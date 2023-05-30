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  4. 2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Melih’in son hali ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Melih’in son hali ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

30.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yılların popüler yarışmalarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci Biri Bizi Gözetliyor ile şöhreti yakalamıştı. BBG Melih’in son hali ağızları açık bıraktı.

2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Melih’in son hali ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

Fenomen yarışmalardan biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Ünlü isim Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor’un yarışmacılarının son halleri gündem oldu. BBG Melih’in son halini görenler çok şaşırdı.

Şimdilerde 42 yaşında olan Melih Değirmenci BBG’nin sevilen isimlerinden biriydi. Ünlü isim yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı.

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Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının ardından Melih Değirmenci 3 dizi, 2 TV filminde aldı. Ünlü isim Tuzu Kurular dizisi ile dizi oyunculuğuna merhaba dedi.

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Bir albüm çıkaran Değirmenci Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitti.

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Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan ünlü isim farklı film ve dizilerde rol almaya devam etti.

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