vivo Buds Ultra Avrupa'da satışa çıktı: 60 dB'ye kadar ANC ve 50 saate varan pil ömrüyle geliyor

vivo, haziran ayında Çin'de X Fold6 ile birlikte tanıttığı TWS 5 Pro ile aynı kulaklık gibi görünen modeli, yeni adıyla vivo Buds Ultra'yı Avrupa'da piyasaya sürdü. Kulaklık, iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı.

VIVO BUDS ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

vivo Buds Ultra, çift sürücülü hibrit ses sistemiyle geliyor. Kulaklıkta, vivo tarafından geliştirilen çift katlamalı dinamik sürücünün diyaframının merkezine yerleştirilmiş, Knowles iş birliğiyle geliştirilen ultra kompakt dengeli armatür sürücü bulunuyor.

Şirkete göre bu eş eksenli tasarım, bas ve tiz seslerin akustik merkezlerini hizalayarak dengeli bir ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Özel bir akustik kanal ise yüksek ve düşük frekansları fiziksel olarak birbirinden ayırıyor.

16 Hz ile 60 kHz arasında frekans yanıtı sunan kulaklık, 113 dB dinamik aralığa sahip bağımsız bir Hi-Fi DAC çipi barındırıyor. Ayrıca 990 kbps'ye kadar LDAC desteği bulunuyor.

60 DB'YE KADAR AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME SUNUYOR

vivo Buds Ultra'nın öne çıkan özelliklerinden biri de Intelligent Noise Cancellation 2.0 olarak adlandırılan aktif gürültü engelleme sistemi.

İki dijital ve iki analog olmak üzere toplam dört mikrofon kullanan sistem, 5.500 Hz bant genişliğinde 60 dB'ye kadar gürültü azaltma sağlıyor. Ortalama gürültü azaltma seviyesi ise 28 dB olarak belirtiliyor.

Yeni Adaptive modu, gürültü engelleme ile şeffaflık modu arasındaki dengeyi otomatik olarak ayarlıyor. Bunun yanında uçak, metro ve otobüs yolculuklarına özel gürültü engelleme modları da sunuluyor.

Telefon görüşmelerinde ise kemik iletim sensörü üç mikrofonla birlikte çalışıyor. vivo, bu sistemin rüzgâr kaynaklı gürültüyü yüzde 99'a kadar azaltabildiğini belirtiyor.

50 SAATE VARAN PİL ÖMRÜ VE KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ

Her bir kulaklık, aktif gürültü engelleme kapalıyken tek şarjla 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 50 saate kadar çıkıyor.

Beş dakikalık şarjla ise iki saatlik müzik dinleme süresi elde edilebiliyor. Şarj kutusu ayrıca kablosuz şarjı destekliyor.

Kulaklıklar, toza ve tere karşı dayanıklılık bakımından IP54 derecesine sahip. Ancak şarj kutusu bu dereceye sahip değil.

AYNI ANDA ÜÇ CİHAZA BAĞLANABİLİYOR

vivo Buds Ultra, aynı anda 3 cihaza kadar bağlantı kurabiliyor. Kullanıcılar, basınca duyarlı kontrol alanlarına basarak veya bu alanlar üzerinde kaydırma hareketleri yaparak kulaklığı yönetebiliyor.

Modelde Theater, Concert Hall, Studio ve Concert olmak üzere dört farklı uzamsal ses modu bulunuyor. Ayrıca 10 bantlı ekolayzır, kişiselleştirilmiş işitme profilleri, uzaktan kamera kontrolü ve kaybolan kulaklıkları bulma özelliği de sunuluyor.

Bu özelliklerin birçoğu uyumlu vivo telefonlara doğrudan entegre edilmiş durumda. Diğer Android cihazlarda ise kulaklığın özelliklerini yönetmek için vEarphones uygulamasının kullanılması gerekiyor.

VIVO BUDS ULTRA FİYATI NE KADAR?

vivo Buds Ultra, Glacier White ve Cosmic Black olmak üzere iki renk seçeneğiyle Avrupa'da satışa sunuldu.

Kulaklığın Avrupa satış fiyatı 199 euro olarak açıklandı.

Kaynak: GSMArena