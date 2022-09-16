200 bin TL'lik o soru: TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster programının 16 Eylül akşamında yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıya sorulan 200 bin TL'lik, 'TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
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