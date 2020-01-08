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  4. 2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı

2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 08:26 | Son Güncelleme

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera filmi. Televizyon izleyicileri 2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı aramalarını yoğunlaştırdı. İşte bilimkurgu ile maceranın iç içe geçtiği 2012 filmi hakkında her şey…

2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı

Felaket sonrası hayatta kalma mücadelesini konu alan 2012 filminin başrollerini John Cusack, Chiwetel Ejiofor ve Amanda Peet paylaşıyor.

2012 filmi, 2009 yılında vizyona girdi ve filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmde 2012 yılında meydana gelen felaketin ardından sağ kalan insanların mücadeleleri anlatılıyor. 2012 filmi oyuncuları kimler, konusu ne? sorusunun cevabı haberimizde.

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2012 FİLMİ KONUSU

Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık.

Bazı teorisyenlere göre 21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın sonunun geleceğini öngören Maya medeniyetinin bu öngörüsünün doğru çıktığı bir geleceğin anlatıldığı 2012 adlı filmde insanların hayatta kalma mücadelelerine tanık oluyoruz.

2012 FİLMİ OYUNCULARI

2012 Yönetmen: Rob Letterman
2012 Oyuncular: Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage
2012 Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
2012 Yapım Yılı: 2015 (103 dk)
2012 Vizyon Tarihi: 27 Kasım 1998 Cuma
2012 Senaryo: Scott Alexander, Larry Karaszewski
2012 Yapım Ülkesi: ABD

2012 FİLMİ FRAGMAN


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