2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Melih’in son hali ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

Fenomen yarışmalardan biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Ünlü isim Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor’un yarışmacılarının son halleri gündem oldu. BBG Melih’in son halini görenler çok şaşırdı.

Şimdilerde 42 yaşında olan Melih Değirmenci BBG’nin sevilen isimlerinden biriydi. Ünlü isim yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı.

Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının ardından Melih Değirmenci 3 dizi, 2 TV filminde aldı. Ünlü isim Tuzu Kurular dizisi ile dizi oyunculuğuna merhaba dedi.

Bir albüm çıkaran Değirmenci Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitti.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan ünlü isim farklı film ve dizilerde rol almaya devam etti.





