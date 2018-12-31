2018'de neler yaşandı?

Rahip Andrew Brunson’ın tutuklanmasıyla başlayan süreç Türkiye - ABD ilişkilerini tarihinin en büyük krizlerinden birinin içine soktu. Bu kriz döviz fiyatlarındaki artışla Türk ekonomisine de ağır darbe indirdi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle gözler Türkiye’ye çevrilirken, Türkiye cinayetin çözülmesi sürecindeki çabayla uluslararası kamuoyunun da takdirini topladı. Ülkece, 'Mahmut Hoca' karakteriyle Türk sinemasına damgasını vuran Münir Özkul'u, ünlü fotoğrafçı Ara Güler’i, gazeteci Aydın Boysan’ı, ‘Kolsuz Agop’ olarak bilinen efsane doktor Agop Kotoğyan’ı, Halk müziğinin önemli isimlerinden Nuray Hafiftaş'ı ve şair Ülkü Tamer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Paramparça/ In The Fade" ile "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Altın Küre Ödülü’ne layık görülen Fatih Akın, Sundance Film Festivali’nde Kelebekler filmiyle Büyük Jüri Özel Ödülü kazanan Yönetmen Tolga Karaçelik, Paralimpik Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı, Avrupa Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev ise göğsümüzü kabarttı.

Deyim yerindeyse 2018'de kâh üzüldük, kâh sevindik... Ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle: 1 OCAK -İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulanmaya başladı. Arabuluculuk uygulamasının ilk gününde 588 başvuru alındı. -FETÖ'nün ''Tahşiyeciler grubu"na kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ve 2 bin 898 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, FETÖ tarafından Tahşiyeciler grubuna yönelik yapılan kumpas ayrıntılarıyla yer alırken örgütün neden bu grubu hedefe koyduğu, nasıl bir algı çalışması yürüttüğü ve hukuka aykırı işlemlere nasıl başvurduğu anlatıldı. -Ankara Emniyet Müdürlüğüne, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

2 OCAK -Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi önünde izinsiz gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yargılandığı davada, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. -Kanser tedavisi gören sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, İstanbul'da 62 yaşında hayatını kaybetti. 3 OCAK -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişinin tutuklandığını, gözaltı sayısının bunun yaklaşık üç katı olduğunu açıkladı. -HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi. -Büyük Birlik Partisi Genel Merkez binasının başkanlık katında yangın çıktı. 4 OCAK -İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil, Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı. Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

-FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Mestan Yayman'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. -HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. -Bingöl merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kullanıma hazır canlı bomba yeleği ele geçirildi. -TRT World, Google tarafından düzenlenen en iyi Google Asistan uygulaması yarışmasında "En İyi Karakter" ve "Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama" kategorilerinde birincilik elde etti. 5 OCAK -EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un huzurunda imzalandı. -Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 93 yaşında evinde vefat etti.

-Mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti. -FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada, 5 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. -Başbakanlık koruma ekibi, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi olan, yüksek atış kabiliyetine sahip MPT-55'i de kullanmaya başladı. 6 OCAK -FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, İstanbul'da gözaltına alındı. 7 OCAK -İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yılda restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. -Dünya Gazeteciler Derneğince düzenlenen "Yılın En İyileri-Oscar Ödülleri"nin medya kategorisinde Anadolu Ajansı, "En Başarılı Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

8 OCAK



-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini belirterek "MHP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır." dedi. -FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı belli oldu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Gürsul'un 28 bin kez ByLock'a eriştiği ifade edildi. -Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

-Erzincan'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Mustafa Kara'nın aralarında yer aldığı 4'ü tutuklu 6 sanığa 1 yıl 8 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. -Başörtüsü yasağı nedeniyle avukatlık yapamayan gazeteci Sibel Eraslan, 28 Şubat dönemine ilişkin, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davaya müşteki avukatı olarak katılarak ilk kez cübbe giydi. 9 OCAK



-Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, terör gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden şüphelilerden Doğan Çiçek hakkında 24 yıl 4 ay, Tamer Görkem hakkında ise 20 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. -Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

-Kastamonu'da, evleri yanan ve yangından sonra 41 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin, hayvan hırsızları tarafından öldürülerek yakıldığı belirlendi. 10 OCAK



-FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in o dönemki hukuk işleri koordinatörü, avukat Hürol Karadaş hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. -ODTÜ'lü araştırmacılar, az görenlerin görme yetisinin geliştirilmesi amacıyla internet üzerinden sadece göz hareketleri ile oynanabilen bilgisayar oyunları geliştirdi. -Jandarma teşkilatı personeli, yılbaşından itibaren yeni üniforma giymeye başladı. Yeni tip kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka kullanılıyor. Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri kola takıldı. -FETÖ üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

-Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'i "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan yargılayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Yargıtayda görülmesi gerektiğine hükmederek "görevsizlik" kararı aldı. -FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde "sıkıyönetim görevlendirme listesi"nde Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanı olarak gösterilen eski kurmay albay Erdal Toğaç, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 11 OCAK



-Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, söz konusu tarihlerde (Sarıkamış Harekatı) askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu arşivlerimizde 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı. -Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla taşeron uygulamasına fiilen son verilen ilk kamu kurumu oldu. -İçişleri Bakanlığınca Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.

-Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi başkanvekili ve üyesi Alparslan Altan'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu. -Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesinde, başvuruculara ilişkin "suç işlendiğine dair kuvvetli belirti"nin yeterince ortaya konulamadığı, yazılar ve konuşmalar dışında somut olgu ortaya konulmadan yapılan tutuklamanın ifade ve basın özgürlüklerine yönelik caydırıcı bir etki doğurabileceği ifade edildi. -İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından durumunu yeniden değerlendirdiği, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da sanık olarak bulunduğu davada tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

-FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Sanıklara ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, olay tarihinde vatani görevini yapan sanık er O.T'nin beraatine karar verdi. -Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a iki ayrı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 12 OCAK -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı. -İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından durumunu yeniden değerlendirdiği tutuklu sanıklardan Mehmet Altan'ın bu halinin devamına, "Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline ilişkin gerekçeli kararın henüz yazılmaması, mahkemeye gönderilmemesi, hangi gerekçeyle bu kararın verildiğinin kısa karardan anlaşılamaması" gerekçeleriyle, oy çokluğuyla karar verdi. Karara üye hakimlerden biri muhalefet etti.

-Gazeteci Şahin Alpay'ın avukatı, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne itirazda bulundu. -Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'den ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi. -FETÖ'nün "Mor Beyin" yazılımı mağduru 1823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. -Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum çalışmaları kapsamında, AK Parti'de "Yürütmenin Yapılandırılması", "Personel Rejimi", "Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması", "Yerel Yönetimler" ve "Meclis İçtüzüğü" isminde 5 komisyon kuruldu. -FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

13 OCAK



-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklamış olması da şüphesiz ki bir dayanışın, bir milli mutabakatın ne denli güçlü bir şekilde oluştuğunun ifadesidir. Bu vesileyle şahsım, partim ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu. -Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ ile mücadele çerçevesinde 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini, ihraç sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personelin göreve iade edildiğini bildirdi. 14 OCAK -TSK, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine en az 40 topçu atışı yaptı. -Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. -Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp, şehit oldu.

-Türk çağdaş sanatının usta isimlerinden Burhan Doğançay'ın "Red&Black Composition" adlı tablosu, İstanbul'da düzenlenen müzayedede 850 bin, Fahrelnisa Zeid’in "Mona" eseri 750 bin ve "Naughty Boy" isimli eseri ise 600 bin liradan alıcı buldu. 15 OCAK



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır, harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir." dedi. -FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 20 polisin yargılandığı davada, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince, 2 sanığın müebbet, diğer 13 sanığın ise 3 yıl 11 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. -Anayasa Mahkemesinin, hakkında "hak ihlali" kararı verdiği Şahin Alpay’ın tutukluluğunun devamına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara, avukatlarınca yapılan itiraz başvurusu, üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

-Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 2 sanığa, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 72'şer yıl hapis cezası verildi. -FETÖ'nün, KPSS hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında yargılanan üç sanık, 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. -FETÖ ile iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı tespit edilen ski Emniyet Müdürü Murat Kocabıçak'a, yargılandığı davada 9 yıl hapis cezası verildi. -Sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz Ortaçeşme Mahallesindeki evinde, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. -Adana'da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun'u, dolmuşta darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da darp edilen işitme engelli gencin ailesiyle telefonda görüştü. 16 OCAK



-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada, Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin Ankara'da talimatla alınmasına karar verdi.

-Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. -Bilecik'in İnhisar İlçesi Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, 15 Temmuz gecesi camide okunan selaya tepki gösterdiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. -Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan bir miktar parayı tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla 6 polis memuruna "görevi kötüye kullanma", görüntüleri sildikleri öne sürülen 2 site görevlisine "suç delillerini gizleme" suçundan altışar bin lira para cezası verildi. -Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan aralarında Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davada, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 3 yıl 9 ay, aralarında Duran ve Düzkan'ın da bulunduğu 4 sanık ise aynı suçtan 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 OCAK



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi'yi kabul etti. -Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonunun ilk toplantısı, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yapıldı. -Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi. -HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. -FETÖ'nün, KPSS hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 4 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan ikisine, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak bu sanıklardan birine 366 bin, diğerine de 321 bin lira adli para cezasına karar verdi.

-Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangını, itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle gözyaşları içinde izlerken çekilen fotoğraflarıyla dikkatleri çeken 83 yaşındaki Ali Meşe'ye devlet el uzattı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evi yanan yaşlı adamın ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Meşe'ye gerekli desteğin sağlanması için talimat verdi. -Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri nakliye uçağı Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ve bir teknisyen şehit oldu. -CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini Cemal Canpolat'tan devraldı. -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bilgi verdi. 18 OCAK -Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve Mesut Yağan isimli vatandaşın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Koçoğlu'na "nitelikli adam öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

-Terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan toplam 79 yıl hapis cezasına çarptırıldı. -Türk Silahlı Kuvvetlerinde, karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine çıkarıldı. -OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. -Sakarya'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı. -İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok iş yerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi, Dikili ilçesinde kıyıda bağlı 15 tekne battı. Aliağa'da demirli bulunan bir kuru yük gemisi karaya oturdu. 19 OCAK -Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanenin 2 personeli hakkında kamu davası açıldı.

-FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 35 tutuksuz sanığın beraatine karar verirken, tutuksuz bir sanığın tutuklanmasına hükmetti. Heyet ayrıca, bazı sanıkların "öldürmeye teşebbüs", "yayın organlarının yayınlarını engelleme" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 3 yıl ile 16 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. -Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. -OHAL Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin 3 bin 110 başvuruda karar verdi. Komisyon, kabul kararı verdiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmederken, 880 başvuruyu ise reddetti.

20 OCAK -Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere "Zeytin Dalı Herakatı"nı başlattı. -Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu. -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekata ilişkin, "Rahat durun, dedik, durmadılar. Peki siz bilirsiniz, dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi. -Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki komuta merkezini ziyaret etti. Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından harekata ilişkin son bilgileri aldı. -Başbakan Binali Yıldırım "Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir." açıklamasını yaptı. -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığının açıklanmasının ardından "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin." değerlendirmesinde bulundu.

-Türk Silahlı Kuvvetlerince, yeni düzenleme kapsamında kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı. -Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde yatsı namazı sonrası Fetih Suresi okunup dualar edildi. -Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıyan tur otobüsünün Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. -İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 54 kişi gözaltına alındı. 21 OCAK -Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." ifadelerini kullandı. -Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da ÖSO ile Afrin'deki noktalara ilerleyişe geçti, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik top ve obüs atışları gerçekleştirildi.

Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin öldü, 46 kişinin yaralandı. Roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi. -Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın BM sözleşmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. -CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Bu harekatın arkasında desteğimiz tamdır. Bir an önce başarıya, hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Mehmetçik'in burnu kanamadan harekatın hedefine ulaşıp ülkemize geri dönmesini diliyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun." ifadelerini kullandı. -Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Ümit ediyorum ki en kısa zamanda barış ve huzur tesis edilerek geriye çekilinir ve problem halledilmiş olunur." dedi. -Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 4 farklı yere roket isabet etti. Saldırılarda 4'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.

-Kilis kent merkezinde 2 mahalleye 4 roket düştü. -Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı. -Afrin'e yönelik düzenlenen operasyon hakkında sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında soruşturma, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da inceleme başlatıldı. -Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında TSK'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlardan dolayı Diyarbakır'da soruşturma başlatıldı. 22 OCAK -TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 14 nokta terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarıldı. -TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve 3 köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Şunu çok açık, net söylüyorum: Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir." ve "Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz yok." açıklamalarında bulundu. -Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi. -OHAL çerçevesinde KHK kapsamındaki düzenlemeyle darbe ve terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda giyecekleri "tek tip kıyafetler" Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne getirildi. -Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar, 24 Ocak'tan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. -Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, şehit oldu.

-Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti. -Diyarbakır'da görülen terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında yargılanan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. 23 OCAK



-TSK'nın topçu birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerini ateş altına aldı. -TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. -Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. ÖSO, TSK'nin desteğiyle Ömer Uşağı ve El Hammam köyü ile çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. -Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 günde 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Zeytin Dalı Harekatında Kilis'in Gülbaba köyünün doğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı devlet töreninin ardından Ayaş ilçesi Bayat Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. -DEAŞ'ın sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. -Bolu'daki Seben Gölü'nün içinde kalan ve kıyıya yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan cami, 2 yıl süren yol yapım ve tadilat çalışmalarının ardından ibadete açıldı. 24 OCAK

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta ilk kez görev alan ATAK helikopterleri yerli üretim "Cirit"le terör hedeflerini vurdu. Bölgeye askeri sevkiyat devam ediyor. -Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 47 hedef hava kuvvetlerine ait 27 uçakla imha edildi. -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Erdoğan, telefon görüşmesinde, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekti. -Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor." dedi.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlı Ilıcak hakkında, kapatılan Bugün gazetesindeki, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısı nedeniyle müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. -Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen, ilk duruşmada 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. -FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatandaşa ateş açan askerlerin tüfeklerinden şarjörlerini çıkarırken kolundan vurulan Samsunlu gazi Adnan Çilingir, Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirildi. -Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'e atılan 2 roket, Çalık Camisi ile bir eve isabet etti. Akşam namazı için camide bulunan cemaatten 2 kişi hayatını kaybetti, toplam 11 sivil yaralandı. -Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler ile üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller ve nöbet noktaları ele geçirildi. -Erzurum'da, Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen gösterilere gerektiği gibi müdahale etmediği için disiplin cezası verilen FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

-FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'a yargılandığı davada, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 25 OCAK -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne giderek harekat hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirterek Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini ve Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini bildirdi. -Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin kırsalındaki mevzileri obüs ve top atışlarıyla ateş altına alındı. -Türkiye'nin terörle mücadelesine destek için aralarında yazar, akademisyen, bürokrat, gazeteci ve sendikacıların bulunduğu 126 kişinin öncülüğünde yayınlanan bildiri, internet üzerinden imzaya açıldı. 5 dilde yayınlanan bildiriye imza verenlerin sayısı ilk gün 3 bini aştı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 21 ilde FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen 129 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. -Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan bazıları eski 22 askeri personelden 6'sına, 12 yıl 6 aydan müebbete kadar değişen hapis cezaları verildi. -Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısı sonrası roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbak ve terzi Muzaffer Aydemir, son yolculuklarına birlikte uğurlandı. 26 OCAK -CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Afrin'de operasyonlar yapılıyor. Yapılmalı mı? Evet, yapılmalı, hiçbir itirazımız yok. Kahraman ordumuza sonuna kadar güveniyoruz." dedi. -Bakanlar Kurulu kararıyla metal işçilerinin grev kararı ertelendi. -Başkentte yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı verildi.

