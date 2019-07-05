20 yıldır tarlalarına gidebilmek için yaz ayının gelmesini bekliyorlar

Toprak sahiplerinin iddiasına göre, Samandağ ilçesi Çöğürlü köyünde M.D. isimli bir vatandaşın tarlalara giden yolu benim diyerek kapatması üzerine, tarla sahipleri 20 yıldır kış aylarında topraklarına gidemiyor. Tarlalarına mahsul ekemeyen ve tarlalarını süremeyen toprak sahipleri, Hatay Valiliğinin ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin 20 yıldır devam eden yol sorununa çözüm bulmasını istiyor.

Tarlaları yol üzerinde olan çiftçilerin mağdur olduklarını ifade eden Ali Doğru, “Çiftçi arkadaşlarımız mağdur, mahsullerini zamanında alamıyorlar, ilaçlama yapamıyorlar. Burada bir aile var, kimseyi umursamıyorlar. Adamlar yolu işgal ederek çitlemişler. Millet ne malına girebiliyor, ne mahsulünü alabiliyor ne de ilaçlama yapabiliyor. Biz değerli valimizden yardım istiyoruz, bu yolun açılmasını talep ediyoruz” dedi. Doğru, “70-80 yıldan beri burası yoldu. Adamlar yavaş yavaş işgal ettiler yolu, insanlar dereden geçmek zorunda kaldılar. Fakat kışın dere taştığı için insanlar geçemiyorlar” ifadelerini kullandı.