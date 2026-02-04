Mynet Trend

THY uçağından acil çağrı! Hindistan'a iniş yaptı

Nepal'den kalkan THY Airbus A330 tipi uçağı, Katmandu'ya acil iniş yaptı. Uçağın kalkıştan sonra sağ motorunun arıza yaptığı, ve kontrol amacıyla

THY uçağından acil çağrı! Hindistan'a iniş yaptı
Çiğdem Berfin Sevinç

Nepal'in başkenti Katmandu–İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Katmandu'ya acil iniş yaptı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

THY uçağından acil çağrı! Hindistan a iniş yaptı 1

AÇIKLAMA GELDİ

TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağında kalkış sonrası sağ motorun arıza uyarısı verdiğini dile getiren Üstün, "Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır." dedi.

Üstün, yolcuların seyahatleri için yeni uçuş planlamasının da yapıldığını dile getirdi.