27 OCAK



-Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir evde bulunan 2 kişi yaralandı. -Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, PYD/PKK mensuplarının Kilis merkezine yönelik roketli saldırısında hasar gören binada incelemelerde bulundu. -Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'daki sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Kilis'e bugün yapılan saldırı sonrasında hedef tespit vasıtaları ile mevkileri belirlenen PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait hedeflerin, Fırtına obüsleri ile ateş altına alınmasını 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yerinden izledi. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yürütüleceğini bildirdi. -CHP'li Umut Oran, 3 yıldır sürdürdüğü Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkan Yardımcılığı görevinden, "SE, Suriye'deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor" başlıklı açıklaması üzerine "Mehmetçik'in Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum." diyerek istifa etti.

-Niğde'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti. Fabrika sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 28 OCAK



-Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evin bahçe duvarına isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda bazı evlerde hasar oluştu. -İçişleri Bakanlığı, yaptıkları açıklamada "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdikleri, suçu ve suçluyu övdükleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri" gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. -İçişleri Bakanlığından, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak'a yaklaştırılmadığı bildirildi. -Genelkurmay Başkanlığı, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ile sahil güvenlik botunun Kardak Adaları bölgesine girme girişiminin, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlendiğini bildirdi.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hücumbotla çelenk atmak üzere Kardak'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı'nın (Panos Kammenos) bölgeye yaklaştırılmamasına ilişkin, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi. -Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'da, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğa uğurlandı. -Kore gazisi Selahattin Erzincan, Samsun'da 88 yaşında vefat etti. 29 OCAK



-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi. -İçişleri Bakanlığınca, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Demet Taşar'ın da arasında bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

-Sağlık Bakanlığınca, "amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin görevine son verilmesi istemiyle dava açıldı. -Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan El Hamam Köyü'nde terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirdi. Zırhlı ambulansla sınır hattına kurulmuş UMKE ilk yardım merkezine getirilen kadın, sağlık kontrolünün ardından hastaneye sevk edildi. Suriyeli zihinsel engelli kadına, kimlik bilgilerine ulaşılamadığı için "Afrin" ismi verildi. -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın da arasında bulunduğu 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iddianame düzenledi. -Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. Vakıf binasındaki aramalarda gizli geçit ortaya çıkarıldı, kayıt dışı 364 bin lira ele geçirildi.

-Van'ın Gürpınar ilçesinde, tırın şerit ihlali yaparak karşı istikametten gelen yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3'ü güvenlik korucusu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. -Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Grup Toplu İş Sözleşmesini bağıtladıklarını, anlaşmaya varılan iş sözleşmesinde zamların ortalama getirisinin yüzde 24,63 olduğunu bildirdi. -Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Erzurum'da, halk arasında "morgeven" olarak bilinen ebenusa ait yeni bir türü buldu. -İzmir'de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K. ile 4 şüpheli tutuklandı. 30 OCAK



-İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda görevli sivil personel Yasin Tanboğa şehit olurken, görevli bir sivil personel ile bir asker yaralandı.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı. -Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi. -FETÖ'nün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 5 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bir sanığın ise beraatına karar verdi. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan Selin Koca'ya, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak Koca'nın 107 bin 200 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. -Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

31 OCAK



-Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda, toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği bildirildi. -Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. -Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin noterler tarafından yapılması hükme bağlandı. -CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, elinde bir dosya ile CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. -Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin Suriye ve Iraklıların da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 329'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 18 sanığın ise beraatine hükmeden mahkeme, firari 4 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

-FETÖ'nün KPSS hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 6 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan Emre Dolunay ve Firuzan Duru Doğruöz'e, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak Dolunay'ın 236 bin 520, Doğruözü'ün 59 bin 760 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. -Kırmızı bültenle aranan terör örgütü bir DEAŞ üyesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı. -Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı. -Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.

-Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi. -Tunceli'de 30 bölgenin 1 Eylül'e kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" edildiği bildirildi. Şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:



1 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına video konferans yöntemiyle bağlanarak okuma yazma seferberliğini başlattı. Erdoğan, "Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik. 'Biz de bu seferberlikte varız.' diyoruz." ifadesini kullandı. -Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.

-Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 811 teröristin etkisiz hale getirildiği, hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 14 hedefin imha edildiği bildirildi. -Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yapılan saldırıda Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs kullanıldığı belirlendi. -Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iflas erteleme kurumunun kötüye kullanıldığını aktararak "Hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyan yeni bir reformu, düzenlemeyi hayata geçireceğiz." dedi. -Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığında patlama meydana geldi. Ankara Valisi Ercan Topaca, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Çukurambar'da Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamaya ilişkin, "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), sınava giren adaylardan fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlere ait sınav sonuç belgesi edinme ücretlerinin alınmayacağı bildirildi. -İngiltere'de bulunan Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik Çinisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ait oldukları Anadolu topraklarına geri getirildi. Tarihi eserler Etnografya Müzesinde muhafaza altına alındı. -Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Murat Üçer de bulunuyor. -Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuklarının, annelerinin vasiyetname gereği alması gereken miras payını almadığı iddiasıyla CHP ve İş Bankası aleyhine "mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespiti"ne ilişkin açtığı davada mahkeme, Atatürk'ün son ikametgahının Ankara'da bulunması nedeniyle yetkisizlik kararı verdi.

-Üsküdar'da kontrolden çıkan halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Halk otobüsünün dün hizmete başladığı belirtildi. -Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülerin nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumluklarını içeren genelge yayınladı. Buna göre müftüler, sunulan belgeleri inceleyecek, evliliğe engel bir durum tespit edilmesi halinde nikah kıymayı reddedecek. Taraflar, evlilik için mani bulunmadığını belgelerle ispatlayamazsa bu işlem yapılmayacak. -Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, "Bugün itibariyle tescil belgelerinin de noterler tarafından verilmesine başlandı. 1 Şubat yeni dönemin başlangıcıdır. Vatandaşlar, araç alım-satımı yapmak için notere geldiğinde artık tescil belgesini de alıp çıkacak." dedi. -TSK'nin Afrin'e yönelik harekatı sonucu sıkışan terör örgütü PYD/PKK-YPG çareyi DEAŞ üyesi teröristlerde arıyor. Tutuklu olan terör örgütü DEAŞ mensupları, TSK desteğindeki ÖSO birlikleriyle çatışmaları koşuluyla bulundukları cezaevlerinden salıverildi. Bu kapsamda yaklaşık 400 DEAŞ üyesi terörist, özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine götürüldü.

2 ŞUBAT -Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik." dedi. -Adana'da yapılan operasyonda 24 vakıf görevlisiyle gözaltına alınarak emniyetteki sorgusu devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen görüntülerinde, FETÖ'nün darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı belirtildi.

-Ankara Valiliğinden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi. Vergi Dairesi Başkanlığı binası girişine bomba düzenekli çantayı bıraktığı tespit edilen ve sonrasında düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen Ersen Ertogan'ın Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve patlamayla bağlantılı 8 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. -Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu. 3 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı." dedi. Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu'nda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek." diye konuştu.

-Başbakan Binali Yıldırım, bugün itibarıyla 55 ilde Başbakanlığın da müdahil olduğu 298 FETÖ davasının avukatlar tarafından takip edildiğini belirterek "Bu davalardan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna ilişkin ilk derece mahkemelerince 2017'de 41, 2018'de 7, toplamda da 48 dava karara bağlanmıştır. Silahlı örgüte üye olma suçlarına ilişkin ise ilk derece mahkemelerince 2017 yılında 42, 2018'de ise 5 karar verilmiştir." dedi. -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacak, akan kan duracaksa Suriye devletiyle, hükümetiyle derhal ilişki kurmak gerekiyor. Sadece Suriye ile değil benzer ilişkiyi Irak merkezi hükümetiyle de kurmak zorundayız." diye konuştu. -CHP'nin 36. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Kılıçdaroğlu 790, Muharrem İnce ise 447 oy aldı. -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.

-HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ/PDY davalarına ilişkin, "2018 yargı yılının sonuna doğru FETÖ'nün hem terör örgütüyle ilgili davaları hem de darbe teşebbüsüyle ilgili davalarının büyük bir bölümü bitmiş olacak ve Türkiye'nin gündeminden kalkmış olacak." dedi. 4 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Kudüs'te atılan adımda gerek Papa Franciscus'un gerekse bizlerin hatta bizim de dışımızdaki birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada katkılarını bir kenara koymak mümkün değil. ABD yanında sadece İsrail'i bulmuştur ve yalnız kalmıştır. Karşısında çok ciddi bir katılım oldu ve bu katılımla da bu yaklaşıma 'Hayır' denildi. Bundan sonraki süreç de 'Gelin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin.' Gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. Bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz." diye konuştu. -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin sivillere zarar vermeme konusundaki hassasiyeti olmasaydı Afrin Operasyonu'nun çok daha hızlı ilerleyeceğini belirterek "Biz bazı ülkeler gibi yukarıdan ne olup olmadığına bakmadan bomba bırakanlardan değiliz. İnsansız hava araçlarıyla diğer istihbarat araçlarıyla bölgede sivilin olup olmadığını özellikle tespit edip ondan sonra oradaki terörist unsurlara operasyon yapıyoruz." dedi. -CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na katılan çok sayıda partili yedikleri kumanyadan zehirlendi. Kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi. Zehirlenmeler nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. -Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 935 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ideolojisi" raporunda "duygu şekillendiricisi ve profesyonel duygu istismarcısı" olarak nitelendirilen elebaşı Fetullah Gülen'in, rüyalar aracılığıyla gerçekleşmemiş olayları olmuş gibi göstererek örgüt mensuplarını hedefleri doğrultusunda yönlendirdiği tespitine yer verildi.

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir saat süren baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ile Papa Franciscus arasındaki görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Görüşmede Kudüs'ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilerek dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu vurgulanan görüşmede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. -Başbakan Binali Yıldırım, milli haberleşme uygulaması PttMessenger ile ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı gerçekleştirdi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde milli mühendislik ürünü PttMessenger'ı tanıttı.

-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 947 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Şüphelilerinden 7'sinin Türk, 12'sinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. -Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül seçildi. AK Parti adayı Gül'e, MHP Grubu da destek verdi. 6 ŞUBAT



-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 970 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -MİT tırlarına ait görüntüleri yayınlaması karşılığında Can Dündar'ın villasını fahiş fiyatla satın aldıkları öne sürülen MİT tırlarının durdurulması davasının sanığı eski tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi ile Bekir Mustafa Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 avukat hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

-Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağı bildirildi. -YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugünden itibaren diploma denklik başvurularının, e-Devlet üzerinden online yapılacağını, 16 Şubat 2108'den sonra elden başvuru kabul edilmeyeceğini söyledi. -Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan sıcak su arama çalışmalarında yeni termal kaynak bulundu. 322 metre derinlikte keşfedilen termal suyun sıcaklığı 70 santigrat ölçüldü. 7 ŞUBAT



-Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu açıklandı. -Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemelere ilişkin 164 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 60 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklardan 100'ü hakkında beraat kararı verdi.

-MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına dahil oldukları iddia edilen şüpheli avukatlardan tutuklu Atilla Tarık Çilekçi, Sönmez Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz ile hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Öksüz'ün, Can Dündar ile Cumhuriyet gazetesinde soruşturma konusu olan MİT tırları haberinin 29 Mayıs 2015'te yayınlanması kapsamında ilişkileri olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, stratejisi, amacı, faaliyetleri ve gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi gibi eylemler özetlendi. -Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, aracın orijinal fren sistemlerini, standart dışı fren sistemiyle değiştirdiği tespiti üzerine asli kusurlu görülen midibüs sahibi tutuklu Bülent Çetindağ'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

-Orhan Gencebay, Fuat Güner, Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. 8 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar." dedi. -Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirildi. -FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

-Kanser üzerine araştırmalar yapan Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan ilk isim oldu. Değer, ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesinde Aziz Sancar ile kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine araştırmalar yapacak. 9 ŞUBAT -Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nı denetledi. -Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütün, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları ortaya çıkarıldı. -Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 1062 terörist etkisiz hale getirildi.

10 ŞUBAT -AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Biz Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Neye gittik? Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütünün yaptığı zulümleri bitirmek için gittik." dedi. Yıldırım, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim amacımız topraklarımıza yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek. Kilis'e, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a atılan o roketleri, füzeleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz." diye konuştu. -Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "(Türkiye) S400 aldığı için bir ambargo konulması, o çok mümkün değil. Ama S400'ü satan şirketi, ABD ambargo kapsamına aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var. Yoksa Türkiye'ye doğrudan bir ambargo koymaları mümkün değil." dedi.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da Hakimevi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir." dedi. 11 ŞUBAT



-TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu. -Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi. Araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi. -HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nde tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 oyla eş genel başkan oldu. 12 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskitler'de esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Evelallah, bu millet nasıl 15 Temmuz'da 'Meydanlara, Allah'ına meydanlara' dedik, herkes meydanlara döküldü, şimdi de 'Afrin' dediğimiz anda bu millet hazır." dedi.

-TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369 olduğu bildirildi. -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36. Olağan Kurultayı sonrasında birlikte görev yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Parti Sözcülüğü görevine Bülent Tezcan getirildi. Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Genel Sekreter olarak görev yapacağı MYK'de, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi Tuncay Özkan'a, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi ise Gamze Akkuş İlgezdi'ye verildi. -Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların nasıl oluştuğunu belirleyerek kesin teşhis ve tedavi yöntemlerine ulaşmak için 25 yıldır çalışan Prof. Dr. Şermin Genç, bazıları "ilk" niteliğindeki çalışmalarıyla dünyada bu alandaki araştırmalara yön verdi. Bilim dünyasına psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni bir molekülü ortaya koyması, sarılığın beyindeki sinir hücreleri dışındaki zararları konusundaki ilk araştırmayı yapmasıyla katkılar sunan Genç, alzaymırın kesin teşhisini koyabilmek için yürüttüğü son çalışmasında, alzaymırla bir bunama türü olan "frontotempral demans" hastalığını birbirinden yüzde 100 ayırabilecek moleküller buldu.

