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20 yıldır tarlalarına gidebilmek için yaz ayının gelmesini bekliyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 05.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Hatay’da bir vatandaşın tarlalara giden yolu tapulu malım diyerek kapatması üzerine tarlalarına dereyi geçerek giden çiftçiler, kışın yağışlarla beraber dolan dere yüzünden tarlalarına gidemiyor. Toprak sahipleri yaz aylarında kuruyan dereden tarlalarına ulaşabiliyor.

20 yıldır tarlalarına gidebilmek için yaz ayının gelmesini bekliyorlar

Toprak sahiplerinin iddiasına göre, Samandağ ilçesi Çöğürlü köyünde M.D. isimli bir vatandaşın tarlalara giden yolu benim diyerek kapatması üzerine, tarla sahipleri 20 yıldır kış aylarında topraklarına gidemiyor. Tarlalarına mahsul ekemeyen ve tarlalarını süremeyen toprak sahipleri, Hatay Valiliğinin ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin 20 yıldır devam eden yol sorununa çözüm bulmasını istiyor.

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Tarlaları yol üzerinde olan çiftçilerin mağdur olduklarını ifade eden Ali Doğru, “Çiftçi arkadaşlarımız mağdur, mahsullerini zamanında alamıyorlar, ilaçlama yapamıyorlar. Burada bir aile var, kimseyi umursamıyorlar. Adamlar yolu işgal ederek çitlemişler. Millet ne malına girebiliyor, ne mahsulünü alabiliyor ne de ilaçlama yapabiliyor. Biz değerli valimizden yardım istiyoruz, bu yolun açılmasını talep ediyoruz” dedi. Doğru, “70-80 yıldan beri burası yoldu. Adamlar yavaş yavaş işgal ettiler yolu, insanlar dereden geçmek zorunda kaldılar. Fakat kışın dere taştığı için insanlar geçemiyorlar” ifadelerini kullandı.

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Çiftçi Cevdet Doğru da, "Kışın tarlalarımıza geçemiyoruz. Burada yolu işgal ediyorlar. Bize yasak koyuyorlar, tellerle kapatarak yolu. Yaz aylarında da kuruyan dereden geçerek topraklarımıza gidiyoruz” diye konuştu.

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Mahalle halkının doğru dürüst topraklarına gidemediklerini ifade eden çiftçi Selahattin Doğru ise “Biz malımıza, tarlamıza geçemiyoruz. Kışın işkence hep selden geçemiyoruz, yazında taşlı dereden geçerek tarlalarımıza gidiyoruz. Burada mahalle halkımız topraklarına doğru dürüst gidemiyor” dedi.

İddiaların odağında yer alan M.D. ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dere yatağağını derinleştirip üzerine küçük bir köprü yapmak akıllarına gelmiyormu acaba böyle konularda karadeniz insanı bir numara devlet yapacak diye ağzını açıp bakmıyor ...
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