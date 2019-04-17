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2019 Çeyiz hesabı başvuruları başladı! Çeyiz hesabı nasıl açılır? Ödemeler ne zaman yapılacak?

kutay.kaya kutay.kaya
EKONOMİ  | 17.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenmekte tereddüt eden gençlere Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katkısıyla açılan “çeyiz hesapları”na dair ilk ödemeler 2019 Mayıs ayı içerisinde yapılacak. 2016 yılından itibaren çeyiz hesaplarına düzenli olarak ödeme gerçekleştirenler başvurularının ardından ödemelerini alabilecek.

2019 Çeyiz hesabı başvuruları başladı! Çeyiz hesabı nasıl açılır? Ödemeler ne zaman yapılacak?

2016 yılında uygulamaya konulan ve cazip faiz fırsatlarıyla birlikte devlet katkısı da sunulan çeyiz hesaplarına dair ilk ödemelerin başvuruları 17 Nisan Çarşamba günü başlıyor. 2016 yılında çeyiz hesabı açarak 3 yıl boyunca ödemelerini aksatmadan gerçekleştiren adaylar başvuruların tamamlanmasının ardından ödemelerini alabilecek.

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Cazip faiz oranları devlet katkısı ve çeyiz hesaplarına uygulanan katkı miktarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte çeyiz hesabı açanlar 9.000 TL’yi bulan devlet katkısı alma imkanına sahip olacak. 17 Nisan’da başlayacak olan ödeme başvurularının tamamlanmasıyla birlikte çeyiz hesabı sahiplerine ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

ÇEYİZ HESABI BAŞVURU ŞARTLARI

Çeyiz hesabı kamu veya özel ayırt edilmeksizin tüm bankalardan açılabiliyor. Çeyiz hesabı açtırmanın temel şartı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Ayrıca Türk vatandaşı olarak doğup bir sebepten Türk vatandaşlığından çıkanlara verilen Mavi Kart sahipleri de çeyiz hesabı açtırabiliyor.

Türk Lirası cinsinden bir çeşit vadeli mevduat hesabı olan çeyiz hesaplarının diğer vadeli mevduat hesaplarından farkı ise evlenmek isteyenlere sunulan yüksek faiz oranları ve %25 civarında uygulanan devlet katkısı. Çeyiz hesabı açtırmak isteyenlerin 24 yaşını aşmamış ve bir evlilik yapmamış olması gerekiyor. Çeyiz hesabından yararlanabilmek için 27 yaşını doldurmadan önce evlilik yapılması gerekiyor. 27 yaşını doldurmadan evlenenler çeyiz hesaplarına üç yıl boyunca düzenli ödeme yapmışlarsa, hesaplarında biriken parayı devlet katkısıyla birlikte alabiliyorlar. 18 yaşını doldurmadan çeyiz hesabı açtırmak isteyenlerin hesapları velileri veya yasal vasileri tarafından açılabiliyor. 18 yaşından önce kişiler kendi isimlerine çeyiz hesabı açtıramıyorlar.

Çeyiz hesapları 2019 yılı itibarıyla yalnızca TL cinsinden açılabiliyor. TL dışındaki mevduatlar için şu anda çeyiz hesabı açılamıyor.

ÇEYİZ HESABI FAİZ ORANLARI VE DEVLET KATKISI

Çeyiz hesaplarına uygulanan faizde ve devlet katkısında, ödeme süresi büyük önem taşıyor. Hesaba uygulanan faizler; 36, 48 ve 60 ay arasında değişiyor. 60 ayı bulan ödemelerde hesaba uygulanan faiz oranı %25’i bulurken devlet katkısı 9.000 TL’ye ulaşıyor. 36 ila 47 ay arasındaki ödemelerde hesaba, %20 civarında faiz uygulanıyor ve devlet hesap sahibine 6.500 TL katkı payı ödüyor. 48 ila 59 ay arasında ödeme gerçekleştiren hesap sahipleri %22 faiz alırken devlet katkısı 7.500 TL oluyor. 36 aydan az ödeme yapılmış hesaplara ise herhangi bir faiz veya devlet katkısı uygulanmıyor.


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