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-Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ege Denizi'nde komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı. Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. -CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırdı. Daire, eylemin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı.

-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1439 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. -Yabancı plakalı araçlara verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Tahsil edilmemiş trafik idari cezası bulunan yabancı plakalı araçların cezası ödenmeden ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. -Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Dursun Yaşar Gülen, örgüte yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. 14 ŞUBAT



-CHP, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultay'ı toplayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti. -Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, vefat etti. -Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. -Türk bilim insanları, jeotermal kaynaktan elektrik üretimi sırasında karşılaşılan ve suyun debisi ile sıcaklığını azalttığı için üretim performansını olumsuz etkileyen kabuklaşmayı azaltacak malzeme geliştirdi. -Hakkında yakalama kararı bulunan, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, İstanbul'da yakalandı. Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Yılmaz'ın adresinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Erdoğan'ın, ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye'nin, tüm bu konulardaki öncelikleri ve beklentileri, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildi. -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolları rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdiği Ankara Acıbadem Hastanesi'nden hastaneden taburcu edildi. -Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "PYD/YPG terör örgütüdür ve PKK tarafından kurulmuştur, yönetilmektedir ve Türkiye'ye karşı da PKK onlarla beraber bugün terör eylemleri yapmaktadır. Amerika, kabul etse de gerçek budur, kabul etmese de gerçek budur." dedi. -Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Isparta'dan Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 21 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

-FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesindeki (YTÜ) yapılanmasına ilişkin, açığa alınan veya ihraç edilen, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, 21 sanık ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. -Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamada, fabrikasyon tipi askeri patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren ve Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı belirlenen Ersen Ertogan'ın yakalanmadan önce içtiği maddenin tespiti ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan ve Aksaray'da bir eve yapılan baskında ele geçirilen ateşleme düzeneklerinin terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda gerçekleştirilen çeşitli eylemlerde kullanılanlar ile aynı olduğu belirlendi. 16 ŞUBAT



-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1551 olduğu bildirildi.

-Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim amacıyla kalkan uçak düştü, iki asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığınca, İzmir Çiğli'deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağının enkazına ve iki pilotun naaşlarına, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldığı bildirildi. -İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Die Welt gazetesinde yazdığı bazı yazılarında, silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirtildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine karar verilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı. Deniz Yücel, Almanya'ya gitti. -FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 6 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında, mahkemece indirime gidilmedi.

17 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mehmet'imiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler." dedi. -Başbakan Binali Yıldırım, "Şu anda Türk hapishanelerinde DEAŞ mensubu tutuklu sayısı 10 bin. Yuvarlayarak söylüyorum. 5 bin 800 yabancı savaşçıyı sınırlarımızdan sokmadık, geri gönderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa ülkelerinden geliyor. Bunun yanı sıra 4 bin şüphelinin girişini engelledik ve 56 bin 300 potansiyel DEAŞ'la ilişkili olabilecek olanlara sınırlarımızda giriş yasağı koyduk." dedi. 18 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi, PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? 'Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz' dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyahut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar." dedi. -Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

-Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde yaşayan 60 kişi, terör örgütü PYD/PKK'nın baskı ve zulmünden kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı. 19 ŞUBAT



-ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, ÖSYM sınavlarında aynı gün birden fazla oturumda görev alacak sınav görevlilerinin ücretleri herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecek. -Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. -Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1641'e yükseldiği belirtildi. -ABD'de eğitim gören bilim insanı Didem Pehlivanoğlu, "yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreci" çalışmasıyla Amerikan Psikoloji Birliğinin 2017 yılı doktora tezi araştırma ödülünü kazandı. 20 ŞUBAT -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki (Afrin) Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

-TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 21 ŞUBAT -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı"nda, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız." dedi. Erdoğan, "Şu anda Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var. Neredeyse bunların tamamına yakını bizim, yerli." ifadelerini kullandı. 22 ŞUBAT



-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, TBMM'ye sunulan seçim ittifakı teklifine ilişkin, "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi, ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır." dedi. Bekir Bozdağ, "Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı? Yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler." diye konuştu.

-İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nda öğrenciler tarafından sınıfta beslenirken bir velinin endişesi üzerine uzaklaştırılan kedi "Tombi", İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden dostlarına kavuştu. -Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. -Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirildi. 23 ŞUBAT -Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e doğru ilerliyor." dedi. Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

-Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Davada ayrıca 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural'ın arasında bulunduğu 8 sanığın dosyası ayrılırken, 3 sanığın beraatına hükmedildi. -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kelebek hastalığına dikkati çekmeyi ve bu hastalığa yakalananların tedavisine destek sağlamayı amaçlayan "Bir Resim Yap" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı tablo 500 bin liraya alıcı buldu. 24 ŞUBAT



-Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 1931 terörist etkisiz hale getirildi. -Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejiminin Doğu Guta'da katliam yaptığını belirterek bu katliama bütün dünyanın el birliğiyle "Dur" demesi gerektiğini bildirdi.

25 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ mensuplarıyla ilgili, "Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet... Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir." dedi. -Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, eski yüksek yargı üyeleri hakkındaki FETÖ/PDY davalarına ilişkin, "138 eski Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinde dava açmış bulunmaktayız. Bunların yargılamaları sürüyor. Şu anda bizde davası devam eden 18 fezleke bulunmaktadır." dedi. -Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

26 ŞUBAT



-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün de bulunduğu 32 örgüt yöneticisi hakkında yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı. -Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 68 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında yeni bir "kırmızı bülten" talepnamesi düzenlenmesine karar verildi. -Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 27 ŞUBAT

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ATO Olağan Meclis Toplantısı'nda, katılımcılara hitap etti. Yıldırım, "2018'de Türkiye, dar boğaza girecek, şöyle olacak böyle olacak.' Biz, bu hikayeyi daha önce de dinledik. Biz, ülkemize güveniyoruz, özel sektörümüze güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, ekonomimize güveniyoruz. Kim hangi silahıyla hangi aracıyla gelecekse buyursun gelsin." dedi. Yıldırım, "Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, soykırımdan bize hesap sormaya çalışıyorlar. 'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün utanç dolu tarihinize bir bakın." diye konuştu. -Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin terörist Salih Müslüm'ü serbest bırakmasına ilişkin, "Bizim için Salih Müslüm bir teröristtir, bir terörist elebaşısıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir." dedi.

-Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlendi. 28 ŞUBAT



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 21. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. -AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat davasında sona geldik. İntikamla değil adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

-Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İrtica ile mücadele adı altında 28 Şubat döneminde yapılanlar, irtica ile mücadele değildir. FETÖ ile ya da dini istismar eden diğer terör örgütleriyle mücadele ise hiç değildir." ifadesini kullandı. -Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. -Milli Eğitim Bakanlığı, görme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitsel materyal eksiklerini gidermek için yazılı belgeleri Braille alfabesine, Braille alfabesi ile alınan notları da yazı diline çevirme özelliğine sahip "okuma yazma cihazı"nın kullanımına pilot il olarak belirlediği İzmir'den başladı. -Yazar Ahmet Altan, bir internet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından 5 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı. -FETÖ'nün finans kaynaklarına ilişkin hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütün kurduğu paravan şirketler aracılığıyla Bank Asya üzerinden çekilen 78 kredi karşılığı 40 milyon ABD dolarını, yurt dışındaki örgütle iltisaklı kuruluşlara aktardığı belirlendi.

Mart ayının önemli gelişmeleri şöyle:



1 MART Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, "196 dünya ülkesinin kaderini 5 tane ülke belirleyemez ve 5 ülkenin her birinin dudakları arasında sıkışmış. Böyle bir kaderi artık dünya taşıyamaz. Şu anda dünya İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarında yaşamıyor, dünya çok değişti. Bu şartların güncellenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında 9 bin 631 yeni şirket kurulduğunu ve kurulan şirket sayısının bir önceki aya göre yüzde 61 arttığını belirterek "2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum." dedi.

TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2222 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk, görevinden istifa etti.

Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ulaşıma açıldı. Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformalarını giymeye başladı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında "GSM şebekesi ile Türk Telekom alt yapısının kullanımında güçlük yaşanması durumunda alternatif muhabere vasıtası olarak kullanılmak üzere 190 el telsizinin FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılması talimatı verdiği" gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fatih Sultan Mehmet'in çevirttiği, Topkapı Sarayı'nın nadide kitaplarından biri olan Klaudios Ptolemaios'un "Coğrafya El Kitabı"nın tıpkıbasımı yapıldı. Dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazmasında, Ege ve Anadolu başta olmak üzere 27 özgün harita bulunuyor. 2 MART Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar 41'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, 116'sı Özgür Suriye Ordusu'ndan olmak üzere 157 şehit olduğunu, 2 bin 295 teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 41 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği 100 başvuruda mesleğe iade kararı verildi. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ötleşler Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çete üyeleri ve çektiği müzik klibinde çete üyelerini de oynatan Barış K. de gözaltına alındı. 3 MART Antalya'nın fethinin ardından Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un yaptırdığı iki fetih kitabesi, metruk bir binanın bahçesinde bulundu.

Türkiye'nin gururu Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni Hakan Sancar, bitkileri ölümsüzleştirmek için keşfettiği solüsyonla su, hava ve güneşe ihtiyaç duymadan süs bitkilerinden ağaçlara, yosunlara kadar her türlü bitkinin yıllarca canlı kalmasını sağladı. Sancar, dünyada sadece birkaç şirketin başarabildiği stabilizasyonu Türkiye'de gerçekleştirdi. 4 MART TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2668 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede Şeyh Hadid beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 46 yolcu kapasiteli otobüste 165 kaçak göçmen yakalandı. 5 MART Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanının bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde neredeyse harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nin kontrolü altına geçmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2777 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından, 26 Şubat-5 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Adil kod adlı Tarık Şen'in de bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirterek 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı. İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından Türkiye'de ilk kez aralarında Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının da bulunduğu kamu kurumları çalışanlarıyla arabulucuda anlaştı. Arabuluculuk uygulaması kapsamında kamuda görev yapan 322 çalışan, görevde bulundukları kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturdu. 6 MART Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 150. Yılında Yargıtay Sempozyumu ve Yargıtay Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2878 olduğunu bildirdi.

TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı. "Ayla" filmi, ABD'de düzenlenen 24. Sedona Uluslararası Film Festivali'nde, "En İyi Yabancı Film" ve izleyici oylarıyla belirlenen "En İyi Film" ödüllerini kazandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada hükmü açıklayan mahkeme, eski Harekat Başkan Vekili tuğamiral İrfan Arabacı ile eski İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 7 MART Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. İki lider, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 20 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2960'a ulaştığını belirterek "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar." dedi.

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör örgütü YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretim düzeyinde güncellenen müfredattaki ders içeriklerinin daha ilgi çekici ve verimli hale getirilmesi amacıyla ses, video, animasyon ile zenginleştirilmiş etkileşimli ders kitabı uygulaması başlatıldı. Türkiye'yi temsil etmek üzere UNESCO'dan davet alan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Edirne'de aralarında Konya Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay ve astsubayların "imamı" olduğu öne sürülen kişinin de yer aldığı 8 FETÖ şüphelisi sınırı geçmek isterken yakalandı. 8 MART Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı, 4 kat daha fazla alansal etki gücüyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı burçların 94 yıldır yeri bilinmeyen kitabesi, Antalya Kaleiçi'nde bir evin duvarında bulundu.

Van Valiliğinden, il genelindeki yayla ve meraların, istisnalar dışında vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu. Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 44 yaşında vefat eden şarkıcı, yapımcı ve menajer Yaşar Gaga, son yolculuğuna uğurlandı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi. 9 MART Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milli Türk Talebe Birliği tarafından 1964 yılında Kore Gazileri için bastırılan, basım masraflarının merhum Zeki Müren'in karşılaması dolayısıyla halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen madalyalardan biri antikacıda bulunuyor.

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde terörün yol açtığı tahribat AA ekibi tarafından görüntülendi. Çatışmalar sırasında yerleşim yerlerini ateşe veren, el yapımı patlayıcılar kullanan teröristlerin Bülbül kasabası, Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerine büyük hasar verdiği ortaya çıktı. Askerler, kontrolün sağlandığı yerleşim alanlarında bir yandan teröristlerce yerleştirilmiş patlayıcıları imha ederken diğer yandan da evlerine dönen halka gıda yardımı yapıyor. 10 MART Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, yaklaşık 850 kilometrekarenin kontrol altına alındığını belirterek, "Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak." dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213'e yükseldiğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6,1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek." ifadesini kullandı. Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü bildirildi. CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen yeni tüzüğe göre parti cumhurbaşkanı adayını, "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle belirleyecek. Tüzükte milletvekili adaylarının belirlemesindeki yüzde 85 ön seçim şartı korunurken, gençlik kotası ise yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı. 11 MART İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Tahran'ın güneyinde düşen jette ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi bulunuyordu.

Kilis'te, TSK'nin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopterinin tanıtımı yapıldı.

Antalya'da kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davanın başkanlığını yapan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken emekliye ayrılan 74 yaşındaki Karadeniz'in, Sivas olayları, Danıştay saldırısı, Hizbullah ana davası, çeşitli suikast davaları gibi birçok dosyaya baktığı öğrenildi. Karadeniz'e çarparak ölümüne neden olan motosikleti kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki Mustafa Boztepe, tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3291 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 12 MART Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığını belirterek "Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır." dedi.

İçişleri Bakanlığınca, 5-12 Mart'ta ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8'inin cesedi tespit edildi. Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı. 13 MART Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası 4. İyilik Ödülleri" programında, Türkiye'nin 81 ilinden gelen il müftülerine hitap eden Erdoğan,"Afrin'e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı ama biz işgal için girmiyoruz. Biz, Afrin'i oraların gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz." dedi.

Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirildi. Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu 11 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. 14 MART Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Tıp Bayramı dolayısıyla hekimleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486'ya çıktı. Afrin'e girdik, giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz." dedi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklandı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 dünyanın en iyi bilimsel buluşları" arasına seçildi. Sürekli bir jet lag yaşıyor gibi hissedip, sabah yeni bir günü karşılamaya hazır olmayanların "gece kuşu" olarak bilinen ve uykusuzluğa yol açan kritptokrom 1 geni taşıdıklarının ortaya çıkarıldığı çalışma, genetik temelleri konusunda kısıtlı bilgi bulunan kompleks hastalıklarla ilgili ilk genom buluşlardan biri olma özelliğini taşıyor. 15 MART Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İzmir'de, bin 500 polisin katılımı ve 2 helikopter desteğiyle, yaklaşan nevruz öncesi düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 30 kilogram skunk, 4 ruhsatsız tabanca ve terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. ÖSYM tarafından, son altı ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş sınavlarda yerlerine başkalarının girdiği 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi, aday ile yerine sınava giren jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu. Ağırlıklı olarak yabancı dil sınavlarında rastlanılan jokerlerin farklı zamanlarda çok sayıda adayın sınavına girdiği tespit edildi. 16 MART Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik iki dilde hazırlanan bildirileri havadan attı. Bildiride halka, teröristlerin kendilerini kalkan olarak kullanmalarına izin vermemeleri çağrısında bulunuldu. Afrin'deki teröristlere teslim olmaları mesajı verilen diğer bildiride ise "Türkiye'nin adaletine güven. Türk Silahlı Kuvvetlerine güven. Gel teslim ol." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Genel Sekreteri Hüsnü Paçacıoğlu, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde vefat etti. 17 MART YPG/PKK'lı teröristlerin, TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, insansız hava aracıyla görüntülendi. TSK, Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 3569 terörist etkisiz hale getirildi. 18 MART Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi. Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenindeki konuşmasında, "Teröristlerin çoğu zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, Gelibolu'da, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ndeki konuşmasında, "(Zeytin Dalı Harekatı) Bu sabah itibarıyla 3603 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi. Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan 1169 oyun, geçerli olan 1167'sini olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 75 kişilik Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) 45 yeni isim seçildi. Başkanlık Divanı üyelerinden Genel Başkan Yardımcıları Şefkat Çetin, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Oktay Öztürk ve Mehmet Günal yeni MYK listesinde yer almadı. Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Edip Semih Yalçın, Ruhsar Demirel, Emin Haluk Ayhan, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz ile MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Mustafa Kalaycı MYK'deki yerlerini korudu. Ruhsar Demirel, Zuhal Topçu ve Nevin Taşlıçay MYK üyeliğine yeniden seçilirken, 7 kadın üye daha listede yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3603 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerle girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 asker şehit oldu ve 225 asker yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait 12 odalı devasa yer altı mühimmat deposu bulundu. Tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirildi. 19 MART Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada sadece ABD ve Rusya'da üretildiği ve limitli kullanım alanı bulunduğu belirtilen nükleer maddenin değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu kaydedildi. Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" maddesi, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) götürüldü.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti. Anavatan Partisinden (ANAP) 1986 yılında Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018'i "Hasan Celal Güzel Kültür Yılı" ilan ettiklerini açıkladı. 20 MART Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu iddia edilen İlhan K, polis tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla tedavisinin tamamlandığı Münih'ten Ankara'ya getirildi. Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre daha devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi. 21 MART Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 22 MART Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen yerlerde halkın evlerine dönmeye başladığını belirterek "Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 personel, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndü. Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. Eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı Nevşehir civarında kaza kırıma uğradı ve bir personel şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, "Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı. 23 MART Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili "çatı" davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "katılan" sıfatıyla dün ifadesi alındı. Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek şunları söyledi: "Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır." Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili Genelkurmay "çatı" davasında verdiği ifadede, "Hain darbe girişimi içinde bulunanlar başta olmak üzere şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı. 24 MART Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-23 Mart'ta Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.

Genelkurmay Başkanlığınca "Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği" belirtildi. 25 MART Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. 26 MART İçişleri Bakanlığından, 19-26 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çöl varanı bulundu. Köylüler tarafından bulunan nesli tükenmekte olan çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 27 MART Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Hatay, Tunceli, Mardin ve Batman'da yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23 olduğunu açıkladı.

Van'ın Başkale ve Edremit ilçesinde 100,93 kilogram eroin ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. 28 MART "Türkiye'nin otomobili"ni üretecek "5 babayiğit"ten biri olan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobilin tasarımının da yerli ve milli olacağını açıkladı. 29 MART Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, toplam 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği bildirildi.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde haberleşme amacıyla asırlardır kullanılan ve bir süre önce UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "kuş dili"nin gelecek nesillere aktarılması amacıyla alfabesi oluşturulacak. Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesince başlatılan projeyle yörede insanların haberleşme amacıyla kullandığı kuş dilinin alfabesinin oluşturulması hedefleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisle ilçe merkezinde 30 metrelik tünel buldu. 30 MART Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Tamamen yanan kaçak göçmenleri taşıyan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişinin bindirildiği ortaya çıktı. 31 MART Genelkurmay Başkanlığından, son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:



1 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Afrin'de Türk askerine ilişkin iddialarına karşılık "Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil çünkü sen terör devletisin." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da, Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek ve ailesiyle buluştu.

İbrahim Tatlıses, Hidayet Türkoğlu, Necati Şaşmaz, Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Sibel Can ve Kenan Sofuoğlu gibi çok sayıda sanatçı ve sporcunun da yer aldığı grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a geldi.

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, 1060 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. 2 NİSAN FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında, mahkeme Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in müdahillik talebini kabul etti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda tutuklama kararı çıkardı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına, iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Kamudaki yüz binlerce taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç sona erdi. Başvuru, hak sahiplerinin ilanı, sınav ve mülakat gibi süreçlerin ardından kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, kadro güvencesine kavuştu. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları 71'i üniversite öğrencisi 8'i mürettebat 79 kişiyi kurtardı.

Pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. 3 NİSAN Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı. İki lider, "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na başkanlık yaptı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine üye ülkelerin tamamında okutulacak "Ortak Türk Tarihi" dersini, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına aldı. 4 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada, "anayasayı ihlal" suçundan 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi. FETÖ/PDY Çatı Davası'nı gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya ve Madagaskar'ın da aralarında bulunduğu 24 ülkeye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında, "anayasayı ihlal" suçundan sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi. Engelli vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi için düzenlenen törende, 2500 kişinin ataması gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, 2002'de 5777 olan engelli kontenjanından memur çalışan sayısının, 55000'e yaklaştığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığının Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenmesine ilişkin talimatı kuvvet komutanlıklarına gönderildi. Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alındı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün para transferini yaptıkları ve askeri malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 8 kilo 500 gram altın, 25 kilogram gümüş, 1 milyon 794 bin lira, 1 milyon 300 bin dolar, 118 bin avro, pompalı tüfek ve çok sayısı şarjör ele geçirildi. 5 NİSAN Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından yapılan ortak açıklamada, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimin reddedildiği belirtilerek Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığı vurgulandı. Terör örgütlerinin ateşkes rejimine katılmış ve katılacak silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Suriyelilerin BM'nin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarına yardımcı olma gerekliliği yinelendi.

Tunceli Pülümür kırsalında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, gri kategoride yer alan Mehmet Reber Çetin ile Maşallah Malazgirt'in de aralarında bulunduğu 7 terörist öldürüldü. Şırnak Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü. YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık tazminat davası açtı. Bursa'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi Hikmet Şen tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde ve matbaasında çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli, ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Zonguldak Alaplı'da tespit edilen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4113 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescillendi. 6 NİSAN Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik olmak üzere 2 PKK'lı terörist, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos kırsalında terör örgütü sorumlularının da yer aldığı 6 terörist, Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava harekatında ise eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri üniversitede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Olayın faili Volkan Bayar tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'e müebbet hapis cezası verildi. 7 NİSAN Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 108 terörist, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 terörist etkisiz hale getirildi.

İstanbul Boğazı'nda Malta bandralı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük çapta hasar oluşurken, İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Alo Fetva" hattının kapatılmasının ardından vatandaşların dini konulardaki sorularını e-Devlet üzerinden yanıtlayacak.

İstanbul'da daha önce beyin pili ameliyatı geçirmiş 329 parkinson hastası, Anadolu Ateşi dans topluluğuyla sahnede perküsyon çalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 8 NİSAN ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik bir cihaz tasarladı.

Ağrı Dağı bölgesindeki operasyonda, aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel'in de bulunduğu 3 terörist, Diyarbakır'da biri "yeşil" kategoride bulunan 2 terörist, Şırnak'ta ise PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili olan Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti. 9 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto ederken polis tarafından kötü muameleye uğrayan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 4044 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere toplam 332 bölgenin kontrol altına alındığını bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişiminde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Emrindeki 15 tankla Genelkurmay Başkanlığına saldıran sanık eski Tank Tabur Komutanı kurmay yarbay Büyükyazıcı, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 658 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde "Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas, Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalandı. FETÖ'nün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan ''Tahşiyeciler grubuna'' ilişkin belgenin, kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılanmasına başlandı. Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Piyade Tümen Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik 4 Nisan'da Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde başlatılan "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. 10 NİSAN Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılık tarafından verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine 5 ilden 50 muhtarı, İspanya'nın Endülüs bölgesine gönderdi. İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin, şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li 8 milletvekili hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından fezleke hazırlandı. FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Anayasa Mahkemesi başraportörü Mustafa Çağatay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 11 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na katıldı.

MİT'in, FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 zanlı, "terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesinden bir araştırma görevlisinin 4 kişi öldürdüğü silahlı saldırı soruşturmasının selameti açısından görevinden istifa ettiğini bildirdi. Karaköy'den bindiği taksiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen turisti yolu uzatarak götürdüğü iddiasıyla yargılanan taksi şoförü, "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin davada sanıklardan 10'u "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanığa, ayrıca 350 bin 520 lira adli para cezası verildi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Bulgarca ve Ukraynacayı ekledi. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulun müdürüyle müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı. Gözaltına alınan polis memuru görevinden uzaklaştırıldı, okulda eğitime bir gün ara verildi. 12 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerindeki ittifak arayışları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 6 Nisan'daki hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan sözde "Amanos saha genel sorumlusu" Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet olduğu tespit edildi. FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca Almanya'ya kaçmak isterken Suudi Arabistan güvenlik güçlerince yakalanan ve Türkiye'ye getirilen eski Kuveyt askeri ataşesi kurmay albay Mikail Güllü, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı. 13 NİSAN 28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yaş ve sağlık durumları ile ölçülülük ve orantılılık ilkelerini de birlikte değerlendirerek sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi. Yüklenen suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle 68 sanığın beraatine hükmedildi. 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava ise ölmüş olmaları nedeniyle düşürüldü.

28 Şubat davasının bazı müdahilleri, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle üst mahkemeye itirazda bulundu. FETÖ'nün darbe girişiminde, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve halk tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, TSK'den ihraç edilen 65. Mekanize Piyade Tugay komutanı tuğgeneral Cemalettin Doğan, yarbay Latif Çiçek ile binbaşı Servet Arslan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık müebbet, 2 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. 14 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durum konusunda, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyonu, "Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son bir hafta, biri sözde lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4157 oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. 15 NİSAN Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilenlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Birdal Burhanlı olduğu belirlendi. İstanbul Tabip Odası seçimlerini, Prof. Dr. Pınar Saip'in temsil ettiği "Demokratik Katılım Grubu" kazandı. 16 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Erdoğan ve Stoltenberg, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyon hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan Erdoğan ve Merkel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

CHP tarafından Türkiye genelinde OHAL'in kaldırılması için eş zamanlı oturma eylemi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında imzalanan protokol ile eczacılar için toplamda 121 milyon lira değerinde bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişiminde adı sözde "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan listede "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak yer alan eski Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı kurmay başkanı kurmay albay Emre Fırat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Erzurum'da, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz tutuklandı, Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Şerif Mesutoğlu, kendisini ateşe verdi. 17 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü. Erdoğan ile Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret etti. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde "Malezya imamı" olduğu belirtilen Alettin Duman, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında, tutuklu 14 sanıktan 12'sine "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklardan 5'ine "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada, darbeci general Semih Terzi'nin emir komutayı devrettiği belirtilen dönemin kurmay başkanı eski yarbay Celal Koca'nın da aralarında bulunduğu 14 eski asker, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 terörist ölü ele geçirildi. Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi. İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un tahliyesi kararlaştırıldı. Şair Cemal Safi Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulünün ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçimlere partisinin gireceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÖ'ye yönelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kişi sayısının 77 bin 81 olduğunu açıkladı. Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat'ın da arasında bulunduğu 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklandı. 75 yaşındaki Vuralhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Siirt'in Pervari ilçesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında 5 terörist öldürüldü. Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin davada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen 12 yıl cezasına çarptırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yılını dolduran "TCG Acar" gemisi, müze oldu. 19 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonla görüştü.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanığın tamamı Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 328 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 27 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 20 kişiye müebbet hapis cezası verdi. Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 kadın terörist ölü ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak" özel birlik operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Erzurum'un Horasan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4'ü ağır 133 kişi hastanelere kaldırıldı. Başkentin bazı noktalarındaki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak tabelaları değiştirildi. 20 NİSAN FETÖ'nün darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılandığı davada, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

28 Şubat davasının bazı müdahillerinin, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle davayı karara bağlayan mahkeme nezdinde yaptığı başvuru reddedildi. İstanbul'daki organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile iki polisin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle yakalanan FETÖ'nün 5 ilden sorumlu "Samsun bölge imamı" Murat Elmas tutuklandı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Aydın Doğan ile kızı Hanzade Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, "kağıt ve baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağlandığı" iddiasıyla ilgili davada beraatine hükmeden yerel mahkemenin kararını bozdu. Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı. 21 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimine yönelik 285 dava açıldığını, 137 davada karar verildiğini, hapis cezası alan 1433 sanığın 530'unun müebbet, 399'unun ağırlaştırılmış müebbet, 504'ünün ise 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'e, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan ve iadeleri talep edilen 8 darbeciden Süleyman Özkaynakçı hakkında Yunanistan Danıştayınca geçici bir süre kontrol şartıyla tekrar serbest bırakılmasına yönelik verilen karara tepki gösteren mektup gönderdi.

Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadrodan olmak üzere, 37 terörist etkisiz hale getirildi, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4254 oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca doğal gaz çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi. 22 NİSAN Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisinin girebileceğine karar verdi.

CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı. Seçim Kanunu'nda, "Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şartı" hükmü yer alıyor. Böylece, İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi sağlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu, siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır." ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır." değerlendirmesini yaptı. 23 NİSAN 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin görüştü. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in partinin cumhurbaşkanı adayı olacağı bildirildi. Ülke genelinde 16-23 Nisan'da yürütülen operasyonlarda aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategorideki "Yaşar" kod adlı Yusuf Şek, mavi kategorideki "Berwar" kod adlı Seyran Çomak, gri kategorideki "Sema" kod adlı Zühre Yariçi'nin yer aldığı sözde üst düzey örgüt üyelerinin de bulunduğu 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Aliboğazı kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 3 kadın terörist ölü ele geçirildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına Önder Kahveci seçildi. 24 NİSAN İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum. Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir." ifadesini kullandı.

CHP Parti Meclisi, oy birliğiyle, siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi, bununla ilgili gerekli her türlü işlerin, işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Tunceli'nin Aliboğazı kırsalında 3, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ve Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde 3, Harkuk bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İzmir'den Bodrum'a kamyonla götürülen teknede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında FETÖ üyelerin de olduğu 18 kişi yakalandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu 30 saat 20 dakikayla kırdı. 25 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı örgüt evinden 4 kez aranarak talimat aldığı gerekçesiyle yargılanan dönemin Diyarbakır Bölge Jandarma Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan'a müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim ittifakı çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim ittifakı çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir araya geldi.

