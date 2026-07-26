200 yıllık gelenek için Almanya, Hollanda ve Fransa'dan Urfa'ya geliyorlar!

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen sıra geceleri, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Şanlıurfa'da, sıra geceleri, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasının yanı sıra kentin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlıyor. Geleneksel müzik, yöresel lezzetler ve tarihi atmosfer, ziyaretçilere unutulmaz deneyim sunuyor.

Şehri gezmeye gelen ziyaretçiler, gündüz saatlerinde Balıklıgöl, Urfa Kalesi, Göbeklitepe ve tarihi çarşıları ziyaret ettikten sonra akşam saatlerinde sıra gecelerine katılıp, kentin kültürel atmosferini deneyimliyor. Tarihi konukevleri ile bazı otellerde gerçekleştirilen programlarda misafirler, geleneksel Urfa türküleriyle eğlenirken, çiğ köfte başta olmak üzere kebap çeşitlerini ve yöresel lezzetlerini de tatma imkanı buluyor.

'KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÇOK ETKİLEYİCİ'

Mert Günbay, tatile geldiği kentte geçirdiği 2 gün boyunca Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve yöresel yemeklerden keyif aldıklarını belirtti ve herkese Şanlıurfa'yı ziyaret etmelerini tavsiye etti.

İzmir'den gelen Sade Şeker ise sıra gecesinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürü çok etkileyici. Yemeklerini çok beğendim. Sıra gecesi ise hem eğlenceli hem de kültürü yakından tanımamızı sağlayan çok güzel bir organizasyondu" dedi.

SIRA GECELERİNİN ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Uzun yıllardır kentin yöresel türkülerini seslendiren Mahmut Yıldırım, UNESCO tarafından 'Müzik Şehri' ünvanına sahip olan Şanlıurfa'nın sıra geceleriyle dünyada tanındığını söyledi. Şanlıurfa denildiğinde akla ilk gelen değerlerden birinin de sıra geceleri olduğunu belirten Yıldırım, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden davet ve talepler aldıklarını ifade ederek, sıra gecelerinin artık uluslararası üne kavuştuğunu dile getirdi.

'HERKES BİR KEZ SIRA GECESİNE KATILMALI'

Şanlıurfa'da sıra gecesi organizasyonları düzenleyen işletmeci Mehmet İnal da sıra gecelerinin sadece eğlence programı olmadığını, aynı zamanda kentin kültürünün tanıtıldığı önemli bir gelenek olduğunu söyledi. İnal, "Şanlıurfa, artık yılın 12 ayı turizm potansiyeline sahip bir şehir. Buraya gelen herkesin en az bir kez sıra gecesine katılması gerekiyor. Çünkü burada sadece müzik dinlenmiyor; yöresel mutfağımız, geleneklerimiz ve misafirperverliğimiz de misafirlerle buluşuyor. Sıra geceleri, Şanlıurfa'nın tanıtımında çok önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır