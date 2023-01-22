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2018'den beri konser vermeyen Beyonce Dubai'deki otel açılışında! Bir saat için 24 milyon dolar aldı

22.01.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dubai’deki lüks otelin açılışında bir saatlik konser veren Beyonce sosyal medyada gündemde. Beyonce, bir saat için toplam 24 milyon dolar kazanmasıyla herkesi şoke etti.

Dubai'deki Atlantis The Royal'in lansmanı yıldızlarla dolu bir etkinliğe sahne oldu. Ancak açılışın yıldızı, 2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce oldu. Beyonce, dün akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks otelde konser verdi.

Beyonce, dün akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks otelde konser verdi.

Deniz kıyısındaki ultra lüks otelde gerçekleştirilen özel etkinliğin ardından havai fişek gösterisi ve DJ grubu Swedish House Mafia'nın başını çektiği bir parti verildi.

82 BİN DOLARLIK SÜİTTE KALDI

Konser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli süitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklandı. 22’nci katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.

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OTELDE YOK YOK

6 kulenin birleşimi olan 43 katlı, 795 odalı otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar. Konukların izleyebileceği 4 bin denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve barı bulunan otelin 44 odasında yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor.

Ekran Alıntısı

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