme bombardımanı (review bombing) anlaşmazlığı da eklendi.

İddialara göre bazı kullanıcılar, iki oyunun hayran toplulukları arasında yaşandığını düşündükleri karşılıklı olumsuz tutumlara tepki olarak GTA 6'ya olumsuz, Zelda'nın yeniden yapımına ise olumlu değerlendirmeler bıraktı.

OLUMSUZ YORUMLARA RAĞMEN TİCARİ BAŞARI

Oyuncular arasındaki görüş ayrılığına rağmen her iki oyun da önemli ticari başarılara ulaştı.

Take-Two'nun açıklamasına göre GTA 6, eğlence sektörü tarihinin en büyük çıkışına imza attı. The Legend of Zelda: Ocarina of Time ise Switch 2'nin en hızlı satan oyunu oldu.

Böylece GTA 6, ticari başarısına ve eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlara karşın Metacritic'teki kullanıcı değerlendirmeleriyle tartışmaların odağında yer aldı.

Kaynak: The Express Tribune