Yüksek Seçim Kurulunun, Hür Dava Partisinin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 sanığın, ''silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 7,5 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Atalay'ın tahliyesine karar verildi. Aynı suçtan Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Mehmet Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Bülent Utku, Aydın Engin, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper de ceza aldı. Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatini kararlaştıran mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İzmir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan tutuklandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Kulp ve Lice ilçelerinde PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 17 kırsal mahalle ve bağlı 52 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 26 NİSAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Filistin konularında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü.

Yüksek Seçim Kurulunun , 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantıyla kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 131 sanığın yargılandığı davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın ''Anayasa'yı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''terör örgütüne üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. FETÖ'nün "Anayasa Mahkemesi abisi" olduğu öne sürülen eski raportör Bahadır Kılınç, silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı. İzmir'de FETÖ'ye yönelik haklarında dava açılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 3 sanık, 11 yıldan 21 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven hakkında, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için düzenlenen anma etkinlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristten birinin örgütün sözde "Ördekli bölge sorumlusu" olduğu belirlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakı çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. 27 NİSAN İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kusayr el Heddavi ile 3 elebaşı yakalandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak partisine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, cumhur ittifakına katılan Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici kabul etti.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile dönemin EDOK kurmay başkanı Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu üç general ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı olan ve firari durumda bulanan şüpheli M.C'nin Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi yapıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak teknesinde yakalanan zanlılardan birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" denilen dinleme cihazlarının konulması davasında 21 yıl hapis cezası verilen eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi çalışanı Hamza Turhan olduğu bildirildi. Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 teröristin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı. Diyarbakır'ın Çınar İlçe Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından görevden alınan DBP'li eski belediye başkanı Ahmet Cengiz'in yerine, DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan'ı seçti. Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. 28 NİSAN Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, kendisi dışında geliştiğini belirterek "Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından top ve havan atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda 2 ülke arasındaki iş birliği konularında telefon görüşmesi yaptı. Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde 20-27 Nisan'da yapılan operasyonlarda, 41 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4305 oldu. ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu görevinden istifa etti. 29 NİSAN CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. Daha yüksek hız ve uzun menzile sahip "MOD78-HE" adlı mühimmat, milli kaynaklarla üretildi.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, kanser tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker şehit düştü.

30 NİSAN Başbakan Binali Yıldırım, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını, üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı sunacağını, emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini açıkladı. Yurt genelinde 23-30 Nisan'da düzenlenen terör operasyonlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı. Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan "Adil" kod adlı Muhdi Başçı etkisiz hale getirildi, bir terörist yakalandı. FETÖ'nün darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık ve GATA Komutan Vekili olan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Halkbank Genel Müdürü" olarak gösterilen eski tümgeneral Halit Günbatar'ın darbe girişimiyle ilgili suçlardan yargılandığı davada beraatine hükmedildi.

Mustafa Demir'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediyesinde yapılan seçimde yeni başkan Hasan Suver oldu. Mayıs ayının önemli gelişmeleri şöyle:



1 MAYIS 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının, genel başkan Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

TSK'nin Siirt'te düzenlediği operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı, Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı bulundu.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan 2 PKK şüphelisinden biri tutuklandı. Şüphelilerden, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde cumhuriyet savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında adı geçtiği belirtilen kişi tutuklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatına, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde uyacakları hususların yer aldığı bir genelge gönderdi. Genelgede, "Birinci olarak, cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. 2 MAYIS İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.

Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında, sistemin kurucularından olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen şüpheli Düzgün Genç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne Belediyesinde çalışan işçi Musa Alerik, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinasıyla yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı. 3 MAYIS MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir." dedi.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 ülkeden 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç, Ankara'da polisin takibindeki erkek arkadaşıyla buluşması sırasında düzenlenen operasyonla yakalandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptıkları istişarelerin sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleme kararı aldıklarını söyledi. Hastanede tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusunun parti genel merkezine yapıldığı bildirildi. İzmir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kusayr el Heddavi ile 3 elebaşı tutuklandı. Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde örgütün üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri belirtildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "BBP, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti listelerinden seçime girecek." dedi. AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti TBMM Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildiren belgeyi YSK'ye verilmek üzere imzaladı.

FETÖ darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı. FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen firari eski hakimler Mustafa ve Yasemin Sarıgedik, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan eski hakimler Mustafa ve eşi Yasemin Sarıgedik, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi. FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın ile Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına başlandı. 4 MAYIS CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için YSK'ye başvuru yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gelerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı. Malatya'da FETÖ darbe girişimine ilişkin davada 14 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verilirken, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etti. AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek YSK'ye teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu. YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolü'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzası yer aldı. Partilerin 2 sayfalık 5 maddeden oluşan seçim ittifakı protokolünde, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." denildi. Protokolde, "Aynı anlayışla Cumhur İttifakı'na destek veren BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır." ifadesine yer verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin görülen davada, "anayasayı ihlal" suçundan 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında 52 erin de bulunduğu 92 sanığın ise beraatine karar verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partilerinin cumhurbaşkanı adayının İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı. Kayseri'de, 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı terör saldırısında olayı gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Gaziantep'te yakalandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak. YSK'nin 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı. 5 MAYIS Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'nin lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı. Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi "Boran"ın test atışları başarıyla yapıldı. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterle harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip silah sisteminin seri üretimine yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor. MKE Kurumu ayrıca 155 milimetre obüs mühimmatını tüm alt parçalarıyla yerli ve milli olarak üretebilme yeteneği kazandı.

FETÖ mensuplarınca sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı belirlenen 10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek testine yönelik soruşturma kapsamında 10 bin 151 adayın sınav sonuçlarının ve örgütle irtibatlı olup olmadığının incelendiği, haklarında yeterli delil bulunan 887'si hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendiği bildirildi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'ye Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya seçildi.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak sele neden olurken, Mamak ilçesinde onlarca araç sele kapıldı, selde 6 kişi yaralandı. Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve 1500 avro para cezasına mahkum edilen belediye işçisi, Türkiye'ye iade edildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4403 olduğunu bildirdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın protokolü YSK'ye teslim edildi. 6 MAYIS Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AK Parti İstanbul Olağan 6. İl Kongresi'nde partisinin "24 Haziran Seçimleri Manifestosu"nu açıkladı. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını belirterek "Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz, tüm unsurlarıyla hayata geçecek." dedi

Güvenlik güçlerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik son 20 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alanların da bulunduğu yaklaşık 150 sözde sorumlu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensupları arasında kırmızı listede yer alan Hülya Eroğlu, Medeni Sayılgan, Seyithan Sinet, Yusuf Şek ve Birdal Burhanlı da bulunuyor. 7 MAYIS MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaların kapalı yapılmasına ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava dosyasının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.

Yargıtay, ad ve soyadı değiştirme davalarıyla ilgili emsal bir karar alarak soyadı değişikliğinde kişinin tercih ve arzusunun ön planda tutulması gerektiğine hükmetti. Adana'da 2012 yılında izinsiz gösteri sırasında çöp kenarındaki hafriyata yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir polisin şehit olduğu, 8'i polis 11 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada, 9 tutuksuz sanıktan 5'i bir yıl 8 ay ile 9 yıl 4 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tümü "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraat etti. Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı 6 ödülün yanı sıra yurt genelindeki haber kameramanlarının kreatif çalışmalarından dolayı teşekkür plaketine layık görüldü. İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı tutuklu sanık Andrew Craig Brunson'ın tahliye talebi reddedildi. 8 MAYIS Hükümet'te eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendikten 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin "Kondüktör" adlı belgeseli, 71. Cannes Film Festivali'nde yer almaya hak kazandı. YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yatağa bağımlı kişilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için aile hekimlerince verilen raporlarda aranacak usul ve esasları belirledi. Kararda, bu durumdaki seçmenler için aile hekimlerince verilen raporlarda, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin, kalıcı olup olmadığının ve süresinin belirtilmesi gerektiğine karar verildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldığı öne sürülen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. İzmir'de son bir yılda 3 kez yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonlarıyla büyük darbe vuruldu. Örgütün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen 3 büyük operasyonda gözaltına alınan 250 şüpheliden 92'si tutuklandı.

Eskişehir'de, sebze üretiminin yapıldığı merkez Tepebaşı ilçesinde etkili olan dolu, yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinde hasara neden oldu. Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, o tarihte Kayseri 1. Komando Tugayı'nda er olan sanık, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na gelerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı. Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için 4 Temmuz'da fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi. Erzurum'da restore edilen ve Anadolu'daki en gözde Selçuklu eserlerinden olan tarihi Çifte Minareli Medrese yeniden hizmete açıldı. Niğde'de Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA), "Yılın Basın Fotoğrafı" ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü. AA Foto Muhabiri Onur Çoban, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkati çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazandı. 9 MAYIS Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlib bölgesindeki onuncu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde görevli olduğu dönemde Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'i silahla yaralayan polis memuru 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın yeniden yapım çalışmaları başladı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Darbe girişimi sırasında Türkiye'deki bütün eylemlerden sorumlu tutulması istenilen sözde "yurtta sulh konseyi"nin bazı üyelerinin "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaralanan güvenlik güçleriyle sivil vatandaşlar için de 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz yargılanan 12 sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmesini isteyen savcı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Kastamonu'da hayvan hırsızları tarafından yakıldığı öne sürülen evlerinde ceset parçalarına ulaşılan ve Ankara Adli Tıp Kurumundan 5,5 ay sonra yakınlarına teslim edilen 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazesi, tek tabutta taşınarak ahşap bir kutu içinde toprağa verildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda aralarında milli ve yerli imkanlarla yapılanların da bulunduğu bazı harp silah ve araçları ilk kez kullanıldı. Tatbikatta ilk kez sahne alan milli tank çıkarma gemisi Bayraktar, milli korvet TCG Büyükada, hava savunma silah sistemi Korkut, lazer güdümlü füze Cirit, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi Umtas, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı muharebe iş makinesi Kunduz ve 203 milimetrelik obüs, görevlerini başarıyla tamamladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile seçkin gözlemciler izledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü. İnce, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik." dedi. 10 MAYIS Seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekili, tekrar partilerine döndü.

YSK, Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı. YSK kararına göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları 100 bin imzayla YSK'ye yaptığı başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'tan oluştu.

Sosyal Güvenlik Kurumunca, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle başta akciğer kanseri olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilaç geri ödeme listesine alındı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararı onandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan midibüsle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. 11 MAYIS Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen "sivil imam" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame hazırladı. Kemal Batmaz'ın yanı sıra eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar, Mustafa Caymaz ve Rüştü Karakaya'nın şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, Batmaz'a "terörizmi finanse etmek", diğerlerine ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltildi. İddianamede, Batmaz'ın darbe girişiminden önce Düzkaya adına kayıtlı 34 ZD 2676 plakalı aracı defalarca kullandığı ve aracın darbe girişimi günü, teşebbüse hazırlık toplantılarının yapıldığı belirlenen Ankara Çayyolu'ndaki villanın karşısında bulunduğu belirtildi. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, Erdem'in FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalışarak hükümetin görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4448 olduğu bildirildi. Gaziantep'in Araban ilçesindeki Raban Kale-i Zerrin Kalesi'ndeki İç Kale Camisi, 60 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. FETÖ tarafından 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 5 davada sanıklardan 2'sine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, 3'ünün beraati kararlaştırıldı. Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesi'ndeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 115 sanık hakkında açılan davada 64 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi, eski rektör Hüseyin Bağcı ile 47 sanık beraat etti. FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim yapılanmasında oldukları iddia edilen 56'sı tutuklu 112 kişi hakkında açılan davada, 83 sanığa 1 yıl 13 ay ile 13 yıl 9 ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi. Eski öğretmen Osman Bikeç, örgüt yöneticiliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 12 MAYIS Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli karardan: "O dönemde başbakanlık görevini ifa eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanımındaki 4 ayrı kriptolu telefon ile yine aynı dönem içinde bakan olarak görev yapan Cemil Çiçek, Sadullah Ergin, Cevdet Yılmaz, Faruk Çelik, Hayati Yazıcı, Veysel Eroğlu, Taner Yıldız, Bülent Arınç, Nabi Avcı, Efkan Ala, Ali Babacan, Fatma Şahin, Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği anlaşılmıştır."

Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir tahliye edildi.

Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Besteleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen Kaçar'ın TRT repertuvarında da birçok eseri bulunuyor. İzmirli 8 yaşındaki piyanist Nisan Öksüz, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması piyano kategorisinde kendi yaş grubunun birincisi oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcılar konulduktan sonra tahrip olan evlere ait molozların atıldığı alanda meydana gelen patlamada, 11 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. 13 MAYIS YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı. YSK kararına göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, kesin aday listesi Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

Adana merkezli 10 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 5'i tutuklandı. 14 MAYIS YSK'de çekilen kuraya göre, 24 Haziran'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer aldı.

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi. Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısının 1 milyon 650 bin 171 olduğunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde ilk kez hayata geçirilecek engelli ve yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulamasından yararlanmak amacıyla yaklaşık 2 bin 400 seçmen başvuru yaptı. TSK tarafından Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı" başladı. Van'da, Büyükşehir Belediyesince "13 Mayıs Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında "En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme" rekor denemesinde 580 çocuk, 600 fidan dikerek "Dünya Çocuk Rekorları" kitabına girmeye hak kazandı. Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve üzerine kayıtlı telefon hattında ByLock tespiti yapılan KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski dağıtım sorumlusu tutuklu sanık Osman Akkan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15 MAYIS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki camilerde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okundu, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, örgütsel faaliyetlerini, örgütün gerçek yüzünün ortaya çıkıp kamuoyunca da bilinmesinden önce başlayarak darbe girişimi sonrasında da devam ettiren ve yakalanana kadar faaliyetlerini sürdüren sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) terör örgütü olduğunu bilmediğine" ilişkin savunmasına itibar edilmemesi gerektiğine hükmetti. İzmir'de bir okulun müdür vekilinin kız öğrencilere cinsel içerikli film izlettiği ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla açılan davada sanığa verilen 82 yıl 6 aylık hapis cezası, İzmir Bölge Adliyesi 15. Ceza Dairesi tarafından onandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 16 MAYIS Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinin, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde devam edeceği bildirildi.

Uşak'ta 1400'lü yılların başında inşa edilen tarihi Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen ve iki yıl süren yenileme çalışmalarıyla restore edilerek ayağa kaldırıldı. Anadolu Selçuklu ve ilk dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan cami, 11 ayın sultanı ramazanda ibadete açıldı. Ordu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada tutuklu 6 eski emniyet müdürüne, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan ve 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Saral tutuklandı. Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. FETÖ/PDY'nin Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 85 sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Heyet, 9 sanığın beraatine hükmetti.

