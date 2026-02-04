200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor

Çankırı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) SOGEP Anadoludakiler Programı kapsamında desteklediği proje kapsamında Anadolu motiflerinin yer aldığı ve asırlık kilimler gün yüzüne çıkartıldı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında yapılan araştırmalarla sandıklarda saklanan asırlık kilimler toplandı.

En eskisi 200 yıllık olan, yaklaşık 200 kilimden 80'i restore edilerek Tarihi Karataş Hamamı'nda sergilenmeye başlandı. Kurulan müzede sergilenen kilimler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

"EN ESKİ KİLİMİMİZ İKİ YÜZ YILLIK"

Müzede 2 asırlık kiliminde bulunduğunu ifade eden Rehber Kübra Sarıkaya, "Burası Tarihi Çankırı Karataş Hamamı. 1609 yılında açılıp 1980 yılına kadar faaliyet göstermiş bir hamamdır. Günümüzde ise Çankırı Belediyesi tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte bir proje kapsamında müzeye dönüştürüldü. Bu proje, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk dokumacılığını tekrardan canlandırmayı hedefliyor. Bu tarihi binada, Çankırı ve ilçelerinden toplanmış tarihi kilimler sergileniyor. En eski kilimimiz 200 yıllık, Çankırı'mızın yöresel motifi olan akrep motifini barındıran tarihi bir kilim. Bu motifler görsellikten ziyade hepsi birer anlam içeriyor. Akrep, tehlikelerden korunmak için işlenmiş bir motif. Sandık motifi ise çeyizinin hazır olduğunu haber veren bir genç kızın işlediği motif. Bu motifler birer ileti aracı olarak da kullanılmış. Kilim Müzesi yeni olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi görmektedir" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır