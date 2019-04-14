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200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü! Yağışlar sonrası ortaya çıktılar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 14.04.2019 07:39 | Son Güncelleme

İran’ın Sistan eyaletinde varlığı 200 milyon yıl öncesine dayanan yaşayan fosil görüldü.

İran’da Sistan ve Belucistan Eyaleti Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dünyanın en eski hayvanının uluslararası Hamun Göleti'nde görüldüğü bildirildi. Sistan ve Belucistan Eyaleti Çevre Koruma Genel Müdürü Vahid Purmardan, Sistan eyaletinde bulunan Hamun Göleti'nde son haftalarda etkili olan yağışlar sonrasında birçok farklı canlının görülmeye başladığını söyleyerek ”Göletin etrafında Triops Cancriformis, bir diğer adıyla yaşayan fosil görüldü.” dedi.

"BÖLGENİN VERİMLİLİĞİNE İŞARET EDİYOR"

Yaşayan fosil olarak adlandırılan bu canlı türünün 200-300 milyon yıllık bir ömre sahip olduğunu belirten Purmardan, “Şu ana kadar dünyada sadece 10 farklı Triops türü keşfedildi. Bu türde bir yaşayan fosilin Sistan bölgesinde görülmesi bu bölgenin verimliliğine işaret etmektedir.“ ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA


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