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'e, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan açılan davada iyi hal ve pişmanlık indirimi uygulanmadan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 17 MAYIS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı gibi düzenlemeleri içeren kanunu ve 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

HSK, FETÖ üyeliğinden tutuklanan jandarma yüzbaşı Serkan Erden'in eşi Mardin Hakimi Nurhayat Erden'i görevden uzaklaştırdı.

Anavatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki Mustafa Karagüllü yaşamını yitirdi.

Iğdır'da, FETÖ/PDY darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 89 sanıktan eski 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ekrem Küçükberber'in de bulunduğu 5'i ağırlaştırılmış müebbet, eski İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Ulus'un da yer aldığı 16'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 1 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından hazırlanan 110 sanıklı dosyadan ayrılan 21 sanıklı davada 10 kişi hapis cezasına çarptırıldı. 18 MAYIS İslam İşbirliği Teşkilatı, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, "Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir.", "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de halka hitap ettiği mitinge yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren şantiyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. FETÖ darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davada, mahkeme, "anayasayı ihlal" suçundan 6 sanığı ağırlaştırmış müebbet, 57 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye istikametine doğru ilerleyen 35 metre uzunluğuna tünel tespit edildi. İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere yönelik saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından bin kişilik iftar organizasyonu iptal edildi. İstanbul Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin her birinin soruşturmada adı geçen mağdurlara eşit dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmasına karar verdi. Şüphelilerden 9'u hakkında İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmak, düzenlediği çevre duyarlılığı gibi bütün seminer ve toplantılarına katılmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan Zeynal Küçük olduğu bildirildi. 19 MAYIS Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"nde 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Bünyesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidini barındıran, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. 20 MAYIS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde şahsına suikast düzenleneceği iddiasına ilişkin, "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz." dedi.

YSK tarafından, ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulasında "Cumhur İttifakı" birinci, "Millet İttifakı" ise altıncı sırada yer aldı.

Sinema oyuncusu 75 yaşındaki Kazım Aktan, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi, kızı ise dumandan etkilendi.

YSK, talepleri doğrultusunda DP ve BBP'nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılmamasına, 24 Haziran'daki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partilere yer verilmemesine karar verdi. 21 MAYIS FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Eren Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gaziantep'te, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'ın da bulunduğu 4 sanığa, 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi. İzmir'de, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada 137 sanıktan 104'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Bu sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulunuyor. Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, terör örgütü elebaşı Gülen ile Adil Öksüz'ün isimlerini darbe girişiminin azmettiricisi ve planlayıcısı belli olmadan adli makamlara verdikleri ve buna ilişkin itirafçı oldukları gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi.

FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanık eski yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından beşer kez müebbetle 442 yıl hapis cezasına hükmedildi. Sanık eski yüzbaşı Serdar Değirmendere'ye, ayrıca müebbet ve 410 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar eski astsubay Maksut Keleşoğlu, uzman çavuşlar Ömer Kalın ve İdris Yeter, ayrıca ayrı ayrı dörder kez müebbet, 409 yıl hapisle cezalandırıldı. Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 temsili mezar bulunduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık'ın tutuklanmasına karar verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu bildirildi. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı aldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti. HÜDA PAR'ın milletvekili aday listelerini YSK'ye sunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Yavuz, Genel Başkan Yapıcıoğlu'nun istifa ettiğini bildirdi. Yapıcıoğlu'nun, Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olacağı öğrenildi. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini YSK'ye sundu. FETÖ'nün 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 davada, sanıklardan 6'sına "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, birinin beraati kararlaştırıldı. 22 MAYIS Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen "Çemçe ve Madur" bölge sorumlularının da bulunduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da "terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'e 7 yıl 3 ay 15 gün, yardımcısı Şeyhmus Çakırtaş ile eski Suruç Belediye Başkanı Vekili İbrahim Akbaş'a da 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verildi. Onur Air’in 21 Mayıs akşamı Saudia Havayolları adına Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağının Kaptanı Ümit Atlatırlar, ön tekerlekleri açılmayan uçağı burnu üzerine indirdi. Kaptan, uçağı pist içerisinde tutmayı başararak 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan yara almadan tahliye olmasını sağladı. ODTÜ'lü tasarım ekibi Designnobis, Avrupa Tasarım Yarışması'nda 6 ödül birden kazandı. Ekibin "Zero Pixels" isimli yaratıcı ve üretici düşünceyi etkin kılan yeni nesil üç boyutlu ahşap puzzle oyuncak tasarımı, yarışmada gümüş ödüle layık görüldü. 23 MAYIS MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'yı mahkum koğuşunda ziyaret etti. Çakıcı ile bir süre görüşen Bahçeli, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Petrol-İş Sendikasının Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulunca "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Siirt Deştova Gücü Sorumlusu", "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı bildirildi. Yılbaşından bu yana 5'i kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, 2'si turuncu, 13'ü gri, 7'si beyaz kategoride olmak üzere 34 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 24 MAYIS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasına, AOÇ'nin belirlenen arazisinin, Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan tanıyan kanunu onayladı.

Bursa'da FETÖ/PDY davasında yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker, akşam içtimasının ardından rahatsızlanmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İçtima sırasında haşere ve çevre ilaçlamasından etkinlendikleri belirtilen askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Özel bir koleksiyonda olduğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine kayıtlı 524 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, 54 yıl sonra Topkapı Sarayı Müzesi'ne iade edildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makina Kimya Endüstrisi Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı. 25 MAYIS Kırklareli'de, FETÖ/PDY ''emniyet yapılanması''na yönelik 33'ü tutuklu, 2'si firari 47 eski emniyet personelinin yargılandığı davada 29 sanığa "Silahlı terör örgütü üyeliği", bir sanığa "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.

Atabeyler, Böcek ve MİT tırları davalarına bakan eski hakim Hakan Oruç, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı. Çorum'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları ya da örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan ve aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanıktan 19'una, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi. Sanıklardan örgütün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonu ile Sudan'dan getirilip tutuklanan iş adamı Memduh Çıkmaz'a 10 yıl hapis cezası verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılandığı davada, rütbeli olan 3 sanık ağırlaştırılmış, askeri öğrenci olan 116 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı. "Anayasayı ihlal" suçundan 10'u ağırlaştırılmış olmak üzere 41 sanığın müebbet hapisle cezalandırıldığı davada, bu sanıklardan 39'u ayrıca 14 kişinin ölümü ve 182 kişinin de yaralanmasıyla ilgili ceza aldı. Mahkeme, "kasten öldürme" suçundan rütbeli 8 sanığı 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 31 eri de 14'er kez müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, 11 eri ise beraatine karar vererek tahliye etti.

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada, 16 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi, biri tutuklu 19 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti. Tutuklu sanıklardan İbrahim Kılıç'ın tahliyesine hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Konya, Samsun ve Ordu'da eski statların bulunduğu alanlar "Millet Bahçesi" olacak. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen ve 608 klasörden oluşan terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri karara bağladı. Heyet, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık hakkında verilen mahkumiyeti uygun buldu. 26 MAYIS Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapımı süren kalekol inşaatına saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. 27 MAYIS Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu, Mardin'de saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 40 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 4 balıkçı kayboldu. 28 MAYIS Van'ın Gürpınar Belediyesine yönelik terör soruşturması kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Zeki Yıldız ve birim amirlerinin de bulunduğu 8 sanık hakkında, belediyenin bölgede patlayıcı yapımı sırasında, çatışma ve çeşitli nedenlerle yaralanan PKK'lı teröristleri tedavi ettirmek amacıyla 3 sağlıkevi açtıkları gerekçesiyle dava açıldı.

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu bildirdi. HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını bildirdi. Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen 12 teröristten 3'ünün kimliği tespit edildi. Kars'ın Kağızman ilçesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen 12 terörist arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen Behçet Arvas'ın yanı sıra Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına saldıran grupta bulunan iki örgüt mensubunun olduğu tespit edildi. FETÖ'nün "altın çocukları"ndan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in eşi eski hakim Sevda Güven tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti. Eyice, 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eyice, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi. 29 MAYIS HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak tahliyesini istedi.

Bolu'da, FETÖ/PDY "çatı yapılanması"na ilişkin haklarında dava açılan 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi, 8 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım", 71 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. 37 sanığın beraatine karar veren mahkeme, hayatını kaybeden bir sanık hakkındaki davanın düşürülmesine, bir sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti. Siirt'te, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 342 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6'sı ağırlaştırılmış müebbet, 5'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından 77 sanığa değişen oranlarda hapis cezası verilirken, 7 sanığın tahliyesine, 245 sanığın beraatine ve 1 sanık hakkında da açılan kamu davasının düşmesine karar verildi.

DİSK'in yeni genel başkanı, genel sekreterlik görevini yürüten Arzu Çerkezoğlu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin kuruluş aşamasında Pensilvanya'ya gittiğine" ilişkin iddiaları nedeniyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara'da trafikte "yol verme" tartışması sonrası iki 15 Temmuz gazisi, bir grup tarafından darbedildi. Başına ve yüzüne aldığı ağır darbeler sonrası hastaneye sevk edilen gazilerden birine 15 gün, diğerine ise 2 gün iş göremez raporu verildi. Gazileri darbedenlerden gözaltına alınan bir kişi, karakolda ifadesinin ardından serbest bırakıldı, gazilerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine savcılık olaya karışanların gözaltına alınması talimatı verdi. Yerli ve özgün tasarımla inşa edilen TCG Sancaktar, Amfibi Görev Grup Komutanlığına katıldı. Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalındaki operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker adlı terörist ölü ele geçirildi.

Ankara genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaş hayatını kaybederken, 51 iş yeri/konut, 9 araç, 3 yol/alt geçit zarar gördü. 30 MAYIS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını gerçekleştirdi.

Gaziantep'in tarihi altyapısı olarak bilinen, yer altı su tesisleri kasteller ile içme suyu şebekesi livaslar, UNESCO'nun geçici listesine alındı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin, eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile Vodafone Park'a inen helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 16 rütbeli sanığın yargılandığı davada, 7 sanığa "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından iğne oyası olarak hazırlanan ''Şeftali ağacı heykeli'', dünyanın en büyük iğne oyası heykeli olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

FETÖ tarafından 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 8 davada, sanıklardan 5'ine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, üçünün beraati kararlaştırıldı.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. 31 MAYIS Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada "dört kişiyi canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mazlum İçli, yakalanmasının ardından tutuklandı.

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan sözde "PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi" üyesi, "Delal Amed" kod adlı terörist Hülya Eroğlu'nun cenazesine ve taziyesine katıldığı gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve KHK ile kapatılan eski Kanuni Üniversitesi rektörü Osman Serindağ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında eski binanın yıkım çalışması tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, muvazzaf askerlerin de arasında olduğu 357 sanığın beraatıyla sonuçlanan, İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kılınç'ın "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili ve aynı soruşturmada bazı kararlar veren eski hakim Halil İbrahim Kütük ile aynı ByLock şifresini kullandığı bilgisine yer verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, 21 bin 250 dekar tarım arazisinde 28 milyon 356 bin 250 liralık zarara yol açtı.

Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7'si tutuklu 31 sanıktan 16'sına 6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 15 sanığın beraatine, tutuklu 7 sanıktan, aralarında eski Filo Komutanı Pilot Kurmay Yarbay Ahmet Tarık Aydın'ın da bulunduğu 3 kişinin tahliyesine, tutuksuz 4 sanığın ise tutuklanmasına karar verdi. Haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:



1 HAZİRAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya hesabından yaptığı davet üzerine Altındağ'daki Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gençlerle yaptığı sahur, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. 2 HAZİRAN Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, TEOG sisteminin kaldırılmasının ardından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk merkezi sınav yapıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytin Dalı Harekatı Komutanı Metin Temel için, "Beni eleştirdiği yerde, general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz." dedi. 3 HAZİRAN Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 göçmen hayatını kaybetti.

Yozgat Havalimanı'nın temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki mitinginde, "Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." dedi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 4 HAZİRAN Adalet Bakanlığını ziyaret eden CHP heyetine, bakanlık bürokratlarınca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı" olarak demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edecekleri, parlamentoyu nasıl güçlendirecekleri, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracakları ve yargının bağımsızlığı konularında ortak bir çalışma yapacaklarını bildirdi. 5 HAZİRAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde, "Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz." ifadesini kullandı.

Kızılay Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık hakkında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 6 HAZİRAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun." çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil bize eskisi kadar uzak bir hedef değil. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir." açıklamasını yaptı. 7 HAZİRAN Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde, millet kıraathaneleri kuracaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik yaklaşık 3 aydır süren operasyonunda 400 kilometrekarelik alanın teröristlerden temizlendiği, 155 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 8 HAZİRAN Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi. 9 HAZİRAN Erdoğan'ın eski statların Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi talimatının ardından, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Konya Atatürk Stadı'nda yıkım için ilk kazma vuruldu.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan, firari olarak aranan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara'da polisin operasyonuyla yakalandı. 10 HAZİRAN Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı. Demirören için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanlar katıldı.

Konya'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda yakalan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan Ş'nin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı davada beraat eden eski asker Kenan Ş. olduğu belirlendi. 11 HAZİRAN Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Niğde mitinginde, "Kandil'e de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır mitinginde, "Kürtler onore edilmek istiyor, Türklerin de kaygıları var. Türklerin kaygılarını gidereceğiz, Kürtleri de onore edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil'in 'seçim öncesi, seçim sonrası' diye bir değerlendirmesini yapmayız. Biz orada en etkili operasyonun, en etkili şekilde, en az kayıpla ve orada oturabilecek şekilde ne zaman yapabiliriz biz buna bakarız, biz bunu yapabilecek kabiliyet ve takatteyiz." dedi. 12 HAZİRAN Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende, "Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanık hakkındaki davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, gazetenin "Fetullah Gülen'i mutlak doğru ve masum kabul eden, referans alan bir tavır sergilediği" belirtildi. Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 10 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. 13 HAZİRAN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğunu bildirdi.

Rize'nin İkizdere ilçesi ile Erzurum'un İspir ilçesi arasında bulunan ve 14,3 kilometreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan, Ovit Tüneli'nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ile dünürü Osman Ketenci'ye toplam 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 14 HAZİRAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, "24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah olağanüstü hali kaldırmak olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova mitinginde, "İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?" dedi.

Türk ve ABD'li askeri yetkililerin, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırıda bulunuldu. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 11 kişi yaralandı. Yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 4 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 15 HAZİRAN Ramazan Bayramı tüm yurtta kutlanmaya başlandı.

Bayram namazını İstanbul'da kılan ve sonrasında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili "İnşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var." dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi. 16 HAZİRAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, Kandil'e yönelik son operasyonlarda bölücü terör örgütünün toplantı alanının vurulduğunu bildirerek "Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız." dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da yer aldığı 19 zanlı gözaltına alındı. Ağrı'da bayramlaşmak için ailesiyle dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir kayboldu. Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak sırasında sel sularına kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir kayboldu. 17 HAZİRAN İstanbul'daki Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi katıldı. Mitinge eski Başbakan Tansu Çiller de iştirak etti.

