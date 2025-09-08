Mynet Trend

2011'den beri milletvekiliydi! Eskortluk yaptığını açıkladı

2011'den beri vekil olan siyasetçi Anna Kontula, geçmişte eskort olarak para kazandığını söyledi. 20 yıl boyunca bazen ara vererek eskortluk yaptığı da belirtildi.

2011 yılından beri Finlandiya meclisinde vekil olan 48 yaşındaki solcu Anna Kontula, 16 yaşından beri eskort olduğunu açıkladı.

Müşterilerini gazetelerdeki ilanlardan bulduğunu ve bu şekilde 2 yıl çalıştığını söyleyen Kontula, evlendikten sonra bıraktığını fakat evliliği bitip boşandıktan sonra bu işe geri döndüğünü söyledi.

"20 YIL BOYUNCA YAPTIM"

Görev süresi bittikten sonra siyaseti bırakacağını ve kamu yararına çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Kontula'nın yaklaşık 20 yıl boyunca bazen ara vererek eskortluk yaptığı da belirtildi.

Milletvekili
