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200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et

16.06.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşınıza, sevgilinize, eşinize yani sevdiğiniz birine bir hediye almak istiyorsunuz ve bütçenizde belli. O zaman m maksimum 200 TL bütçe için hazırladığımız liste tam size göre...

200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et

Özel günlerde sevdiklerimize birbirinden güzel hediyeler almak ve onları mutlu etmek isteriz. Bu doğum günü olabilir, sevgililer günü ya da evlilik yıldönümü olabilir. Her özel gün için sevdiklerinize alabileceğiniz harika hediyeler vardır. Hem güzel bir hediye alayım, hem de cebimi yakmasın diyorsan, senin için hazırladığımız 200 TL altı muhteşem ürünlere göz at!

1. Atlı Karınca Müzik Kutusu

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Atlı karınca müzik kutusu, yediden yetmişe herkesin beğendiği dekoratif bir ürün. Görünümünün tatlılığı, odalara kattığı şirin ayrıntı ve çıkardığı tatlı melodiler herkesi büyülüyor. Sevgilinize, arkadaşlarınıza alabileceğiniz atlı karınca, özel günlerin vazgeçilmez hediyesi olarak sevdiklerinizi çok mutlu edecek! Atlı karınca müzik kutusu, hem uygun fiyatlı hem de herkesin gönlünü çalabilecek bir hediye.

Atlı karınca müzik kutusuna buradan ulaşabilirsin!

2. Peluş bir ayıya kim hayır diyebilir ki?

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Papyonlu sevimli peluş bir ayı, sevgilinize verebileceğiniz güzel hediyelerden biri! Büyük boy peluş ayı, yumuşak dokusu, tatlı ve renkli yapısıyla herkesin bayılacağı bir hediye. Doğum gününde ya da sevgililer gününde sevgilinize bu oyuncak ayıyı alarak onu çok mutlu edebilirsiniz. Sevgiliniz peluş ayıya her sarıldığında sizi hatırlayacak.

Papyonlu sevimli peluş ayıya buradan ulaşabilirsin!

3. Baş harfi kupada saklı!

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Klasik bir hediye olarak görülse de Kupalar, herkesin sevdiği hediyeler arasındadır. Hediye alacağınız kişinin baş harfini taşıyan özel kupalar, sevdiğiniz kişiyi özel hissettirir. Şık tasarıma sahip kupa, baş harf detayıyla daha da ilgi çekici hale geliyor. Hem, kim güzel bir kupayı hediye olarak almak istemez ki?

Uygun ve anlamlı harfli kupaya buradan ulaşabilirsin.

4. Mutlu eden sıcaklık: Kokulu Mum

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Mum, son zamanlarda trend olan bir ürün. Herkesin evinde çeşit çeşit, kokulu ve kokusuz olmak üzere birçok mum var. Yaydığı sıcak enerji ve güzel koku tercih edilmesini sağlıyor. Sevdiğinize renkli ve kokulu mumlar alabilirsiniz. Mumun yaydığı sıcak enerji, aranızdaki enerjiyi güzelleştirecek!

Sizin için seçtiğimiz böğürtlen kokulu muma buradan ulaşabilir, sevdiğiniz arkadaşınıza, sevgilinize, annenize ve birçok kişiye bu özel hediyeden alabilirsiniz.

5. Kitap severlerin bayılacağı hediye

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Dünyaca ünlü yazar J.K Rowling'in çok satan ve büyük beğeni kazanan roman serisi Harry Potter, günümüzde milyonlarca kişi tarafından okunmaya ve izlenmeye devam ediyor. Kitap okumayı seven arkadaşlarınıza bu seriyi satın alabilirsiniz. Çok özel ve anlamlı olan bu hediyeye arkadaşınız bayılacak!

Harry Potter serisine buradan ulaşabilirsin.

6. Romantik bir armağan: Su Küresi

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Su küresi, estetik görünümü, romantik havasıyla sevdiklerinize alınabilecek en güzel hediye! Zarif tasarımıyla ön plana çıkan su küresi, sevdiğinize kendini çok özel hissettirecek.

Uygun fiyatlı, şık su küresine buradan ulaşabilir, sevdiklerini mutlu edebilirsin.

7. Teknolojinin şıklığını sevenlere

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Akıllı saat, son zamanlarda oldukça popüler! Şık görünümü ve üst düzey teknolojisi ile herkesin sevdiği ve tercih ettiği bir aksesuar. Sevdiğinize akıllı saat hediye etmek, onu çok mutlu edecektir.

Xiomi Mi Band 4C Akıllı Bilekliğe buradan ulaşabilirsin.

8. Hediye kutusundan çıkan zerafet

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Yazmayı seven arkadaşlarına hediye edebileceğin en güzel hediye, şık bir kalem seti olacaktır. Scrikss Noble 35 Dolma Kalem, sevdiğiniz arkadaşınıza, babanıza, annenize ya da sevgilinize verilebilecek çok zarif bir hediye! Bu hediye, sevdiğiniz kişiye kendisini özel hissettirecek.

Scrikss Noble 35 Dolma Kaleme buradan ulaşabilirsin!

9. Fanus Çiçek

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Zarif görünümü, sıcak rengi ve canlılığıyla fanus çiçek hediyesine kim bayılmaz ki? İçinde led ışığın bulunduğu fanus çiçek, çok özel bir hediye.

Sevdiğiniz insanı özel hissettirecek cam fanustaki bitki tasarımına buradan ulaşabilir, romantik bir hediyeyle sevgilinin özel gününe damga vurabilirsin!

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