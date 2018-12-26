YEMEK

2018'de internetten en çok sipariş edilen yemekler açıklandı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

Yemeksepeti, 2018'de, 27 bin tekil restorandan verilen 250 milyon porsiyon yemek siparişinden yola çıkarak, Türkiye'nin bu seneki yemek trendlerini paylaştı.

2018'de internetten en çok sipariş edilen yemekler açıklandı

2018 yılının sipariş lideri geçtiğimiz yıl da olduğu gibi burger oldu. Yemeksepeti kullanıcılarının bir yıl boyunca yedikleri burgerleri üst üste koyunca, Everest’in yüksekliğinin 210 katı olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz yıl 5. sırada yer alan döner, bu yıl atağa geçti ve sipariş sayısını yüzde 70 artırarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

hamburger

Lahmacun bir önceki yıla göre bir basamak geriledi ve 3. sırada yer aldı. Yemeksepeti kullanıcıları bir yıl boyunca 16 milyon lahmacun yedi.

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En çok sipariş veren illeri sıralayacak olursak; İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Eskişehir, Antalya, Bursa, Adana, Denizli, Kocaeli ve Konya takip etti. 2018 yılında kahve siparişleri yaklaşık 2 kat arttı. En çok tercih edilen kahve çeşidi ise latte oldu.

latte

Vegan siparişleri ikiye katlandı

vegan

2018’de 6,5 milyon sipariş alan dünya mutfağının bu seneki favorisi İtalyan mutfağı oldu. Kullanıcılar bu yıl Vegan lezzetlere daha fazla ilgi gösterdiler ve geçen yıla göre siparişleri yüzde 92 artırdılar. Bu sene 2,5 milyon adet Adana dürüm siparişi alındı. Tatlıda ise 1 milyonluk siparişle sufle birinci sıraya yerleşti. En çok tercih edilen çorba türü mercimek olurken, 2018’de toplam 7 milyonluk sayıyla kıymalı pide kendi kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

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yemek siparişi Hamburger

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