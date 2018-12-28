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2019'da günlük hayatımızda değişecek 5 şey

BBC BBC
28.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye 2019 yılına hem evi hem sokağı etkileyecek bazı değişikliklerle girecek.

Plastik torba ücretli olurken, sigara paketleri de tek tip ve tek renge bürünecek.

Ulaşım ve internet kullanımı alışkanlıklarımızda da bazı farklılıklar olacak.

İşte yeni yılda günlük hayatımızın akışını değiştirecek 5 yenilik.

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Sokakta balık tutmaya çalıştıSokakta balık tutmaya çalıştı
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Namibya günlük hayat Türkiye değişiklik

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