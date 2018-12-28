2019'da günlük hayatımızda değişecek 5 şey

Plastik torba \u00fccretli olurken, sigara paketleri de tek tip ve tek renge b\u00fcr\u00fcnecek.\nUla\u015f\u0131m ve internet kullan\u0131m\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131m\u0131zda da baz\u0131 farkl\u0131l\u0131klar olacak.\n\u0130\u015fte yeni y\u0131lda g\u00fcnl\u00fck hayat\u0131m\u0131z\u0131n ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek 5 yenilik.PARTNERAssolist izin vermeden olmaz!Tam d\u00f6rt kula\u011f\u0131 iki burnu var!Sokakta bal\u0131k tutmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131
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