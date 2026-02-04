Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor

Çankırı’da yüzyıllara tanıklık etmiş kilimler, restore edilerek kültürel miras niteliğinde bir müzede yeniden hayat buldu. Sandıklarda saklanan asırlık Anadolu kilimleri gün yüzüne çıkarıldı. En eskisi 200 yıllık olan eserlerin bir kısmı, Tarihi Karataş Hamamı’nda kurulan müzede sergilenmeye başlarken, koleksiyon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor

Çankırı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) SOGEP Anadoludakiler Programı kapsamında desteklediği proje kapsamında Anadolu motiflerinin yer aldığı ve asırlık kilimler gün yüzüne çıkartıldı.

200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor 1

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında yapılan araştırmalarla sandıklarda saklanan asırlık kilimler toplandı.

200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor 2

En eskisi 200 yıllık olan, yaklaşık 200 kilimden 80'i restore edilerek Tarihi Karataş Hamamı'nda sergilenmeye başlandı. Kurulan müzede sergilenen kilimler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor 3

200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor 4

"EN ESKİ KİLİMİMİZ İKİ YÜZ YILLIK"

Müzede 2 asırlık kiliminde bulunduğunu ifade eden Rehber Kübra Sarıkaya, "Burası Tarihi Çankırı Karataş Hamamı. 1609 yılında açılıp 1980 yılına kadar faaliyet göstermiş bir hamamdır. Günümüzde ise Çankırı Belediyesi tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte bir proje kapsamında müzeye dönüştürüldü. Bu proje, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk dokumacılığını tekrardan canlandırmayı hedefliyor. Bu tarihi binada, Çankırı ve ilçelerinden toplanmış tarihi kilimler sergileniyor. En eski kilimimiz 200 yıllık, Çankırı'mızın yöresel motifi olan akrep motifini barındıran tarihi bir kilim. Bu motifler görsellikten ziyade hepsi birer anlam içeriyor. Akrep, tehlikelerden korunmak için işlenmiş bir motif. Sandık motifi ise çeyizinin hazır olduğunu haber veren bir genç kızın işlediği motif. Bu motifler birer ileti aracı olarak da kullanılmış. Kilim Müzesi yeni olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi görmektedir" dedi.

200 yıllık en eski kilim bu müzede sergileniyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein'in maillerinde ruhani liderle akşam yemeği detayıEpstein'in maillerinde ruhani liderle akşam yemeği detayı
Kubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendiKubbe yazıları tartışma konusu olmuştu: İlk kez görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çankırı miras kilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.