Mersin ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. 18 HAZİRAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) düzenlenen ve sosyal medyadan yayınlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programına katıldı. Erdoğan "2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 gün önce sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. 19 HAZİRAN Yurt dışında, 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte kurulan sandıklarda 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarına göre hiçbir öğrencinin istemediği okula yerleştirilmeyeceğini açıkladı. Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 45 kişi yaralandı. 20 HAZİRAN Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesinin ardından, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa mitinginde, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında ve gümrük kapılarında dün akşam itibariyle 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 48,78 olduğunu belirterek hem sayı hem de oran olarak bir önceki seçimdekinden daha fazla oy kullanıldığını açıkladı.

İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 21 HAZİRAN Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan ve birinci etabının yüzde 90'dan fazlası tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitinginde, "Bakanlar Kurulunu sadece CHP'lilerden yapmayacağım, her partiden insanlar alacağım. Orada CHP'li, ülkücü, İYİ Partili, HDP'li, Saadet Partili olacak, AK Partili de olacak, herkes olacak, Türkiye'yi birleştireceğim. Ekibimle aylardır çalışıyorum, hatta bu çalışmalarım 7 yıllık çalışmadır." dedi. MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'nın bu yılki son teslimatı olan 4 bin adedinin sevkiyatı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yapıldı. 22 HAZİRAN 34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın mensubu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek için Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne (BYEGM) akreditasyon yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yayımlanan video ile "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nin detayları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan olduğum zaman 37 bakanlık sayısı vardı. Bu sayıyı 26'ya indirdik. Şimdi ise bunu 16'ya indiriyoruz. Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz." dedi. 23 HAZİRAN FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan cep telefonlarından ikisinin, örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu Emniyet raporuyla belirlendi.

FETÖ'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden firari Aydoğan Vatandaş, AA tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülendi.

Başbakan Binali Yıldırım, AA canlı yayınında yaptığı açıklamada, sandık güvenliği konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli bütün tedbirlerin ilgili bakanlıklarca alındığını bildirdi. 24 HAZİRAN Türkiye genelinde, seçmenler, 08.00-17.00 saatlerinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy kullandı. Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu, 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 531 bin 7 güvenlik personeli görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin gayriresmi sonuçlarının belli olmasının ardından Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlendiği basın toplantısında, "Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurum ve kurallarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. 25 HAZİRAN Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar, toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından İstanbul'daki programını tamamlayarak Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

Uluslararası bir haber kuruluşu olan Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını Türkçenin yanı sıra 12 dilde yaptığı yayınla dünyanın dört bir yanında abonesi olan 2 bin 250 medya kuruluşuna en hızlı ve doğru şekilde iletti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi, soruları yanıtladı. Bozdağ, "YSK ile Anadolu Ajansının verdiği sonuçların örtüşmesi, Anadolu Ajansının doğru, dürüst ve güvenilir habercilik yaptığının göstergesidir." dedi. 26 HAZİRAN Yüksek Seçim Kurulunca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıklandı. Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Yurt içi ve yurt dışı toplamına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59'luk oy oranına ulaştı. Diğer adaylar, Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek ise yüzde 0,20 oy aldı. Toplam oylara göre AK Parti yüzde 41,85, CHP yüzde 22,48, HDP 11,70, MHP yüzde 10,90, İyi Parti yüzde 9,89, Saadet Partisi yüzde 1,33, Hüda Par yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy elde etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısının ardından, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, parti içinden yapılan istifa çağrılarına ilişkin, "Partide ne olacağına, ne biteceğine partililer karar verir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçişte 2 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede Trump, Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. 27 HAZİRAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti. 28 HAZİRAN Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütle iltisaklı olduğu belirlenen eski 17 öğretmenden 5'i gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil ve Tavus Bin Keysan Gülen'in, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları Sakarya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. 29 HAZİRAN FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 33'ü gözaltına alındı.

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yemini, Yüksek Seçim Kurulunun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak." dedi. 30 HAZİRAN Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedine ulaşıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca, "Biz onun canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir." dedi.

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti. Temmuz ayının önemli gelişmeleri şöyle:



1 TEMMUZ Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan ve 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz." dedi. Sezgin, Gülhane Parkı'na defnedildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı. 2 TEMMUZ Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Minik Leyla'nın cesedine akarsu kenarında ağaçların arasında ulaşıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı. 3 TEMMUZ Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'a da veda ziyaretinde bulundu. Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok." dedi. Erzurum'daki otopsi işleminin ardından Ağrı'ya götürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde toprağa verildi. Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. Silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluştuğu yemekte kendisinin genel başkan, Kılıçdaroğlu’nun onursal başkan olacağı bir formül önerdi. 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. 28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi. Kararda, sanıklardan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in "54. Hükümet'in düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu, suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı" belirtildi. 4 TEMMUZ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı. 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'lerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısının annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Güven, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59), Muharrem İnce'nin yüzde 30,64, Meral Akşener'in yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0,89, Doğu Perinçek'in yüzde 0,20 oy aldığını kaydetti. Güven, milletvekili seçiminin kesin sonuçlarına göre AK Parti'nin 295, CHP'nin 146, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 43 milletvekili çıkardığını, AK Parti'nin yüzde 42,56, MHP'nin yüzde 11,10, CHP'nin yüzde 22,65, HDP'nin yüzde 11,70, İYİ Parti'nin yüzde 9,96 oy aldığını bildirdi. 5 TEMMUZ Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." dedi. 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur." dedi. 6 TEMMUZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz." dedi.

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal 10 yıl 6'şar ay, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi. 7 TEMMUZ Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK ile cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi, bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. 8 TEMMUZ Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi, 148 personel kamudaki görevlerine iade edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri alındı, 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, o sırada köprüden geçen Başbakan Binali Yıldırım tarafından ikna edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı. 9 TEMMUZ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" için Külliye'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı. Külliye'deki törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun farklı kesimlerinden davet edilen 10 bin kişi katıldı. Programa, yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı ile Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Fuat Oktay getirildi. Yeni kabinede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turan oldu.

Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi. "Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "Milli İstihbarat Teşkilatı", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde değiştirildi. 10 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın ardından KKTC'ye geçti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK'lerde Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller ile üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslara yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara yönelik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ayrıca Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına Korgeneral Metin Gürak atandı. 11 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Zirveye katılan liderlerin, 13 müttefike ait 20 askeri helikopterin gösteri uçuşunun yapılacağı alana geçişi sırasında Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la uzun süren sıcak sohbeti dikkati çekti. Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede görücüye çıktı. Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar da gözaltına alındı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada 235 şüphelinin mal varlığına el konuldu; şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandı.

Soma'daki maden faciasına ilişkin davada şirket başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Davada, işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Son albümü "El Dorado"nun dünya turnesi kapsamında Vodafone Park'ta konser veren ünlü şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. 12 TEMMUZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, hükümet başkanları düzeyindeki "Afganistan Oturumu"na iştirak etti.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayınında katıldığı televizyon programında, "Hatalarımı biliyorum. Apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım orada. Erdoğan 32 civarında, ben 107 miting yaptım. Yetmez, keşke geceleri de devam etseydim, daha fazla yapsaydım. Allah izin verirse ben yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin davada karar verildi. 72 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Olaylar sırasında Erol Olçok ve oğlunun şehit edilmesine ilişkin 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet , 22 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığı da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kayseri'deki FETÖ davasında eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak 11 yıl 10 ay 15 gün, holdingin eski yöneticilerinden Şükrü Boydak 10 yıl, Mustafa Boydak 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu. 13 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle, ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1.Toplantısı için eski TBMM binasında Açılış Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65. Hükümetin Başbakanı Binali Yıldırım'a, hizmet süresi boyunca gösterdiği üstün başarı dolayasıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti. Yıldırım için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir tören düzenlendi. TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı. 14 TEMMUZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Erdoğan, Putin görüşmesinde, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere, enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyet dile getirildi. Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır." dedi.

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı. 15 TEMMUZ FETÖ'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Camisi'nde hatmi şerif merasimine katıldı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hürriyet Gazetesi'nin güne özel çıkardığı "15 Temmuz Destanı" gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "15 Temmuz, sadece FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevaptır. Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin şeref ve haysiyetini de kurtardı." ifadelerini kullandı. Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanına bağlandı, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre DDK, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, MSB Üniversitesi ile askeri okullarda da denetleme yapacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü açıkladı.

MİT, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi. 16 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Liderler, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için iş birliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Erdoğan ile Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen, tutuksuz yargılanmak üzere çarşamba günü serbest bırakılan Ebru Özkan, tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü.

Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devretti. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Metin Gürak'a devretti. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik ithamlarda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdiği gerekçesiyle "casusluk" suçundan yargılanan gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül beraat etti. İllüzyonist Aref Ghafouri, gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından elinden ısırıldı. Aref Ghafouri, özel bir uçakla Mısır'a gönderildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi. 17 TEMMUZ Milli Savunma Bakanlığına atanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığını devreden Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik veda mesajı yayımladı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun da bulunduğu 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 187’ye yükseldi. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili buldu. 18 TEMMUZ UNESCO'nun 10 yıl önce "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği 85 yaşındaki saz ustası Hayri Dev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye, tütün kullanımı ile mücadele kapsamında 2009'dan bu yana hayata geçirdiği uygulamalar nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, "tütün kontrolü alanında lider ülke" ilan edildi.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden işlemleri tamamlanan 92'si adliyeye sevk edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davası da karara bağlandı. Mahkeme, toplam 359 bin liralık manevi tazminatın davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Genelkurmay Başkanlığının tüm itirazlarına rağmen, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramalarda, FETÖ mensuplarınca ele geçirilen belgelerin, TSK'nın devlet sırrı niteliğindeki belgeleri olduğu tescillendi. SOLOTÜRK ekibi, İngiltere'de RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü. MİT Başkanlığınca FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen Salih Zeki Yiğit tutuklandı. KKTC açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. Tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi. 19 TEMMUZ Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, teröristlerin bir dönem "Türk askerinin giremeyeceğini" iddia ettiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sistemi çöktü. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı, Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı. MİT Başkanlığının Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yurt içinde ve yurt dışında kurduğu internet sitelerinde örgütün talimatlarıyla yazdığı yazıları sosyal medya aracılığıyla da yayarak algı çalışmasında etkin rol oynadığı belirlendi. Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Meryem Özsöğüt, 2 şüpheliyle birlikte İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı geçen 33 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada 28 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapse çarptırıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin davasında karar açıklandı. Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 5 yıl, servis şoförü Taner İşgören ile servis görevlisi Dilara Kamberler'e 9'ar yıl hapis cezası verildi. 20 TEMMUZ Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4545 oldu.

MİT Başkanlığınca, Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve örgütün "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir tutuklandı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturman kapsamındaki operasyonlarda, 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi. 21 TEMMUZ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulaması ile 56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi de ismini düzeltti. 22 TEMMUZ Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İ. tutuklandı. Safiye İ, polisteki ifadesinde "kullandığı ifadeler nedeniyle çok pişman olduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini" öne sürdü.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan Çalıştayı'nda, olağanüstü kurultay kararı alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirdi. 23 TEMMUZ Tokat’ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 24 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Erdoğan, Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını ifade etti.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan 4 HDP milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a yönelik soruşturma başlatıldı. Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından memleketi Devrek ilçesinde, ismini taşıyan caddeye konulan, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela değiştirildi. İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de zemininde toprak kayması oluştuğu için tahliye edilen dört katlı bir apartman çöktü. 25 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapacağı görüşmede Suriye konusundaki gelişmeleri A'dan Z'ye ele alacaklarını belirterek "Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır." dedi.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı. Bedelli Askerlik düzenlemesinin de yer aldığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İçişleri Bakanlığınca, 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle pasaportlarına konulan iptal şerhi, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek kaldırıldı. İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve "sağlık sorunları" dikkate alınarak cezası "ev hapsine" dönüştürülen ABD'li Andrew Brunson, cezaevinden çıktı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin 2. Olağanüstü Kurultayı'nın 12 Ağustos'ta yapılacağını ve Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı. 26 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi kapsamında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor”, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek”, "Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi. CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından, CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. İnce "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadesini kullandı. HSK Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada eski polis memuru Ufuk G. tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 11 eski emniyet müdürüne, 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi. 27 TEMMUZ FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yönelik ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" gerekçesiyle AK Parti tüzel kişiliği adına 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. 28 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle yönetmeliğe "Temsil" başlıklı "Vali ilde devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır." maddesi eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 4 yıldan beri gündemde olan, yasalaşması beklenen ve sağlık çalışanlarına "fiili hizmet zammı" yani yıpranma payının yılda 2 ay olmak üzere kanunlaştığını belirterek "Doktorların emekli maaşlarına ek ödeme verilecek. Pratisyen hekimlere bin 533, uzman hekimlere 2 bin 5 lira gibi bir ek ödeme verilecek şekilde düzenleme yapıldı. Özellikli tıbbi hizmetleri, kanser cerrahisi ve benzeri nitelikli hizmetleri daha fazla teşvik etmek üzere hekimlerin bu noktada ek ödeme gelirlerini artırmak üzere döner sermaye tavanını 5 katına kadar artıran bir düzenleme yapıldı. Erken emeklilikle ilgili husus, fiili hizmet zammını kastediyorum, üniversitede çalışan sağlık personelini de ilgilendiriyor." dedi.

Antalya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edilmesinin ardından Türkiye'ye döndü. 29 TEMMUZ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi ile telefonda görüştü, 17 yaşındaki Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve FETÖ mensubu mensubu oldukları tahmin edilen 14 kişi ile organizatör oldukları sanılan 2 kişinin bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 9 gezide 450 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü. 30 TEMMUZ CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderildi. Bircan, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.

CHP'li Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için noter tasdikli yeterli sayıda imzayı perşembe günü parti Genel Merkezi'ne teslim edeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kongrede "delegelerin önerisiyle" yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararının teyit edildiği bildirildi. Adnan Oktar grubuna ait , "harunyahya.org" ve "a9.com.tr" adreslerinin de aralarında yer aldığı 121 internet sitesi erişime kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilere saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi. ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayisi projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. 31 TEMMUZ Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda, gözaltı süreleri ile valilerin yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla yaklaşık 11,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştığı bildirildi. Türkiye'de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle yalanladı. İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yapılan itiraz reddedildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Ağustos ayının önemli olayları şöyle: 1 AĞUSTOS Kara Havacılık Okul Komutanlığı bünyesindeki hava araçları Isparta'ya taşındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin cenazesi, Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi. 2 AĞUSTOS Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk YAŞ toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan noter tasdikli 630 imza parti genel merkezine teslim edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi, MİT tırları davasında 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu kabul etmedi. 3 AĞUSTOS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedeflerin yer aldığı 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı.

