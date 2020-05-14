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2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2012 ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 20:54 | Son Güncelleme

Bilim kurgu aksiyon türündeki 2012 filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Roland Emmerich tarafından yönetilen 2012 filmi 2009 yılında vizyona girdi. Dünyanın sonunu getiren bir felaketin ardından yaşananların anlatıldığı 2012 filmi yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Peki 2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2012 ne zaman çekildi?

Felaket sonrası hayatta kalma mücadelesini konu alan 2012 filminin başrollerini John Cusack, Chiwetel Ejiofor ve Amanda Peet paylaşıyor.

2012 filmi, 2009 yılında vizyona girdi ve filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmde 2012 yılında meydana gelen felaketin ardından sağ kalan insanların mücadeleleri anlatılıyor. 2012 filmi oyuncuları kimler, konusu ne? sorusunun cevabı haberimizde.

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2012 FİLMİ KONUSU

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera. Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.

2012 FİLMİ OYUNCULARI

John Cusack - Jackson Curtis

Amanda Peet - Kate Curtis

Chiwetel Ejiofor - Adrian Helmsley

Thandie Newton - Laura Wilson

Oliver Platt - Carl Anheuser

Tom McCarthy - Gordon Silberman

Woody Harrelson - Charlie Frost

2012 FİLMİ FRAGMAN


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