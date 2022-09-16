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  4. 200 bin TL'lik o soru: TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

200 bin TL'lik o soru: TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

16.09.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster programının 16 Eylül akşamında yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıya sorulan 200 bin TL'lik, 'TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

200 bin TL'lik o soru: TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

A) Kırklareli'ne
B) Rumeli'ne
C) Eminönü'ne
D) Osmaneli'ne

Doğru cevap: B seçeneği.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster
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