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada 9 sanık, "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "Anayasa'yı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanıklara ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapis cezası verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için kendilerine sunulan noter onaylı belge sayısının 605 olduğunu, başvuranların açıklamalarının aksine kendilerine 630 imza teslim edilmediğini bildirdi. 4 AĞUSTOS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararı üzerine Amerikan Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması talimatı verdi. 6 AĞUSTOS İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, partilerinden ve partideki görevlerinden istifa etti. 7 AĞUSTOS Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. 8 AĞUSTOS Ordu'da aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel felaketi nedeniyle bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı.

Kızılay'da bulunan eski Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığına tahsis edildi. Tarihi anlara şahitlik eden Başbakanlık makam katının müze olarak korunması kararı alındı. 9 AĞUSTOS Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 10 AĞUSTOS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma üzerine yerli ve milli mücadele başlatıldığını belirterek vatandaşlara dolar, avro ve altınlarını Türk lirasına çevirmeleri çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yeni MYK'de Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken Faik Öztrak parti sözcülüğüne getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurundaki dalgalanma karşısında milletçe kenetlenilmesini isteyerek parti genel merkezine döviz bozdurulması yönünde talimat verdi. 11 AĞUSTOS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı her tweetin Türk halkının onurunu zedelediğini, müttefik olarak tanımlanan bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmadıklarını bildirdi. 12 AĞUSTOS İYİ Parti'nin Olağanüstü Kongresi'nde kurultaya tek aday olarak giren Meral Akşener, 881 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi. 13 AĞUSTOS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin sağlam, güçlü ve yerinde olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığınca, sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edildiği ve haklarında tahkikata başlandığı bildirildi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. 14 AĞUSTOS İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'yi milli ekonomi gündemiyle toplantıya davet etti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u ziyaret etti.

Andrew Craig Brunson'ın avukatı, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulundu.

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

15 AĞUSTOS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı yeniden reddetti. 16 AĞUSTOS Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK mensubu Muhammed Mahmud Derviş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları sürede idari izinli sayılmalarına karar verildi. Ergenekon davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk'un, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılandığı davada, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski 1. Ordu Komutanı emekle Orgeneral Hurşit Tolon ve eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın katılma talepleri kabul edildi. Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehit oldu, 6 asker yaralandı. 17 AĞUSTOS Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu"nun iptali ve bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 30 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, mesleğe iade ve kapatılan kurum ile kuruluşların açılmasına yönelik bin 900 başvuruda kabul kararı verdi.

FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleriyle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Yurt içi ve yurt dışında 10-16 Ağustos'ta yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu bildirildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı reddetti. Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu, Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 18 AĞUSTOS AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden parti genel başkanlığına seçildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan Yusuf Küçükçopur'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti. 19 AĞUSTOS FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Şırnak vali yardımcısı Adem Ergül tutuklandı.

Ekonomi yazarı Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. 20 AĞUSTOS Yurt genelinde 13-20 Ağustos'ta sürdürülen operasyonlarda aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan "Rezzan" kod adlı Ömer Duran ve "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın da olduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla 6 el ateş edildi, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı yakalandı. 22 AĞUSTOS Milli Savunma Bakanlığınca Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasına yönelik mahkeme kararı, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirildi ve iki ülke ilişkilerine ciddi olumsuz etkileri olacağı bildirildi. 23 AĞUSTOS Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde etkisiz hale getirildi.

Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde vefat etti. 24 AĞUSTOS FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mardin Vali Yardımcısı Tolga Kamil Ersöz, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Uzun yıllar başta TRT olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan, 2005-2015 yılları arasında ise CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan gazeteci Baki Özilhan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat etti. 26 AĞUSTOS Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen biri sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi "Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan, olmak üzere 2 terörist silahlarıyla sağ ele geçirildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 3 teröristten biri Doğubayazıt kırsalında, 2'si Bingöl'de etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alınan Yılmaz Açıkyüz tutuklandı. 27 AĞUSTOS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "istismarın ve kandırmacanın son bulması" amacıyla "cumartesi anneleri"nin, 700. hafta gösterisine izin vermediklerini belirtti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmede şarbon hastalığının görülmesi üzerine firma karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığınca hastalıkla ilgili tüm tedbirlerin alındığı, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit bulunmadığı açıklandı. 28 AĞUSTOS Ankara'da 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği ihbarında bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, polisin operasyonuyla düğün salonundan kurtarıldı.

Türk savaş pilotları F-35 ile ilk uçuşu gerçekleştirdi. 29 AĞUSTOS FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gözaltına alınan örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 23 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi. 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. 31 AĞUSTOS Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında, fail Alparslan Arslan, Özbilgin'i öldürmesi nedeniyle "ağırlaştırılmış müebbet", 4 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ise 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi. Eylül ayının önemli olayları şöyle: 1 Eylül Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan, Dördüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün Kırgızistan'da hala mevcudiyetini sürdürüyor olması, tabii ki gelecekle ilgili bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşmamız iki tarafın da yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurma kararına ilişkin, "ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Tanay, bir ay süren mesaisini tamamladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, adli yıl açılış mesajında, ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin, şarbon olduğu belirlenen hayvanla temas eden 48 kişiden 6'sında deri lezyonu tespit edildiğini ve hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 2 motosikletle çarpışması sonucu 4'ü kadın 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 3 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde, "Bazı ülkeler, uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflılık yerine tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonlarında 4'ü sözde üst düzey olmak üzere, 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 4 EYLÜL Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. 6 EYLÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar." dedi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin kaybettiği ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar, damgalı iş birlikçilerdir, yeri yurdu olmayan vatansızlardır." değerlendirmesini yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin, "İhtiyaç halinde yapılan şeylerdir, dosyaya bakan savcı değil. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." dedi. Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 474 bin 955 kişinin başvurduğu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğu bildirildi. İstanbul'un Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde bir helikopter düştü. Kazada, pilot İsmet Özgür yaralandı, yanında yolcu olarak bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver hayatını kaybetti. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, şarbon hastalığı iddialarına ilişkin, "Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten, proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi. 7 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere İran'a gitti. Erdoğan, zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Bölgedeki sivil halkın korunması, terörist unsurların ayrıştırılması ve İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor." dedi. Erdoğan, tüm taraflara silah bırakma çağrısı da yaptığı konuşmasında, "Biz şu anda zaten 3,5 milyona ev sahipliği yapıyoruz. İdlib'in şu anda nüfusu 3,5 milyon. Böyle bir 3,5 milyona daha ev sahipliği yapmaya gücümüz de imkanlarımız da yetmez." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin ardından yurda döndü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Esed rejiminin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, Türkiye'nin böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayacağını belirtti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili görülen duruşmada, davanın tutuklu sanıkları yurt müdürü Cuma Ali Genç ve dernek başkanı İsmail Uğur'un tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan saldırgan Osman Gündaş ve patronu Ersin Bayram'ın, FETÖ bağlantıları tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içi ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, biri kırmızı listede, 4'ü de sözde lider kadroda bulunan 62 terörist etkisiz hale getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi'nde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan geminin Palau bayraklı "Harrier" isimli kuru yük gemisi olduğunu belirterek "Geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi." dedi. 8 EYLÜL Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'e yönelik herhangi bir saldırı ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmeyecek olup hem Cenevre hem de Astana süreçlerindeki tüm siyasi çabaları baltalayacak, bu da Esed rejiminin ahlaksız bir zaferi olacaktır." dedi. 9 EYLÜL Yunanistan tarafından, Meriç'teki sınırı geçtikleri için gözaltına alınan 2 Türk askeri serbest bırakıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın, hududu yanlışlıkla geçen iki askeri bırakmasına ilişkin, "Tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım, iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti." dedi. 10 EYLÜL İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere, 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistemin finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı.

Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Miss Mediterranean Güzellik Yarışması"nın tacını Aylin Sevgili taktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin "bozma" kararı ile Van'da yeniden görülmeye başlanan KCK ana davasında, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti. Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve asker olduğu belirtilen kişi, polis tarafından ikna edildi. Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1185'er yıl hapis cezası verildi. 12 EYLÜL MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013'te Reyhanlı'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin 9 Eylül'deki İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. 13 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 20. Olağan Genel Kurulu'nda, "Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz." dedi. Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 14 EYLÜL Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını, üstelik oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya 'Bağımsızlık', haydi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, biri sözde lider olmak üzere, kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin Afrin'in Raco beldesinde yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. 15 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalanacaklar kışlalarına teslim olmaya başladı. Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci başladı. Müracaat sürecini tamamlayan bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden ilk celp döneminde faydalanacaklar, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldi. Nizamiyede aileleriyle vedalaşan yükümlüler, görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" sözleriyle karşılandı. 17 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik çalışma ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin ile İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir anlayış temelinde çözümü konusunda mutabık olduklarını bir kez daha gördüklerini belirterek, "Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerin sonunda muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık." dedi.

Türkiye ve Rusya arasında "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. 18 EYLÜL MİT tarafından Suriye'de yakalanarak Ankara'ya getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, resmi sorguya alındı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. 19 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, "Amerika ile olan stratejik iş birliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

İstanbul'da inşaatı süren yeni havalimanındaki eylemin ardından gözaltına alınanlardan 24'ünün tutuklanmasına karar verildi. Çeşitli gerekçelerle yaptıkları eylemin ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan 43 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan işçilerden 19'u yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verilmesi şartıyla serbest bırakılırken aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

"Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli şartlar yeniden düzenlendi. 20 EYLÜL Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Karar kapsamında tahliye edilen Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi çıkışında, ailesi ve partililer karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliyesinin ardından Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesini, buna tek başına giren GBM Ticaret AŞ ile Çelik Ortak Girişim Grubu aldı. Ankapark'ın daha önce ertelenen işletme ihalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı. İhaleye tek firma olarak katılan GBM Ticaret AŞ ve Çelik Ortak Girişim Grubu, Ankapark içindeki Temapark'ın işletmesini yıllık 26 milyon 400 bin lira kira bedelinin yanı sıra gelirinin yüzde 3'ünü Ankara Büyükşehir Belediyesine ödemek koşuluyla kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evinde ziyaret ettikleri 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a Devlet Övünç Madalyası takdim etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç merkeze alındı. Boşalan göreve Ümit Yalçın atandı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı. TEKNOFEST kapsamında, İstanbul Yeni Havalimanı'nın en büyük uçak pistlerinden birinde, dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından SOLOTÜRK F16'ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R'den teknoloji harikası Tesla PL 1000DL'ye kadar 7 sıra dışı araç, çeyrek mil boyunca birbiri ile yarıştı. Tarihi anlarda AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu motosikleti, ünlü sürücü Emma Kimilainen Tesla'yı, Red Bull takımının test pilotlarından Jake Dennis ise Racing Formula 1 aracını kullandı. Çeyrek mil boyunca birbirlerini geçmeye çalışan araçlar ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pistler ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza atmış oldu. Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu.

21 EYLÜL Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(İdlib'de) Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasivize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor." dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılar sonucu tahrip olan Dört Ayaklı Minare, Şeyh Matar Camisi, Parlı Sefa Camisi ve Medresesi'nin açılışı yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle yapıldı.

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKONFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş gerçekleştirdi.

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi. 22 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te düzenlenen törene katılarak, festivalin ilk günü düzenlenen yarışı kazanan Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile daha önce yapılan roket yarışması ve model uydu ile robotaksi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. 23 EYLÜL Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin af tasarısına ilişkin, "Devlete karşı işleniyorsa (suç) devletin af yetkisi olabilir fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hollanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı. Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra dün cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, köyünde toprağa verildi. 24 EYLÜL Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve kısa süre önce MİT Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Yusuf Nazik, saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Nazik, akşam Reyhanlı'daki saldırılara ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Savunmasının ardından Nazik, Cumhuriyet Savcısı Çınar Say'ın da talebi doğrultusunda mahkeme heyetince tutuklandı.

Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş seçildi. 25 EYLÜL Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür." dedi.

Adana'ya, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gelen oyuncu Yakup Yavru 66 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner, yargılandığı FETÖ davasında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. 26 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşmeler yaptı, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. 27 EYLÜL Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti için geldiği Almanya'da STK temsilcileriyle buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki babaevinin de aralarında bulunduğu 3 ev ve eklentileri çıkan yangında büyük hasar gördü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti. 28 EYLÜL Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık." dedi. Erdoğan, Berlin’deki temasları kapsamında, Almanya’nın en büyük şirketleri ve bankalarının üst düzey yöneticilerini kabul etti. FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

Eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. 29 EYLÜL Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, ev sahibi mevkidaşının Türkiye'deki bazı tutuklular hakkında dile getirdiği endişelere cevap verdi. Erdoğan, ''Teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Eğer benim ülkemde birileri teröre bulaşıyorsa bu hangi sınıftan olursa olsun bizim hukukumuz onu cezalandırıyorsa yargı makamları da bunun gereğini yapar. Bu Almanya'da olsa böyledir dünyanın başka yerinde olsa böyledir. Bunları bir kenara bırakmak mümkün değil.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi ve Köln'deki DİTİB Merkez Camisi'nin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'e, "55. Yıl Onur Ödülleri" Fransız oyuncu Vincent Cassel, Macar yönetmen Bela Tarr ve yönetmen Ömer Vargı'ya verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu 8 ''mahrem imam''ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda, Mehmet Gezer'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı olan ve Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in savcılık ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. 30 EYLÜL Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi taştı. İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklenirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Polonya'nın başkenti Varşova'da 28-30 Eylül'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Ünlü oyuncu Kemal İnci (85), İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ekim ayının önemli olayları şöyle: 1 EKİM Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de kabul ettiği tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kardeşi Kutbettin Gülen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Kayseri'de bir vatandaş düğününde çeyrek altın taktığı kişinin kendi düğününe gelmemesi ve altını göndermemesi üzerine, ilamsız icra takibinde bulunarak altının bedelini geri aldı. 2 EKİM Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verdi. 2. Ceza Dairesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı yaptıkları istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. 3 EKİM Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığıyla, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi. 4 EKİM

-Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "TRT World Forum"da yaptığı konuşmada, "7 Mehmet'imiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok." dedi. Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde 15,9-11,6 milyon yıl aralığındaki Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen göl balığının fosili ortaya çıkarıldı.

Mardin'de 6 Eylül'deki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Kırmızı Kategoride aranan Mehmet Sait Sürer olduğu belirlendi.

İzmir 13. Aile Mahkemesi, boşanan çiftin 7 yaşındaki çocuğuna "taraflar arasında çıkar çatışması olasılığı"nı dikkate alarak kayyum atanmasını kararlaştırdı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi.

5 EKİM

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde yakalanarak yargılanmak üzere Hatay'a getirilen iki YPG/PKK'lı teröristten birine 12 yıl, diğerine de 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.