2001’den beri her yerde aranıyor! Bulana 12 milyon TL'lik ödül verilecek

ABC News'ün haberine göre, Northern Territory eyaleti polisi, Temmuz 2001'de öldürülen ancak cesedi bulunamayan Falconio'nun kemik kalıntılarının bulunması konusunda harekete geçti.

KALINTILARI BULANA ÖDÜL

Polis yetkililerinden Mark Grieve, birilerinin, Falconio'ya ait kalıntıların bulunabilmesi için bilgi verebileceğini umduklarını, bu kişiye 500 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 12 milyon TL) kadar ödül vereceklerini açıkladı.

Daha önce yaklaşık 250 bin Avustralya doları ödül vermeyi teklif ettiklerini, süreci hızlandırmak için miktarı artırdıklarını dile getiren Grieve, Falconio'yu öldüren Bradley John Murdoch'un, İngiliz turistin cesedini nereye sakladığına ilişkin soruları cevapsız bıraktığını bildirdi.

İNGİLİZ TURİST OTOYOLDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İngiliz turist Falconio, 24 yıl önce, kız arkadaşı Joanne Lees ile Avustralya'ya gelmişti. Çift, Alice Springs kentinin 300 kilometre kuzeyinde bir otoyoldayken Bradley John Murdoch tarafından durdurulmuştu.

Arabasının motorunda bir sorun olduğunu söyleyen Murdoch, kendisiyle aracın arkasına gelen Falconio'yu ateş ederek öldürmüş, kız arkadaşı Lees'in ise ellerini bağlayıp başını örtmüştü. Lees, Murdoch'tan kaçmayı başarırken Falconio hayatını kaybetmişti.

Murdoch daha sonra yakalanmış, 2005'te cinayetten ve adam kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulunmuş, müebbet hapse mahkum edilmişti.

Polis, Falconio'nun cenazesini bulamamış, Murdoch ise İngiliz turistin cesedini nereye sakladığını açıklamamıştı.